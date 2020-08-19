В Гатчине наградили инвентаризаторов

В
работе расширенного совещания принял участие первый заместитель председателя правительства
Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.
В течение двух месяцев профильные специалисты
администрации Гатчинского района тестировали программный продукт. В рамках
проекта была осуществлена аэрофотосъемка территории района. На базе полученных
ортофотоснимков была создана цифровая картографическая основа местности района.
Высокое разрешение и точность карты позволяет уточнять информацию, содержащуюся
в едином государственном реестре недвижимости.
По итогам этой работы были направлены вопросы и
предложения, которые будут учтены при дальнейшем развитии системы. Подробнее об
этапе эксплуатации и внесенных изменениях рассказали представители разработчика
платформы - ГУП «Леноблинвентаризация».
Также в совещании приняла участие председатель
комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова, которая
выступила с информацией о развитии государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
После завершения рабочей части совещания состоялось
награждение технических инвентаризаторов Леноблинвентаризации. Роман Марков и
генеральный директор ГУП «Леноблинвентаризация» Андрей Карельский торжественно
вручили почетные грамоты Ленинградского областного комитета по управлению
государственным имуществом инвентаризаторам Гатчинского филиала
Леноблинвентаризации. Во время карантина Татьяна Обыденная и Юлия Фукова лично
посетили «красную зону» Гатчинской КМБ и в защитных костюмах провели
техническую инвентаризацию помещений 1-го этажа терапевтического корпуса. В
связи со значительными перепланировками и в связи с необходимостью введения в
эксплуатацию нового оборудования для сосудистого центра потребовалось срочное изготовление
нового технического паспорта. В течение одного рабочего дня технический паспорт
был изготовлен на безвозмездной основе и уже выдан. В связи с этим руководство
Леноблкомимущества приняло решение наградить сотрудников Леноблинвентаризации
почётными грамотами Комитета.
- Нам важно, что предприятие смогло в это непростое
время помочь нашим медикам и людям, которые в этом сегодня нуждаются и то, что
наш учредитель по достоинству отметил работу наших специалистов, - отмечает
генеральный директор ГУП «Леноблинвентаризация» Андрей Карельский.
Андрей Соколов