Рыба, мясо, яйца, молоко – из Гатчинского района с любовью!

«Оредеж» - только экологически чистый продукт

Агрокомплекс «Оредеж» стал первой точкой визита. Как сообщила директор агрокомплекса Нелли Андреева, сегодня птицефабрика производит около 900 тысяч яиц в сутки и входит в тройку лидирующих производителей яиц на территории Ленинградской области. В 2019 году средняя численность работников составила более 200 человек, а среднемесячная заработная плата – 44,4 тысяч рублей.

Агрокомплекс «Оредеж» производит экологически чистый продукт - для кормления птицы используются корма собственного производства, содержащие только натуральные ингредиенты. На предприятии внедрены новейшие технологии в сборе и хранении куриного помета, а также его переработки в комплексное удобрение. Трижды комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти признавал Агрокомплекс «Оредеж» лучшей птицефабрикой Ленинградской области. В 2017 году его продукция вошла в список «100 лучших товаров России».

Гатчинских осетров подают в лучших ресторанах

Крестьянское фермерское хозяйство «Акваферма» расположено на центральной улице в деревне Тяглино Войсковицкого поселения и уже хорошо известно всем, кто работает со свежей рыбой, и просто гурманам.

Хозяйство занимается выращиванием осетра в установках с замкнутой системой водоснабжения в аквамодуле с четырьмя бассейнами по 28 куб. м. За 2019 год на ферме было выращено и реализовано три тонны рыбы.

Осетровая ферма использует самые новейшие технологии, о которых ярко и интересно рассказал 36-летний глава КФХ, дипломированный специалист Антон Алексеев. Благодаря своему яркому и энергичному руководителю, «Акваферма» представлена уже везде, и, в первую очередь, в социальных сетях.

В прошлом году год Антон Алексеев получил грант «Начинающий фермер» в размере 1,5 млн рублей для строительства аквамодуля по инкубации икры и выращивания малька до веса 100 граммов, в том числе строительство 11 бассейнов по 1,2 кубометров, что позволило хозяйству самостоятельно выращивать мальков, а не закупать в других регионах.

Как признался молодой руководитель, коронавирус очень сильно ударил по закупкам, но «Акваферма» выстояла и не поменяла планов на дальнейшее развитие. За 6 месяцев 2020 года объем производства продукции товарной аквакультуры составил 10,4 тонн рыбы, из которых товарной рыбоводной продукции реализовано 5 тонн.

Летом текущего года начата реализация инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию второй очереди производственных мощностей хозяйства. Они возводятся неподалеку, через дорогу. Запланировано значительное увеличение производства осетровых - до 50 тонн в год.

Гостям показали, что и где построили. Первая новинка – магазин розничной торговли живой рыбой. Расположен у самой дороги. Очень удобно, и работает до 9 вечера. Конечно же, главный аттракцион – большие чаши с осетрами: пузатыми гигантами весом под 10 кг, с икрой, шустрым молодняком, а также пилотный проект – пока это аквариум с тиляпией.

Сейчас проезжающим по трассе хорошо видно, как быстрыми темпами идет строительство фирменного офисного здания «Аквафермы» с выставочным и дегустационным залом, перерабатывающего комплекса и других помещений. Идей у фермера много: будут тестировать производство консервов, рыбы соленой, вяленой, копченой, полуфабрикатов, супов. И все - только из своей рыбы.

- Замечательно, что Гатчинский район остается районом сельскохозяйственной направленности, - отметила глава администрации Людмила Нещадим. - Благодаря государственной поддержке и директорскому корпусу, удалось сохранить сельхозтоваропроизводителей, которые сегодня представлены и крупным сектором (их на сегодня 19), и фермерскими хозяйствами (их зарегистрировано более 300, но активно работающих – 39).

Людмила Нещадим выразила общее мнение: отрадно, что в сельскохозяйственную сферу приходит молодежь. Замечательно, что это люди увлеченные, имеющие профильное образование и конкретные финансово-экономические планы.

- Наша задача - не только сохранить уровень сельхозпроизводства, но и при системной поддержке правительства Ленобласти, в том числе нашей муниципальной программы, поддержать основные направления развития. Для нас это традиционно мясное, молочное животноводство, производство зерновых культур, заготовка корма. Сегодня появляются и новые направления. Еще недавно для Гатчинского района производство рыбы казалось фантастикой. А сейчас мы видим прекрасно реализованные проекты, своевременные и имеющие перспективу своего развития. Очень важно чувствовать современные тренды, которые дадут возможность и фермерам развиваться, и наполнять рынок необходимой продукцией, и пополнять бюджет Гатчинского района.

Коровы? Просто красавицы!

Крестьянское фермерское хозяйство Ларисы Николаевны Пухляковой в деревне Рябизи зарегистрировано 17 января 2012 года. Она является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2 га, еще 1200 га арендует, а земли, как заметила глава хозяйства, все равно мало. Спрос рождает предложения, поэтому есть куда расти.

На фермерском дворе гостей встречает сама хозяйка, а на почтительном расстоянии - любопытный рыжий кот. Лариса Николаевна показала своих красавиц-коров, молочный сектор, технику и все вспомогательные помещения. Повсюду идеальная чистота, порядок и никаких запахов.

Основной вид деятельности хозяйства – разведение мясного скота породы абердин-ангусс, а также заготовка кормов.

В 2013 году Лариса Николаевна получила грант на развитие семейной животноводческой фермы в размере более восьми млн рублей. Все денежные средства освоены в полном объеме.

На 1 января 2020 года в хозяйстве было 253 головы крупного рогатого скота, в том числе 131 корова. В хозяйстве работает два наемных работника, имеется 18 единиц техники. На ферме создан замкнутый цикл производства от выращивания до реализации населению через собственную сеть в интернет-магазине.

От производства – к переработке

Последней точкой рабочей поездки председателя комитета АПК Олега Малащенко стало ООО «Муслим-1», расположенное в Веревском поселении.

Основные направления производственной деятельности предприятия - производство молока, говядины и баранины. Кроме того, оно занимается переработкой продукции.

Как отметила директор Ирина Швец, «Муслим-1» входит в сельскохозяйственный потребительский животноводческий, перерабатывающий и обслуживающий кооператив «АГРОСОЮЗ». В 2019 году на предприятии работало в среднем 50 человек.

По итогам прошлого года, поголовье крупного рогатого скота составило 90 голов, в том числе поголовье коров – 40 голов. Производство молока - 304,3 тонны, при среднем удое на фуражную корову 6615 кг.

«Оредеж» - только экологически чистый продукт

Агрокомплекс «Оредеж» стал первой точкой визита. Как сообщила директор агрокомплекса Нелли Андреева, сегодня птицефабрика производит около 900 тысяч яиц в сутки и входит в тройку лидирующих производителей яиц на территории Ленинградской области. В 2019 году средняя численность работников составила более 200 человек, а среднемесячная заработная плата – 44,4 тысяч рублей.

Агрокомплекс «Оредеж» производит экологически чистый продукт - для кормления птицы используются корма собственного производства, содержащие только натуральные ингредиенты. На предприятии внедрены новейшие технологии в сборе и хранении куриного помета, а также его переработки в комплексное удобрение. Трижды комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти признавал Агрокомплекс «Оредеж» лучшей птицефабрикой Ленинградской области. В 2017 году его продукция вошла в список «100 лучших товаров России».

Гатчинских осетров подают в лучших ресторанах

Крестьянское фермерское хозяйство «Акваферма» расположено на центральной улице в деревне Тяглино Войсковицкого поселения и уже хорошо известно всем, кто работает со свежей рыбой, и просто гурманам.

Хозяйство занимается выращиванием осетра в установках с замкнутой системой водоснабжения в аквамодуле с четырьмя бассейнами по 28 куб. м. За 2019 год на ферме было выращено и реализовано три тонны рыбы.

Осетровая ферма использует самые новейшие технологии, о которых ярко и интересно рассказал 36-летний глава КФХ, дипломированный специалист Антон Алексеев. Благодаря своему яркому и энергичному руководителю, «Акваферма» представлена уже везде, и, в первую очередь, в социальных сетях.

В прошлом году год Антон Алексеев получил грант «Начинающий фермер» в размере 1,5 млн рублей для строительства аквамодуля по инкубации икры и выращивания малька до веса 100 граммов, в том числе строительство 11 бассейнов по 1,2 кубометров, что позволило хозяйству самостоятельно выращивать мальков, а не закупать в других регионах.

Как признался молодой руководитель, коронавирус очень сильно ударил по закупкам, но «Акваферма» выстояла и не поменяла планов на дальнейшее развитие. За 6 месяцев 2020 года объем производства продукции товарной аквакультуры составил 10,4 тонн рыбы, из которых товарной рыбоводной продукции реализовано 5 тонн.

Летом текущего года начата реализация инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию второй очереди производственных мощностей хозяйства. Они возводятся неподалеку, через дорогу. Запланировано значительное увеличение производства осетровых - до 50 тонн в год.

Гостям показали, что и где построили. Первая новинка – магазин розничной торговли живой рыбой. Расположен у самой дороги. Очень удобно, и работает до 9 вечера. Конечно же, главный аттракцион – большие чаши с осетрами: пузатыми гигантами весом под 10 кг, с икрой, шустрым молодняком, а также пилотный проект – пока это аквариум с тиляпией.

Сейчас проезжающим по трассе хорошо видно, как быстрыми темпами идет строительство фирменного офисного здания «Аквафермы» с выставочным и дегустационным залом, перерабатывающего комплекса и других помещений. Идей у фермера много: будут тестировать производство консервов, рыбы соленой, вяленой, копченой, полуфабрикатов, супов. И все - только из своей рыбы.

- Замечательно, что Гатчинский район остается районом сельскохозяйственной направленности, - отметила глава администрации Людмила Нещадим. - Благодаря государственной поддержке и директорскому корпусу, удалось сохранить сельхозтоваропроизводителей, которые сегодня представлены и крупным сектором (их на сегодня 19), и фермерскими хозяйствами (их зарегистрировано более 300, но активно работающих – 39).

Людмила Нещадим выразила общее мнение: отрадно, что в сельскохозяйственную сферу приходит молодежь. Замечательно, что это люди увлеченные, имеющие профильное образование и конкретные финансово-экономические планы.

- Наша задача - не только сохранить уровень сельхозпроизводства, но и при системной поддержке правительства Ленобласти, в том числе нашей муниципальной программы, поддержать основные направления развития. Для нас это традиционно мясное, молочное животноводство, производство зерновых культур, заготовка корма. Сегодня появляются и новые направления. Еще недавно для Гатчинского района производство рыбы казалось фантастикой. А сейчас мы видим прекрасно реализованные проекты, своевременные и имеющие перспективу своего развития. Очень важно чувствовать современные тренды, которые дадут возможность и фермерам развиваться, и наполнять рынок необходимой продукцией, и пополнять бюджет Гатчинского района.

Коровы? Просто красавицы!

Крестьянское фермерское хозяйство Ларисы Николаевны Пухляковой в деревне Рябизи зарегистрировано 17 января 2012 года. Она является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2 га, еще 1200 га арендует, а земли, как заметила глава хозяйства, все равно мало. Спрос рождает предложения, поэтому есть куда расти.

На фермерском дворе гостей встречает сама хозяйка, а на почтительном расстоянии - любопытный рыжий кот. Лариса Николаевна показала своих красавиц-коров, молочный сектор, технику и все вспомогательные помещения. Повсюду идеальная чистота, порядок и никаких запахов.

Основной вид деятельности хозяйства – разведение мясного скота породы абердин-ангусс, а также заготовка кормов.

В 2013 году Лариса Николаевна получила грант на развитие семейной животноводческой фермы в размере более восьми млн рублей. Все денежные средства освоены в полном объеме.

На 1 января 2020 года в хозяйстве было 253 головы крупного рогатого скота, в том числе 131 корова. В хозяйстве работает два наемных работника, имеется 18 единиц техники. На ферме создан замкнутый цикл производства от выращивания до реализации населению через собственную сеть в интернет-магазине.

От производства – к переработке

Последней точкой рабочей поездки председателя комитета АПК Олега Малащенко стало ООО «Муслим-1», расположенное в Веревском поселении.

Основные направления производственной деятельности предприятия - производство молока, говядины и баранины. Кроме того, оно занимается переработкой продукции.

Как отметила директор Ирина Швец, «Муслим-1» входит в сельскохозяйственный потребительский животноводческий, перерабатывающий и обслуживающий кооператив «АГРОСОЮЗ». В 2019 году на предприятии работало в среднем 50 человек.

По итогам прошлого года, поголовье крупного рогатого скота составило 90 голов, в том числе поголовье коров – 40 голов. Производство молока - 304,3 тонны, при среднем удое на фуражную корову 6615 кг.

- Впечатления от гатчинских сельхозпредприятий и фермеров более чем положительные, потому что мы видим, что поддержка, которая идет со стороны правительства Ленобласти, находит конечного потребителя и идет на развитие, - подвел итоги поездки Олег Малащенко. - Мы увидели молочное, мясное животноводство, переработку – и все эффективно работает на сравнительно небольшом участке земли. Общая поддержка, в этом году оказанная Ленобластью, составляет более 7 млрд рублей, по малым хозяйствам эта поддержка - 300-500 млн рублей. Мы оказываем помощь начинающим фермерам, семейным фермам, животноводческим фермам, кооперативам. Меры поддержки - от 3 до 30 млн рублей.

Говоря о перспективах, Олег Малащенко отметил, что переработка - основополагающее направление.

- Мы сегодня видели производство осетра. А начиналось это производство с 1,5 млн рублей. Сегодня потратили 10 млн и пошли дальше: теперь это переработка. Мы готовы поддержать. Да, много есть хозяйственных вопросов, которые сегодня нужно решать. В первую очередь, это дороги. В этом году на дороги было выделено порядка 190 млн рублей. Что-то уже спланировали на следующий год. Это все вместе позволит вывести культуру сельскохозяйственного производства в Ленобласти на новый уровень, - уверен Олег Малащенко.

Татьяна Можаева

- Впечатления от гатчинских сельхозпредприятий и фермеров более чем положительные, потому что мы видим, что поддержка, которая идет со стороны правительства Ленобласти, находит конечного потребителя и идет на развитие, - подвел итоги поездки Олег Малащенко. - Мы увидели молочное, мясное животноводство, переработку – и все эффективно работает на сравнительно небольшом участке земли. Общая поддержка, в этом году оказанная Ленобластью, составляет более 7 млрд рублей, по малым хозяйствам эта поддержка - 300-500 млн рублей. Мы оказываем помощь начинающим фермерам, семейным фермам, животноводческим фермам, кооперативам. Меры поддержки - от 3 до 30 млн рублей.

Говоря о перспективах, Олег Малащенко отметил, что переработка - основополагающее направление.

- Мы сегодня видели производство осетра. А начиналось это производство с 1,5 млн рублей. Сегодня потратили 10 млн и пошли дальше: теперь это переработка. Мы готовы поддержать. Да, много есть хозяйственных вопросов, которые сегодня нужно решать. В первую очередь, это дороги. В этом году на дороги было выделено порядка 190 млн рублей. Что-то уже спланировали на следующий год. Это все вместе позволит вывести культуру сельскохозяйственного производства в Ленобласти на новый уровень, - уверен Олег Малащенко.

Татьяна Можаева