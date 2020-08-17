«Велодрайв» в «Кубусе»

В
день открытия, 14-го августа, в ходе рабочего визита в Гатчинский район
«Велодрайв» посетил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Дмитрий
Анатольевич знает толк в велосипедах: он сам заядлый велосипедист и заразил
этим увлечением своего сына.
- В
этом году многие не поехали в отпуск и стали покупать велосипеды для активного
отдыха дома, – заметил Дмитрий Ялов. – Получается, что есть отрасли
ковид-негативные и ковид-позитивные. Велосипеды – отрасль ковид-позитивная, в
хорошем смысле этого слова. В спортивной индустрии в выигрыше тот, кто
запасается товаром заранее. Самое главное в этом бизнесе – это управление
запасом. Ведь каждый покупатель хочет, чтобы товар всегда был в наличии и при
этом не стоил бешеных денег.
В
гатчинском «Велодрайве» с товарным запасом все в порядке. Дмитрий Ялов
ознакомился с ассортиментом и, не колеблясь, порекомендовал потенциальным
покупателям оптимальную модель из разряда полупрофессиональных – именно на
таком велосипеде должен кататься еще не спортсмен, но уже не «чайник».
-
Вот Merida, хороший бренд, у меня есть
велосипед такой марки. Как раз и скидка на него – 17%, – отметил Дмитрий
Анатольевич. – Я сам активно катаюсь и хотя бы пару раз в месяц выезжаю на
кросс-кантри – на велосипеде по бездорожью. В прошлом сезоне много катался на
шоссейном велосипеде. Сын у меня в школу на велосипеде ездит и увлекается
велосипедными трюками и даунхиллом (скоростной спуск на горном велосипеде).
Дмитрий Ялов поделился планами по развитию велосипедного движения в области.
- У
нас есть официальный проект «Вело-47», который является одним из приоритетных и
находится под контролем губернатора. - отметил он. - И как раз первыми физические велодорожки,
отделенные от основного движения, по плану должны появиться в Выборге и в
Гатчине. Сейчас идет проектирование, в следующем году начнется реализация.
Также мы с коллегами из Комитета по туризму и Комитету по природным ресурсам
ведем проект по созданию экологических маршрутов. Часть из них уже создана. В
Ленобласти есть 47 особо охраняемых природных территорий – там строятся
мостики, делаются настилы, разметка, чтобы люди, не владеющие хитросплетениями
навигационных систем, могли просто на выходные приехать и покататься на велосипеде,
походить с палками для скандинавской ходьбы. Такие же маршруты пролагаются и
вне особо охраняемых территорий. Как раз на следующей неделе я провожу
совещание с командой проекта: мы активно двигаемся в этом направлении, и я
рассчитываю, что уже в следующем году, заглянув в интернет, жители области
смогут найти такие маршруты.
…Это
тем более приятно, что с появлением «Велодрайва» для гатчинцев открылись новые
горизонты в сфере велоиндустрии. Теперь можно не только приобрести абсолютно
любой велосипед и выполнить его техобслуживание – есть возможность купить
«велик» по системе трейд-ин: сдать старый в зачет нового.
Владелец
магазина «Велодрайв» Игорь Еремеев рассказал, что его магазин в «Кубусе» –
часть крупной сети Санкт-Петербурга. Также магазины «Велодрайв» есть в Москве,
Екатеринбурге и Ижевске.
-
«Велодрайв» в ТРК «Кубус» – это первый серьезный шаг в область. Здесь у нас
будет все: продажа, прокат, ремонт, трейд-ин, велосипеды взрослые и детские,
самокаты, аксессуары. Любой велосипед можем привезти под заказ. На следующий
сезон обязательно запланируем велосипедные мероприятия, – поделился Игорь
Еремеев.
-
Ничего, что вы открываете магазин к концу сезона?
-
Поскольку это сеть «Велодрайв», открываться можно хоть зимой, хоть осенью –
товар в запасе есть. У владельца сети – центральный офис; бренд получил
развитие, в том числе, и благодаря франшизе. Два года назад я открыл по
франшизе первый магазин в Петербурге, сейчас открываю по франшизе в Гатчине. А
этот год вообще получился уникальным: у всех продажи упали, а у нас – взлетели.
Из-за пандемии магазины были закрыты, работала интернет-торговля – у нас вырос
штат доставщиков. Объемы продаж превысили показатели прошлых лет.
-
И правда, выходит, у вас «ковид-позитивная» отрасль?
-
Да, в условиях изоляции спрос на велосипеды подскочил. Потому что, в первую
очередь, это спорт, здоровый образ жизни, плюс – индивидуальное средство
передвижения. Сказался еще тот факт, что сейчас на рынке дефицит велосипедов.
Многие сидят с пустыми складами и ждут сентября, когда начнутся поставки
моделей 2021 года. Мы же как раз можем предложить покупателям ассортимент за
счет того, что у нас свои огромные запасы. Наши склады всегда заполнены к
началу сезона, а в этом году мы заполнили их впрок, потому что предвидели
дефицит.
-
Значит, это велосипедное изобилие – еще не предел возможностей «Велодрайва»? А
как насчет сезонных скидок?
-
На сегодня мы успели выставить только малую часть товара. На складе – еще
столько же. Да, мы умеем размещать – это все можно уплотнить. Вот эти проценты
на ценниках – уже, фактически, осенние скидки. Дешевле продавать не получается,
потому что каждый производитель следит за рекомендованной розничной ценой.
-
А тест-драйв у вас будет?
-
На следующий год к началу сезона мы организуем уличную выставку перед «Кубусом»
– и товара больше, и охват покупателей шире. Вот тогда желающие получат
возможность прокатиться – без записи на тест-драйв. Наша задача – дать людям
то, что они хотят. Покупатели сейчас очень требовательны.
…Весной
можно будет опробовать новый велосипед на площадке перед «Кубусом» и получить
свою порцию вело-драйва. А сегодня на каждом входе в торговый комплекс выдают
бесплатно маски и предоставляют средство для дезинфекции рук. Администрация
«Кубуса» призывает гостей соблюдать простые правила личной гигиены и
безопасности, чтобы шопинг был комфортным и безопасным.
Екатерина
Дзюба