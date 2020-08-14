Школьным линейкам — быть!

Согласно
постановлению правительства Ленинградской области №573 от 13 августа 2020 года,
проведение Дня знаний возможно с учетом эпидемиологической обстановки в районе.
В документе
оговариваются общие для всех правила: торжественные мероприятия должны
продолжаться не более 30 минут, при хорошей погоде они могут проводиться на
свежем воздухе, а количество участников – не более 240 человек одновременно.
Также
в постановлении содержатся требования к учебной деятельности с 1 сентября.
Уроки будут проводиться в очном формате при соблюдении всех требований
Роспотребнадзора. В частности, в школах должны проводить дезинфекцию, проверять
температуру тела у учеников, обеспечить мыло и антисептики.
Фото из архива редакции