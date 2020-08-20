На скейтборде на Кубок губернатора?

Площадку для экстремальных видов спорта на территории будущего «Аэропарка» - масштабного проекта по развитию микрорайона Аэродром в Гатчине благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Генеральный директор компании «Городской ландшафт» Светлана Пашинская, которая занималась проектирование «Аэропарка», рассказала об объектах инфраструктуры, которые преобразят территорию микрорайона Аэродром от улицы Киевской до торгово-развлекательного комплекса «Пилот».

Представитель производственно-строительной фирмы «Корт», которая взяла на себя строительство скейт-парка – первого этапа проекта «Аэропарк», Кирилл Шабнов рассказал о том, что реализация проекта началась 27 апреля. Несмотря на то, что окончание работ было запланировано на первое октября, площадка сдана в эксплуатацию раньше срока.

- Мы поняли, что для Гатчины – это востребованный объект, поэтому приложили все усилия для ускорения процесса: увеличили количество рабочих и техники, - сказал Кирилл Шабнов и поблагодарил местную администрацию за помощь и поддержку.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, в свою очередь, выразила благодарность председателю комитета по ЖКХ Ленинградской области Александру Тимкову, который отвечает за программу «Формирование комфортной городской среды» в регионе.

В результате совместных усилий вблизи ТРК «Пилот» обустроили спортивно-скейтерскую зону, в которую вошли бетонный модульный скейт-парк, каркасный скейт-парк и асфальтовый памп-трек. Там же обустроили пешеходную и велосипедную дорожки, велопарковку, смонтировали систему освещения, установили скамейки и урны, а также посадили зеленые насаждения. Скейт-парк стал десятым среди других площадок для экстремальных видов спорта в Ленинградской области.

- Считаю, что нам пора создавать Федерацию экстремальных и уличных видов спорта и проводить Кубок губернатора по скейту с серьезными призами, - сказал Александр Дрозденко.

В целом, глава региона высоко оценил проект «Аэропарка», который, по его мнению, станет настоящим украшением микрорайона Аэродром и всей Гатчины.

- Он обойдется нам в 320 млн рублей, но это того стоит. Здесь же на Аэродроме мы заканчиваем строительство бассейна, планируем построить Ледовую арену. Получится одновременно спортивный, рекреационный и исторический кластер и это здорово, - сказал Александр Дрозденко.

Помимо скейт-парка по программе «Формирование комфортной городской среды» в Гатчине продолжается реконструкция улицы Соборной. Если скейт-парк был сдан на полтора месяца раньше срока, то второй объект пока готов на 35 %. Стоимость работ по двум проектам этого года составляет 66,7 млн рублей.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Фирсовой