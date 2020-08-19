Ремонт на водопроводе 20 августа

Ремонт на водопроводе 20 августа

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о запланированных на 20 августа ремонтных работах на двух объектах города.

Рубрики : ЖКХ     19 Aug 2020

С 09.00 начнутся работы по устранению утечки по адресу: г. Гатчина, ул. Нестерова, д.8, к.1 (трикотажная фабрика). До окончания работ, будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам: ул. Нестерова д.8 к.1, д.11, д. 11Б (архив), пр. Красноармейский, д.11.

Также с 09.00 начнутся работы на водопроводе по ремонту водоразборной колонки по адресу: г. Гатчина, ул. Ленинградская и ул. Герцена. В связи с этим с 09.00 до 11.00 будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам: ул. Детскосельская, ул. Герцена, ул. Богажная, ул. Кольцова, ул. Н. Федоровой, ул. Л. Толстого, ул. Ополченцев -Балтийцев.

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