Встреча с жителями деревень Грязно и Новое Поддубье

Жителей деревни Грязно волнуют действия собственника территории бывшего парка, который намерен установить ограждение.

«Будем разбираться в сложившейся ситуации в рамках действующего законодательства. Территория бывшей базы отдыха находится в частной собственности, а значит, собственник имеет право ограждать свою территорию. Но использовать ее может только в соответствии с разрешённым видом использования и с учётом обеспечения возможности подхода к водному объекту общего пользования», - подчеркнула Людмила Нещадим.

Также были подняты вопросы обустройства тротуара и освещения, вывоза мусора, газификации.

Ещё одна встреча прошла с жителями деревни Новое Поддубье. Граждане обращались с вопросом об уборке упавшего дерева во время прошедшего шторма. Дерево упало на забор одного из домов и повредило его. Было поручено вывезти упавшее дерево, починить забор и спилить аварийное дерево рядом. Также на встрече обсуждались вопросы перебоев с электричеством и перспективами в связи с дальнейшей реконструкцией федеральной трассы Р-23.