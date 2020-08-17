Без света 18 августа

В связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии:
с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Вопша.
с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Пудость, ул. Новая.
д. Мыза-Ивановка, д. Оровка,
д. Кямяря,
с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Пустошка. д. Малое
Замостье, д. Сабры, п. Новый Свет, массив 32
с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Пегелево, д. Кирлово,
п. Торфопрелприятие, СНТ
«Мостовик», «Лесное», «Тайцы», «Тритон», «Ольха», «Тайга», «Радуга», «Азимут»,
«Обуховец»
с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Озерешно,
д. Чаща,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
д. Воцко,
д. Кремено
д. Горки, д. Каушта
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Межно
с. Рождествено,
с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги, ул. Кленовая
д. Антропшино, ул. Центральная