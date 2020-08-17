«Велодрайв» в «Кубусе»

В день открытия, 14-го августа, в ходе рабочего визита в Гатчинский район «Велодрайв» посетил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Дмитрий Анатольевич знает толк в велосипедах: он сам заядлый велосипедист и заразил этим увлечением своего сына.

- В этом году многие не поехали в отпуск и стали покупать велосипеды для активного отдыха дома, – заметил Дмитрий Ялов. – Получается, что есть отрасли ковид-негативные и ковид-позитивные. Велосипеды – отрасль ковид-позитивная, в хорошем смысле этого слова. В спортивной индустрии в выигрыше тот, кто запасается товаром заранее. Самое главное в этом бизнесе – это управление запасом. Ведь каждый покупатель хочет, чтобы товар всегда был в наличии и при этом не стоил бешеных денег.

В гатчинском «Велодрайве» с товарным запасом все в порядке. Дмитрий Ялов ознакомился с ассортиментом и, не колеблясь, порекомендовал потенциальным покупателям оптимальную модель из разряда полупрофессиональных – именно на таком велосипеде должен кататься еще не спортсмен, но уже не «чайник».

- Вот Merida, хороший бренд, у меня есть велосипед такой марки. Как раз и скидка на него – 17%, – отметил Дмитрий Анатольевич. – Я сам активно катаюсь и хотя бы пару раз в месяц выезжаю на кросс-кантри – на велосипеде по бездорожью. В прошлом сезоне много катался на шоссейном велосипеде. Сын у меня в школу на велосипеде ездит и увлекается велосипедными трюками и даунхиллом (скоростной спуск на горном велосипеде).

Дмитрий Ялов поделился планами по развитию велосипедного движения в области.

- У нас есть официальный проект «Вело-47», который является одним из приоритетных и находится под контролем губернатора. - отметил он. - И как раз первыми физические велодорожки, отделенные от основного движения, по плану должны появиться в Выборге и в Гатчине. Сейчас идет проектирование, в следующем году начнется реализация. Также мы с коллегами из Комитета по туризму и Комитету по природным ресурсам ведем проект по созданию экологических маршрутов. Часть из них уже создана. В Ленобласти есть 47 особо охраняемых природных территорий – там строятся мостики, делаются настилы, разметка, чтобы люди, не владеющие хитросплетениями навигационных систем, могли просто на выходные приехать и покататься на велосипеде, походить с палками для скандинавской ходьбы. Такие же маршруты пролагаются и вне особо охраняемых территорий. Как раз на следующей неделе я провожу совещание с командой проекта: мы активно двигаемся в этом направлении, и я рассчитываю, что уже в следующем году, заглянув в интернет, жители области смогут найти такие маршруты.

…Это тем более приятно, что с появлением «Велодрайва» для гатчинцев открылись новые горизонты в сфере велоиндустрии. Теперь можно не только приобрести абсолютно любой велосипед и выполнить его техобслуживание – есть возможность купить «велик» по системе трейд-ин: сдать старый в зачет нового.

Владелец магазина «Велодрайв» Игорь Еремеев рассказал, что его магазин в «Кубусе» – часть крупной сети Санкт-Петербурга. Также магазины «Велодрайв» есть в Москве, Екатеринбурге и Ижевске.

- «Велодрайв» в ТРК «Кубус» – это первый серьезный шаг в область. Здесь у нас будет все: продажа, прокат, ремонт, трейд-ин, велосипеды взрослые и детские, самокаты, аксессуары. Любой велосипед можем привезти под заказ. На следующий сезон обязательно запланируем велосипедные мероприятия, – поделился Игорь Еремеев.

- Ничего, что вы открываете магазин к концу сезона?

- Поскольку это сеть «Велодрайв», открываться можно хоть зимой, хоть осенью – товар в запасе есть. У владельца сети – центральный офис; бренд получил развитие, в том числе, и благодаря франшизе. Два года назад я открыл по франшизе первый магазин в Петербурге, сейчас открываю по франшизе в Гатчине. А этот год вообще получился уникальным: у всех продажи упали, а у нас – взлетели. Из-за пандемии магазины были закрыты, работала интернет-торговля – у нас вырос штат доставщиков. Объемы продаж превысили показатели прошлых лет.

- И правда, выходит, у вас «ковид-позитивная» отрасль?

- Да, в условиях изоляции спрос на велосипеды подскочил. Потому что, в первую очередь, это спорт, здоровый образ жизни, плюс – индивидуальное средство передвижения. Сказался еще тот факт, что сейчас на рынке дефицит велосипедов. Многие сидят с пустыми складами и ждут сентября, когда начнутся поставки моделей 2021 года. Мы же как раз можем предложить покупателям ассортимент за счет того, что у нас свои огромные запасы. Наши склады всегда заполнены к началу сезона, а в этом году мы заполнили их впрок, потому что предвидели дефицит.

- Значит, это велосипедное изобилие – еще не предел возможностей «Велодрайва»? А как насчет сезонных скидок?

- На сегодня мы успели выставить только малую часть товара. На складе – еще столько же. Да, мы умеем размещать – это все можно уплотнить. Вот эти проценты на ценниках – уже, фактически, осенние скидки. Дешевле продавать не получается, потому что каждый производитель следит за рекомендованной розничной ценой.

- А тест-драйв у вас будет?

- На следующий год к началу сезона мы организуем уличную выставку перед «Кубусом» – и товара больше, и охват покупателей шире. Вот тогда желающие получат возможность прокатиться – без записи на тест-драйв. Наша задача – дать людям то, что они хотят. Покупатели сейчас очень требовательны.

…Весной можно будет опробовать новый велосипед на площадке перед «Кубусом» и получить свою порцию вело-драйва. А сегодня на каждом входе в торговый комплекс выдают бесплатно маски и предоставляют средство для дезинфекции рук. Администрация «Кубуса» призывает гостей соблюдать простые правила личной гигиены и безопасности, чтобы шопинг был комфортным и безопасным.

Екатерина Дзюба