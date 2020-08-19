В Гатчине наградили инвентаризаторов

В работе расширенного совещания принял участие первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

В течение двух месяцев профильные специалисты администрации Гатчинского района тестировали программный продукт. В рамках проекта была осуществлена аэрофотосъемка территории района. На базе полученных ортофотоснимков была создана цифровая картографическая основа местности района. Высокое разрешение и точность карты позволяет уточнять информацию, содержащуюся в едином государственном реестре недвижимости.

По итогам этой работы были направлены вопросы и предложения, которые будут учтены при дальнейшем развитии системы. Подробнее об этапе эксплуатации и внесенных изменениях рассказали представители разработчика платформы - ГУП «Леноблинвентаризация».

Также в совещании приняла участие председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова, которая выступила с информацией о развитии государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

После завершения рабочей части совещания состоялось награждение технических инвентаризаторов Леноблинвентаризации. Роман Марков и генеральный директор ГУП «Леноблинвентаризация» Андрей Карельский торжественно вручили почетные грамоты Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом инвентаризаторам Гатчинского филиала Леноблинвентаризации. Во время карантина Татьяна Обыденная и Юлия Фукова лично посетили «красную зону» Гатчинской КМБ и в защитных костюмах провели техническую инвентаризацию помещений 1-го этажа терапевтического корпуса. В связи со значительными перепланировками и в связи с необходимостью введения в эксплуатацию нового оборудования для сосудистого центра потребовалось срочное изготовление нового технического паспорта. В течение одного рабочего дня технический паспорт был изготовлен на безвозмездной основе и уже выдан. В связи с этим руководство Леноблкомимущества приняло решение наградить сотрудников Леноблинвентаризации почётными грамотами Комитета.

- Нам важно, что предприятие смогло в это непростое время помочь нашим медикам и людям, которые в этом сегодня нуждаются и то, что наш учредитель по достоинству отметил работу наших специалистов, - отмечает генеральный директор ГУП «Леноблинвентаризация» Андрей Карельский.

Андрей Соколов