Рождественское поселение: приоритеты расставлены

«В
день рождения принято подводить итоги. Вот и сегодня мы вспоминаем важные и
ключевые этапы развития Ленинградской и Гатчинской земли, говорим всем землякам
спасибо за совместные дела в масштабе поселения, района и области. Стабильная
экономика и крепкий бюджет позволяют решать масштабные инфраструктурные
задачи», - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Глава
районной администрации также отметила, что Рождественское сельское поселение -
это уникальная культурная и рекреационная территория района. Перспективы
развития поселения связаны с расположенными здесь культурными и природными
объектами. Это реставрация музея «Дом станционного смотрителя» и строительство
межмузейного многофункционального центра. Также губернатором было заявлено, что
к реставрации готовится и музей-усадьба «Рождествено».
Со
словами поздравления к жителям Рождественского поселения обратились глава
Гатчинского района Виталий Филоненко и депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских.
Исполняющий
обязанности главы администрации Рождественского сельского поселения Сергей
Агафонов выступил с докладом о развитии поселения за пять лет и определил
ключевые направления дальнейшего развития. Среди них строительство нового дома
культуры в селе Рождествено и спортивной площадки в Батово, строительство ФАПа
в пос. Дивенский, капитальный ремонт пешеходных мостов через р. Оредеж в д.
Батово и д. Даймище. К газификации готовятся деревни Выра и Замостье. Намечено
проектирование и строительство газопроводов д. Рыбицы, д. Межно, с.
Рождествено, д. Грязно, д. Даймище, пос. Дивенский, д. Поддубье, д. Новое
Поддубье, д. Старое Поддубье.
В
завершение встречи грамотами и благодарностями были отмечены заслуженные
труженики, педагоги, социальные работники, молодые и почётные супружеские пары.
А хор ветеранов исполнил Батовский вальс.