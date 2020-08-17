Гатчинцы совершили «Путешествие с любовью»

Гатчинцы совершили «Путешествие с любовью»

Делегация Гатчинского района приняла участие в областном туристском фестивале «Путешествие с любовью».

Рубрики : Культура     17 Aug 2020

В этом году праздник проходил на территории парка усадьбы «Марьино» в Тосненском районе.

Визитная карточка Гатчинского района, раскрывающая его туристический потенциал, была представлена лучшими творческими коллективами. В фестивале принял участие народный коллектив «Театр костюма «Катюша». В экспозицию народного и декоративно-прикладного творчества были включены работы студий рукоделия Центра творчества юных города Гатчины и центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина», представившего предметы быта ингерманландских финнов.

Праздничный концерт чередовался с чествованием золотых юбиляров. Самые крепкие союзы любви из Гатчинского, Всеволожского и Тосненского районов вместе с молодыми парами стали участниками конкурса-показа творческого потенциала семей и представили гостям театральные постановки и поэтические композиции.

На фестивале «Путешествие с любовью» гости познакомились с культурой, традициями и бытом русского дворянства. На территории усадьбы «Марьино» работало несколько интерактивных творческих площадок, были организованы фотозоны, романтические экскурсии. Зрители смогли наблюдать костюмированный парад охотничьих собак.

Как отметили в комитете по туризму Ленинградской области, праздник не только познакомил участников и гостей с русской культурой «золотого» века и свадебными традициями региона, но также продемонстрировал широкий туристский потенциал Ленинградской области для развития здесь событийного, этнографического и семейного туризма.

Татьяна Можаева

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