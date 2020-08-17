Гатчинцы совершили «Путешествие с любовью»

В
этом году праздник проходил на территории парка усадьбы «Марьино» в Тосненском
районе.
Визитная
карточка Гатчинского района, раскрывающая его туристический потенциал, была
представлена лучшими творческими коллективами. В фестивале принял участие
народный коллектив «Театр костюма «Катюша». В экспозицию народного и
декоративно-прикладного творчества были включены работы студий рукоделия Центра
творчества юных города Гатчины и центра культуры ингерманландских финнов
«Хатсина», представившего предметы быта ингерманландских финнов.
Праздничный
концерт чередовался с чествованием золотых юбиляров. Самые крепкие союзы любви
из Гатчинского, Всеволожского и Тосненского районов вместе с молодыми парами
стали участниками конкурса-показа творческого потенциала семей и представили
гостям театральные постановки и поэтические композиции.
На фестивале
«Путешествие с любовью» гости познакомились с культурой, традициями и бытом
русского дворянства. На территории усадьбы «Марьино» работало несколько
интерактивных творческих площадок, были организованы фотозоны, романтические
экскурсии. Зрители смогли наблюдать костюмированный парад охотничьих собак.
Как
отметили в комитете по туризму Ленинградской области, праздник не только
познакомил участников и гостей с русской культурой «золотого» века и свадебными
традициями региона, но также продемонстрировал широкий туристский потенциал Ленинградской
области для развития здесь событийного, этнографического и семейного туризма.
Татьяна Можаева