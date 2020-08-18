В Гатчине прошла встреча с ветеранами войны в Анголе

Своими воспоминаниями о службе в далекой Анголе поделились Ильяс Норов, Василий Брусаков, Михаил Гусев, Сергей Павлов, Анатолий Фирсов.

Дарья Зеленова участвует в международном исследовании, цель которого узнать о судьбе военных, служивших на юге Африки в горячих точках (прежде всего, это Ангола и Мозамбик) в период «холодной войны» Для этого она проводит серию интервью с воинами-интернационалистами из России, которые оказывали помощь в становлении национально-освободительных движений и армий на юге Африки.

В Москве Дарья Зеленова встречалась с Вадимом Сагачко и его товарищами из «Союза ветеранов Анголы». Ей уже удалось побеседовать с моряками. После чего она запланировала общение с ветеранами из регионов.

Встреча на гатчинской земле прошла в теплой душевной обстановке за чашкой чая и завершилась торжественной церемонией. Председатель «Союза ветеранов Анголы» Ленинградской области Ильяс Норов вручил медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе» майору запаса Василию Брусакову - жителю поселка Сиверский, выполнявшему интернациональный долг в Анголе в 1987 году.

Татьяна Можаева