В Гатчине почтили память Зиновия Колобанова

Имя героя Великой Отечественной войны Зиновия Григорьевича Колобанова известно далеко за пределами Гатчинского района. 20 августа 1941 года экипаж танка, которым командовал 30-летний Зиновий Колобанов, близ поселка Войсковицы уничтожил в одном бою 22 немецких танка. Всего за полтора часа Колобанов разбил всю колонну, израсходовав на нее 98 снарядов. При этом на его машине после боя насчитали 156 вмятин от попаданий снарядов противника. Экипаж Зиновия Колобанова установил мировой рекорд для танкистов, а вся его рота в течение дня уничтожила 43 немецких танка. Кроме того, были уничтожены артиллерийская батарея, легковая машина и до двух рот гитлеровской пехоты. За этот бой Зиновий Колобанов был награжден орденом Красного Знамени.

В торжественной акции, посвященной 79-ой годовщине подвига Зиновия Колобанова, приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Александр Русских и Людмила Тептина. Они возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и почтили минутой молчания подвиг советского народа, который на протяжении всей Великой Отечественной войны приближал заветный май 1945 года.

Ирина ХРУСТАЛЁВА