В Гатчине прошла встреча с ветеранами войны в Анголе

В Гатчине прошла встреча с ветеранами войны в Анголе

В офисе Совета ветеранов Гатчинского района прошла встреча воинов-интернационалистов, выполнявших свой воинский долг в Республике Ангола. С ветеранами встретилась научный сотрудник Института Африки РАН и исследователь Оксфордского Университета Дарья Зеленова.

Рубрики : Общество     18 Aug 2020

Своими воспоминаниями о службе в далекой Анголе поделились Ильяс Норов, Василий Брусаков, Михаил Гусев, Сергей Павлов, Анатолий Фирсов.

Дарья Зеленова участвует в международном исследовании, цель которого узнать о судьбе военных, служивших на юге Африки в горячих точках (прежде всего, это Ангола и Мозамбик) в период «холодной войны» Для этого она проводит серию интервью с воинами-интернационалистами из России, которые оказывали помощь в становлении национально-освободительных движений и армий на юге Африки. 

В Москве Дарья Зеленова встречалась с Вадимом Сагачко и его товарищами из «Союза ветеранов Анголы». Ей уже удалось побеседовать с моряками. После чего она запланировала общение с ветеранами из регионов.

Встреча на гатчинской земле прошла в теплой душевной обстановке за чашкой чая и завершилась торжественной церемонией. Председатель «Союза ветеранов Анголы» Ленинградской области Ильяс Норов вручил медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе» майору запаса Василию Брусакову - жителю поселка Сиверский, выполнявшему интернациональный долг в Анголе в 1987 году.

Татьяна Можаева

 

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