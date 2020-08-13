Подразделения Сиверской больницы возвращаются «домой»

С
13 августа участковые терапевты, педиатры, кабинет дополнительного льготного
лекарственного обеспечения (выписка рецептов), страховой стол (выдача
больничных листов), процедурный кабинет (забор крови), кабинет ЭКГ начинают
работу в поликлинике Сиверской больницы по адресу: п. Сиверский, ул. Восточная,
д.2.
Также
переезжают кабинет неотложной помощи (травмпункт) вместе с рентгеновским
кабинетом - они будут работать в приемном отделении Сиверской больницы.
С
14 августа в поликлинике Сиверской больницы начнут прием хирург и гинеколог.
Также с 14 августа в Сиверской больнице начинает работу ФЛГ-кабинет.
С
17 августа в поликлинике Сиверской больницы возобновляют работу
врачи-стоматологи.
Врач-отоларинголог
(ЛОР) в отпуске. С 31 августа он будет вести прием в поликлинике Сиверской больницы.
На
прием к врачам Сиверской поликлиники можно записаться через сайт Гатчинской КМБ,
через портал Госуслуги, через терминалы самозаписи, по телефону регистратуры.
Номера
телефонов:
•
регистратура взрослой поликлиники – (8813-71) 44-244
•
регистратура педиатрического отделения поликлиники – (8813-71)44-165
•
кабинет ДЛО (выписка рецептов) – (8813-71)45-193
•
приемное отделение –(8813-71)44-297
•
стоматология – (8813-71)44-571
• регистратура
Дружногорской врачебной амбулатории – (8813-71)65-444
• регистратура
Рождественской врачебной амбулатории –(8813-71)62-275.
Для
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на входе
в поликлинику будет выполняться термометрия. Пациентам с температурой, с признаками
ОРВИ просьба вызывать врача на дом.
Терапевтическое
отделение стационара Сиверской больницы откроется 24 августа, отделение
паллиативной медицинской помощи - 31 августа.