Школьным линейкам — быть!

Школьным линейкам — быть!

В школах Ленинградской области 1 сентября пройдут традиционные мероприятия.

Рубрики : Образование     14 Aug 2020

Согласно постановлению правительства Ленинградской области №573 от 13 августа 2020 года, проведение Дня знаний возможно с учетом эпидемиологической обстановки в районе.

В документе оговариваются общие для всех правила: торжественные мероприятия должны продолжаться не более 30 минут, при хорошей погоде они могут проводиться на свежем воздухе, а количество участников – не более 240 человек одновременно.

Также в постановлении содержатся требования к учебной деятельности с 1 сентября. Уроки будут проводиться в очном формате при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. В частности, в школах должны проводить дезинфекцию, проверять температуру тела у учеников, обеспечить мыло и антисептики.

Фото из архива редакции

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