Чествование жителей Сусанинского поселения

В связи с ограничительными мерами по COVID-19 традиционный районный праздник не состоялся. Поэтому в каждом поселении проводятся отдельные праздничные мероприятия и чествование жителей.

В мероприятии приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Сергей Коняев. Со словами поздравления к активу Сусанинского сельского поселения обратился первый заместитель главы администрации Гатчинского района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов.

В своем выступлении Сергей Голованов отметил, что в Ленинградской области набран высокий темп развития. Благодаря команде правительства региона под руководством губернатора и с большим участием жителей области был заложен мощный потенциал дальнейшего экономического роста и обеспечения социальных гарантий. Например, импульс к развитию Сусанинскому поселению придает инвестиционный проект гольф-деревни «Гатчина Гарденс».

Глава администрации Сусанинского сельского поселения Елена Бордовская рассказала об основных итогах развития поселения. В поселке Семрино были построены две блок-модульные котельные, в 2020-2021 году планируют построить в Кобралово. В поселке Семрино отремонтированы все дворовые территории многоквартирных домов, в поселении установлено шесть новых детских площадок. Говорили также о дорожном ремонте, ремонте пешеходных дорожек, ликвидации борщевика и другом. Среди социальных объектов можно назвать строительство в Семрино фельдшерско-акушерского пункта, а на 2023 год намечено строительство детского сада.

В завершении праздничной встречи жителям Сусанинского сельского поселения были вручены грамоты и благодарности за большой личный вклад в развитие своей малой родины.

Фото Николая Гатко