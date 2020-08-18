В Гатчине прошла встреча с ветеранами войны в Анголе

Своими воспоминаниями о службе в далекой Анголе поделились Ильяс Норов,
Василий Брусаков, Михаил Гусев, Сергей Павлов, Анатолий Фирсов.
Дарья Зеленова участвует в международном исследовании, цель которого узнать
о судьбе военных, служивших на юге Африки в горячих точках (прежде всего, это Ангола и Мозамбик)
в период «холодной войны» Для этого она проводит серию интервью с воинами-интернационалистами
из России, которые оказывали помощь в
становлении национально-освободительных движений и армий на юге
Африки.
В Москве Дарья Зеленова встречалась с Вадимом Сагачко и его товарищами из «Союза
ветеранов Анголы». Ей уже удалось побеседовать с моряками. После чего она
запланировала общение с ветеранами из регионов.
Встреча на гатчинской земле прошла в теплой душевной обстановке за чашкой
чая и завершилась торжественной церемонией. Председатель «Союза ветеранов
Анголы» Ленинградской области Ильяс Норов вручил медаль «За оказание
интернациональной помощи Анголе» майору запаса Василию Брусакову - жителю поселка
Сиверский, выполнявшему интернациональный долг в Анголе в 1987 году.
Татьяна Можаева