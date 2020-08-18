Чествование жителей Сусанинского поселения

В
связи с ограничительными мерами по COVID-19 традиционный районный праздник не
состоялся. Поэтому в каждом поселении проводятся отдельные праздничные
мероприятия и чествование жителей.
В
мероприятии приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и
Сергей Коняев. Со словами поздравления к активу Сусанинского сельского
поселения обратился первый заместитель главы администрации Гатчинского района
по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов.
В
своем выступлении Сергей Голованов отметил, что в Ленинградской области набран высокий
темп развития. Благодаря команде правительства региона под руководством
губернатора и с большим участием жителей области был заложен мощный потенциал
дальнейшего экономического роста и обеспечения социальных гарантий. Например,
импульс к развитию Сусанинскому поселению придает инвестиционный проект гольф-деревни
«Гатчина Гарденс».
Глава
администрации Сусанинского сельского поселения Елена Бордовская рассказала об
основных итогах развития поселения. В поселке Семрино были построены две
блок-модульные котельные, в 2020-2021 году планируют построить в Кобралово. В
поселке Семрино отремонтированы все дворовые территории многоквартирных домов,
в поселении установлено шесть новых детских площадок. Говорили также о дорожном
ремонте, ремонте пешеходных дорожек, ликвидации борщевика и другом. Среди социальных
объектов можно назвать строительство в Семрино фельдшерско-акушерского пункта, а
на 2023 год намечено строительство детского сада.
В
завершении праздничной встречи жителям Сусанинского сельского поселения были
вручены грамоты и благодарности за большой личный вклад в развитие своей малой
родины.
Фото Николая Гатко