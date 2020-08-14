Рождественское поселение: приоритеты расставлены

«В день рождения принято подводить итоги. Вот и сегодня мы вспоминаем важные и ключевые этапы развития Ленинградской и Гатчинской земли, говорим всем землякам спасибо за совместные дела в масштабе поселения, района и области. Стабильная экономика и крепкий бюджет позволяют решать масштабные инфраструктурные задачи», - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Глава районной администрации также отметила, что Рождественское сельское поселение - это уникальная культурная и рекреационная территория района. Перспективы развития поселения связаны с расположенными здесь культурными и природными объектами. Это реставрация музея «Дом станционного смотрителя» и строительство межмузейного многофункционального центра. Также губернатором было заявлено, что к реставрации готовится и музей-усадьба «Рождествено».

Со словами поздравления к жителям Рождественского поселения обратились глава Гатчинского района Виталий Филоненко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских.

Исполняющий обязанности главы администрации Рождественского сельского поселения Сергей Агафонов выступил с докладом о развитии поселения за пять лет и определил ключевые направления дальнейшего развития. Среди них строительство нового дома культуры в селе Рождествено и спортивной площадки в Батово, строительство ФАПа в пос. Дивенский, капитальный ремонт пешеходных мостов через р. Оредеж в д. Батово и д. Даймище. К газификации готовятся деревни Выра и Замостье. Намечено проектирование и строительство газопроводов д. Рыбицы, д. Межно, с. Рождествено, д. Грязно, д. Даймище, пос. Дивенский, д. Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье.

В завершение встречи грамотами и благодарностями были отмечены заслуженные труженики, педагоги, социальные работники, молодые и почётные супружеские пары. А хор ветеранов исполнил Батовский вальс.