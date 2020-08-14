Встреча с жителями деревень Грязно и Новое Поддубье

Жителей
деревни Грязно волнуют действия собственника территории бывшего парка, который намерен
установить ограждение.
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Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим встретилась с жителями Рождественского сельского поселения. Один из наиболее волнующих вопросов касался территории бывшей базы отдыха «Песчанка», расположенной на берегу реки Оредеж рядом с деревней Грязно.
Жителей
деревни Грязно волнуют действия собственника территории бывшего парка, который намерен
установить ограждение.
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