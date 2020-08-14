Встреча с жителями деревень Грязно и Новое Поддубье

Встреча с жителями деревень Грязно и Новое Поддубье

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим встретилась с жителями Рождественского сельского поселения. Один из наиболее волнующих вопросов касался территории бывшей базы отдыха «Песчанка», расположенной на берегу реки Оредеж рядом с деревней Грязно.

Рубрики : Общество     14 Aug 2020

Жителей деревни Грязно волнуют действия собственника территории бывшего парка, который намерен установить ограждение.

 «Будем разбираться в сложившейся ситуации в рамках действующего законодательства. Территория бывшей базы отдыха находится в частной собственности, а значит, собственник имеет право ограждать свою территорию. Но использовать ее может только в соответствии с разрешённым видом использования и с учётом обеспечения возможности подхода к водному объекту общего пользования», - подчеркнула Людмила Нещадим.

 Также были подняты вопросы обустройства тротуара и освещения, вывоза мусора, газификации.

 Ещё одна встреча прошла с жителями деревни Новое Поддубье. Граждане обращались с вопросом об уборке упавшего дерева во время прошедшего шторма. Дерево упало на забор одного из домов и повредило его. Было поручено вывезти упавшее дерево, починить забор и спилить аварийное дерево рядом. Также на встрече обсуждались вопросы перебоев с электричеством и перспективами в связи с дальнейшей реконструкцией федеральной трассы Р-23.

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