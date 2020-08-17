Без света 18 августа

Без света 18 августа

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных ремонтных работах 18 августа в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     17 Aug 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Вопша.           

 

с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Пудость, ул. Новая.

д. Мыза-Ивановка, д. Оровка, д. Кямяря,

 

с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Пустошка. д. Малое Замостье, д. Сабры, п. Новый Свет, массив 32

 

с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Пегелево, д. Кирлово,

п. Торфопрелприятие, СНТ «Мостовик», «Лесное», «Тайцы», «Тритон», «Ольха», «Тайга», «Радуга», «Азимут», «Обуховец»

 

с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Озерешно,

д. Чаща,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

д. Воцко,

д. Кремено

д. Горки, д. Каушта

                  

с 09:00 до 18:00

 Рождественское СП:

д. Межно

с. Рождествено,

 

с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Пудомяги, ул. Кленовая

д. Антропшино, ул. Центральная   

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