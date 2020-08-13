За сутки: 7 заболели и 7 поправились

В целом по Гатчинскому району на 13 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 1798 человек, 1290 из их числа – 71,7 % - выздоровели, зарегистрирован 21 летальный исход.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 487 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 12 августа коронавирусная инфекция диагностирована у 6291 человека, 4277 поправились, 62 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 68 %.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+1)

- п. Сиверский (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Жабино (+2)

- п. Сяськелево (+1)

- м. Новинка, СНТ «Корвет – Витязь» (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 668 человек (выздоровели 557),

- г. Коммунар – 122 человека (выздоровели 62),

- п. Сиверский– 107 человек (выздоровели 84),

- п. Вырица – 105 человек (выздоровели 85),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 58 человек (выздоровели 29),

- п. Новый Свет – 57 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 32 человека (выздоровели 10),

- п. Пудость – 30 человек (выздоровели 16),

- д. Малое Верево – 29 человек (выздоровели 13),

- д. Лампово – 27 человек (выздоровел 21),

- с. Никольское - 26 человек (выздоровели 9),

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны – 15 человек (выздоровели 10),

- п. Елизаветино – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино, д. Новый Учхоз, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- п. Семрино – 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины, п. Лукаши, д. Жабино – по 8 человек,

- д. Покровская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино, п. Суйда, с. Рождествено – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Черново, п. Вайялово, д. Парицы – по 3 человека,

- п. Дивенский, Новосиверская, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, п. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь» - по 1 человеку.