Жанна Гриненко - Почетный житель Елизаветинского поселения

Со словами поздравлений выступили глава Гатчинского района Виталий Филоненко, первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских.

- Сердечно поздравляю жителей Елизаветинского поселения с годовщиной образования нашего родного района и Ленинградской земли. Выражаем искренние слова благодарности каждому из вас за добросовестный труд, активную жизненную позицию, которая помогает развиваться нашему региону. За последние годы в Ленобласти реализовано множество крупных инфраструктурных проектов, определены векторы дальнейшего развития, - сказал Сергей Голованов.

Глава администрации Елизаветинского сельского поселения Виталий Зубрилин остановился на основных моментах развития поселения. На предприятии «Гатчинская мясная компания» был открыт новый цех по изготовлению консервов, благодаря инвестпроекту восстановлена дворянская усадьба «Дылицы», проведена реновация агропромышленного факультета ГИЭПФТ, в настоящий момент строится общежительных для студентов, что позволит в разы увеличить количество обучающихся. Отремонтирована региональная дорога Гатчина-Ополье, благоустроены дворы и общественные зоны, установлены детские и спортивные площадки.

В планах - разработка документации по строительству нового Дома культуры в п. Елизаветино, пл.Дружбы, строительство модульного дома культуры в д. Шпаньково и фельдшерско-акушерского пункта в д. Раболово.

Завершилась праздничная встреча чествованием активных жителей Елизаветинского сельского поселения. Звание Почетного жителя Елизаветинского сельского поселения присвоено председателю Общественного совета поселения Жанне Гриненко, с чем мы её от всей души поздравляем - заслуженное признание земляков!