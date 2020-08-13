Подразделения Сиверской больницы возвращаются «домой»

Подразделения Сиверской больницы возвращаются «домой»

Сиверская районная больница завершила свою работу, как инфекционный стационар по лечению больных с COVID-19, и после требуемой дезинфекции все подразделения возвращаются на свои прежние рабочие места.

Рубрики : Здравоохранение     13 Aug 2020

С 13 августа участковые терапевты, педиатры, кабинет дополнительного льготного лекарственного обеспечения (выписка рецептов), страховой стол (выдача больничных листов), процедурный кабинет (забор крови), кабинет ЭКГ начинают работу в поликлинике Сиверской больницы по адресу: п. Сиверский, ул. Восточная, д.2.

Также переезжают кабинет неотложной помощи (травмпункт) вместе с рентгеновским кабинетом - они будут работать в приемном отделении Сиверской больницы.

С 14 августа в поликлинике Сиверской больницы начнут прием хирург и гинеколог. Также с 14 августа в Сиверской больнице начинает работу ФЛГ-кабинет.

С 17 августа в поликлинике Сиверской больницы возобновляют работу врачи-стоматологи.

Врач-отоларинголог (ЛОР) в отпуске. С 31 августа он будет вести прием в поликлинике Сиверской больницы.

На прием к врачам Сиверской поликлиники можно записаться через сайт Гатчинской КМБ, через портал Госуслуги, через терминалы самозаписи, по телефону регистратуры.

Номера телефонов:

• регистратура взрослой поликлиники – (8813-71) 44-244

• регистратура педиатрического отделения поликлиники – (8813-71)44-165

• кабинет ДЛО (выписка рецептов) – (8813-71)45-193

• приемное отделение –(8813-71)44-297

• стоматология – (8813-71)44-571

• регистратура Дружногорской врачебной амбулатории – (8813-71)65-444

• регистратура Рождественской врачебной амбулатории –(8813-71)62-275.

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на входе в поликлинику будет выполняться термометрия. Пациентам с температурой, с признаками ОРВИ просьба вызывать врача на дом.

Терапевтическое отделение стационара Сиверской больницы откроется 24 августа, отделение паллиативной медицинской помощи - 31 августа.

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