Рыба, мясо, яйца, молоко – из Гатчинского района с любовью!

«Оредеж»
- только экологически чистый продукт
Агрокомплекс
«Оредеж» стал первой точкой визита. Как сообщила директор агрокомплекса Нелли
Андреева, сегодня птицефабрика производит около 900 тысяч яиц в сутки и входит
в тройку лидирующих производителей яиц на территории Ленинградской области. В
2019 году средняя численность работников составила более 200 человек, а
среднемесячная заработная плата – 44,4 тысяч рублей.
Агрокомплекс
«Оредеж» производит экологически чистый продукт - для кормления птицы
используются корма собственного производства, содержащие только натуральные
ингредиенты. На предприятии внедрены новейшие технологии в сборе и хранении
куриного помета, а также его переработки в комплексное удобрение. Трижды
комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти
признавал Агрокомплекс «Оредеж» лучшей птицефабрикой Ленинградской области. В
2017 году его продукция вошла в список «100 лучших товаров России».
Гатчинских
осетров подают в лучших ресторанах
Крестьянское
фермерское хозяйство «Акваферма» расположено на центральной улице в деревне Тяглино
Войсковицкого поселения и уже хорошо известно всем, кто работает со свежей
рыбой, и просто гурманам.
Хозяйство
занимается выращиванием осетра в установках с замкнутой системой водоснабжения
в аквамодуле с четырьмя бассейнами по 28 куб. м. За 2019 год на ферме было
выращено и реализовано три тонны рыбы.
Осетровая
ферма использует самые новейшие технологии, о которых ярко и интересно
рассказал 36-летний глава КФХ, дипломированный специалист Антон Алексеев.
Благодаря своему яркому и энергичному руководителю, «Акваферма» представлена
уже везде, и, в первую очередь, в социальных сетях.
В
прошлом году год Антон Алексеев получил грант «Начинающий фермер» в размере 1,5
млн рублей для строительства аквамодуля по инкубации икры и выращивания малька
до веса 100 граммов, в том числе строительство 11 бассейнов по 1,2 кубометров,
что позволило хозяйству самостоятельно выращивать мальков, а не закупать в
других регионах.
Как
признался молодой руководитель, коронавирус очень сильно ударил по закупкам, но
«Акваферма» выстояла и не поменяла планов на дальнейшее развитие. За 6 месяцев
2020 года объем производства продукции товарной аквакультуры составил 10,4 тонн
рыбы, из которых товарной рыбоводной продукции реализовано 5 тонн.
Летом
текущего года начата реализация инвестиционного проекта по строительству и
вводу в эксплуатацию второй очереди производственных мощностей хозяйства. Они
возводятся неподалеку, через дорогу. Запланировано значительное увеличение
производства осетровых - до 50 тонн в год.
Гостям
показали, что и где построили. Первая новинка – магазин розничной торговли
живой рыбой. Расположен у самой дороги. Очень удобно, и работает до 9 вечера.
Конечно же, главный аттракцион – большие чаши с осетрами: пузатыми гигантами
весом под 10 кг, с икрой, шустрым молодняком, а также пилотный проект – пока
это аквариум с тиляпией.
Сейчас
проезжающим по трассе хорошо видно, как быстрыми темпами идет строительство
фирменного офисного здания «Аквафермы» с выставочным и дегустационным залом,
перерабатывающего комплекса и других помещений. Идей у фермера много: будут
тестировать производство консервов, рыбы соленой, вяленой, копченой,
полуфабрикатов, супов. И все - только из своей рыбы.
-
Замечательно, что Гатчинский район остается районом сельскохозяйственной
направленности, - отметила глава администрации Людмила Нещадим. - Благодаря государственной поддержке и
директорскому корпусу, удалось сохранить сельхозтоваропроизводителей, которые
сегодня представлены и крупным сектором (их на сегодня 19), и фермерскими
хозяйствами (их зарегистрировано более 300, но активно работающих – 39).
Людмила
Нещадим выразила общее мнение: отрадно, что в сельскохозяйственную сферу
приходит молодежь. Замечательно, что это люди увлеченные, имеющие профильное
образование и конкретные финансово-экономические планы.
-
Наша задача - не только сохранить уровень сельхозпроизводства, но и при
системной поддержке правительства Ленобласти, в том числе нашей муниципальной
программы, поддержать основные направления развития. Для нас это традиционно
мясное, молочное животноводство, производство зерновых культур, заготовка
корма. Сегодня появляются и новые направления. Еще недавно для Гатчинского
района производство рыбы казалось фантастикой. А сейчас мы видим прекрасно
реализованные проекты, своевременные и имеющие перспективу своего развития.
Очень важно чувствовать современные тренды, которые дадут возможность и
фермерам развиваться, и наполнять рынок необходимой продукцией, и пополнять
бюджет Гатчинского района.
Коровы?
Просто красавицы!
Крестьянское
фермерское хозяйство Ларисы Николаевны Пухляковой в деревне Рябизи
зарегистрировано 17 января 2012 года. Она является собственником земельного
участка сельскохозяйственного назначения площадью 2 га, еще 1200 га арендует, а
земли, как заметила глава хозяйства, все равно мало. Спрос рождает предложения,
поэтому есть куда расти.
На
фермерском дворе гостей встречает сама хозяйка, а на почтительном расстоянии -
любопытный рыжий кот. Лариса Николаевна показала своих красавиц-коров, молочный
сектор, технику и все вспомогательные помещения. Повсюду идеальная чистота,
порядок и никаких запахов.
Основной
вид деятельности хозяйства – разведение мясного скота породы абердин-ангусс, а
также заготовка кормов.
В
2013 году Лариса Николаевна получила грант на развитие семейной
животноводческой фермы в размере более восьми млн рублей. Все денежные средства
освоены в полном объеме.
На
1 января 2020 года в хозяйстве было 253 головы крупного рогатого скота, в том
числе 131 корова. В хозяйстве работает два наемных работника, имеется 18 единиц
техники. На ферме создан замкнутый цикл производства от выращивания до
реализации населению через собственную сеть в интернет-магазине.
От
производства – к переработке
Последней
точкой рабочей поездки председателя комитета АПК Олега Малащенко стало ООО
«Муслим-1», расположенное в Веревском поселении.
Основные
направления производственной деятельности предприятия - производство молока,
говядины и баранины. Кроме того, оно занимается переработкой продукции.
Как
отметила директор Ирина Швец, «Муслим-1» входит в сельскохозяйственный
потребительский животноводческий, перерабатывающий и обслуживающий кооператив
«АГРОСОЮЗ». В 2019 году на предприятии работало в среднем 50 человек.
По
итогам прошлого года, поголовье крупного рогатого скота составило 90 голов, в
том числе поголовье коров – 40 голов. Производство молока - 304,3 тонны, при
среднем удое на фуражную корову 6615 кг.
«Оредеж»
- только экологически чистый продукт
Агрокомплекс
«Оредеж» стал первой точкой визита. Как сообщила директор агрокомплекса Нелли
Андреева, сегодня птицефабрика производит около 900 тысяч яиц в сутки и входит
в тройку лидирующих производителей яиц на территории Ленинградской области. В
2019 году средняя численность работников составила более 200 человек, а
среднемесячная заработная плата – 44,4 тысяч рублей.
Агрокомплекс
«Оредеж» производит экологически чистый продукт - для кормления птицы
используются корма собственного производства, содержащие только натуральные
ингредиенты. На предприятии внедрены новейшие технологии в сборе и хранении
куриного помета, а также его переработки в комплексное удобрение. Трижды
комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти
признавал Агрокомплекс «Оредеж» лучшей птицефабрикой Ленинградской области. В
2017 году его продукция вошла в список «100 лучших товаров России».
Гатчинских
осетров подают в лучших ресторанах
Крестьянское
фермерское хозяйство «Акваферма» расположено на центральной улице в деревне Тяглино
Войсковицкого поселения и уже хорошо известно всем, кто работает со свежей
рыбой, и просто гурманам.
Хозяйство
занимается выращиванием осетра в установках с замкнутой системой водоснабжения
в аквамодуле с четырьмя бассейнами по 28 куб. м. За 2019 год на ферме было
выращено и реализовано три тонны рыбы.
Осетровая
ферма использует самые новейшие технологии, о которых ярко и интересно
рассказал 36-летний глава КФХ, дипломированный специалист Антон Алексеев.
Благодаря своему яркому и энергичному руководителю, «Акваферма» представлена
уже везде, и, в первую очередь, в социальных сетях.
В
прошлом году год Антон Алексеев получил грант «Начинающий фермер» в размере 1,5
млн рублей для строительства аквамодуля по инкубации икры и выращивания малька
до веса 100 граммов, в том числе строительство 11 бассейнов по 1,2 кубометров,
что позволило хозяйству самостоятельно выращивать мальков, а не закупать в
других регионах.
Как
признался молодой руководитель, коронавирус очень сильно ударил по закупкам, но
«Акваферма» выстояла и не поменяла планов на дальнейшее развитие. За 6 месяцев
2020 года объем производства продукции товарной аквакультуры составил 10,4 тонн
рыбы, из которых товарной рыбоводной продукции реализовано 5 тонн.
Летом
текущего года начата реализация инвестиционного проекта по строительству и
вводу в эксплуатацию второй очереди производственных мощностей хозяйства. Они
возводятся неподалеку, через дорогу. Запланировано значительное увеличение
производства осетровых - до 50 тонн в год.
Гостям
показали, что и где построили. Первая новинка – магазин розничной торговли
живой рыбой. Расположен у самой дороги. Очень удобно, и работает до 9 вечера.
Конечно же, главный аттракцион – большие чаши с осетрами: пузатыми гигантами
весом под 10 кг, с икрой, шустрым молодняком, а также пилотный проект – пока
это аквариум с тиляпией.
Сейчас
проезжающим по трассе хорошо видно, как быстрыми темпами идет строительство
фирменного офисного здания «Аквафермы» с выставочным и дегустационным залом,
перерабатывающего комплекса и других помещений. Идей у фермера много: будут
тестировать производство консервов, рыбы соленой, вяленой, копченой,
полуфабрикатов, супов. И все - только из своей рыбы.
-
Замечательно, что Гатчинский район остается районом сельскохозяйственной
направленности, - отметила глава администрации Людмила Нещадим. - Благодаря государственной поддержке и
директорскому корпусу, удалось сохранить сельхозтоваропроизводителей, которые
сегодня представлены и крупным сектором (их на сегодня 19), и фермерскими
хозяйствами (их зарегистрировано более 300, но активно работающих – 39).
Людмила
Нещадим выразила общее мнение: отрадно, что в сельскохозяйственную сферу
приходит молодежь. Замечательно, что это люди увлеченные, имеющие профильное
образование и конкретные финансово-экономические планы.
-
Наша задача - не только сохранить уровень сельхозпроизводства, но и при
системной поддержке правительства Ленобласти, в том числе нашей муниципальной
программы, поддержать основные направления развития. Для нас это традиционно
мясное, молочное животноводство, производство зерновых культур, заготовка
корма. Сегодня появляются и новые направления. Еще недавно для Гатчинского
района производство рыбы казалось фантастикой. А сейчас мы видим прекрасно
реализованные проекты, своевременные и имеющие перспективу своего развития.
Очень важно чувствовать современные тренды, которые дадут возможность и
фермерам развиваться, и наполнять рынок необходимой продукцией, и пополнять
бюджет Гатчинского района.
Коровы?
Просто красавицы!
Крестьянское
фермерское хозяйство Ларисы Николаевны Пухляковой в деревне Рябизи
зарегистрировано 17 января 2012 года. Она является собственником земельного
участка сельскохозяйственного назначения площадью 2 га, еще 1200 га арендует, а
земли, как заметила глава хозяйства, все равно мало. Спрос рождает предложения,
поэтому есть куда расти.
На
фермерском дворе гостей встречает сама хозяйка, а на почтительном расстоянии -
любопытный рыжий кот. Лариса Николаевна показала своих красавиц-коров, молочный
сектор, технику и все вспомогательные помещения. Повсюду идеальная чистота,
порядок и никаких запахов.
Основной
вид деятельности хозяйства – разведение мясного скота породы абердин-ангусс, а
также заготовка кормов.
В
2013 году Лариса Николаевна получила грант на развитие семейной
животноводческой фермы в размере более восьми млн рублей. Все денежные средства
освоены в полном объеме.
На
1 января 2020 года в хозяйстве было 253 головы крупного рогатого скота, в том
числе 131 корова. В хозяйстве работает два наемных работника, имеется 18 единиц
техники. На ферме создан замкнутый цикл производства от выращивания до
реализации населению через собственную сеть в интернет-магазине.
От
производства – к переработке
Последней
точкой рабочей поездки председателя комитета АПК Олега Малащенко стало ООО
«Муслим-1», расположенное в Веревском поселении.
Основные
направления производственной деятельности предприятия - производство молока,
говядины и баранины. Кроме того, оно занимается переработкой продукции.
Как
отметила директор Ирина Швец, «Муслим-1» входит в сельскохозяйственный
потребительский животноводческий, перерабатывающий и обслуживающий кооператив
«АГРОСОЮЗ». В 2019 году на предприятии работало в среднем 50 человек.
По
итогам прошлого года, поголовье крупного рогатого скота составило 90 голов, в
том числе поголовье коров – 40 голов. Производство молока - 304,3 тонны, при
среднем удое на фуражную корову 6615 кг.
-
Впечатления от гатчинских сельхозпредприятий и фермеров более чем
положительные, потому что мы видим, что поддержка, которая идет со стороны правительства
Ленобласти, находит конечного потребителя и идет на развитие, - подвел итоги
поездки Олег Малащенко. - Мы увидели молочное, мясное животноводство,
переработку – и все эффективно работает на сравнительно небольшом участке
земли. Общая поддержка, в этом году оказанная Ленобластью, составляет более 7
млрд рублей, по малым хозяйствам эта поддержка - 300-500 млн рублей. Мы
оказываем помощь начинающим фермерам, семейным фермам, животноводческим фермам,
кооперативам. Меры поддержки - от 3 до 30 млн рублей.
Говоря
о перспективах, Олег Малащенко отметил, что переработка - основополагающее
направление.
-
Мы сегодня видели производство осетра. А начиналось это производство с 1,5 млн
рублей. Сегодня потратили 10 млн и пошли дальше: теперь это переработка. Мы
готовы поддержать. Да, много есть хозяйственных вопросов, которые сегодня нужно
решать. В первую очередь, это дороги. В этом году на дороги было выделено
порядка 190 млн рублей. Что-то уже спланировали на следующий год. Это все
вместе позволит вывести культуру сельскохозяйственного производства в
Ленобласти на новый уровень, - уверен Олег Малащенко.
Татьяна
Можаева
-
Впечатления от гатчинских сельхозпредприятий и фермеров более чем
положительные, потому что мы видим, что поддержка, которая идет со стороны правительства
Ленобласти, находит конечного потребителя и идет на развитие, - подвел итоги
поездки Олег Малащенко. - Мы увидели молочное, мясное животноводство,
переработку – и все эффективно работает на сравнительно небольшом участке
земли. Общая поддержка, в этом году оказанная Ленобластью, составляет более 7
млрд рублей, по малым хозяйствам эта поддержка - 300-500 млн рублей. Мы
оказываем помощь начинающим фермерам, семейным фермам, животноводческим фермам,
кооперативам. Меры поддержки - от 3 до 30 млн рублей.
Говоря
о перспективах, Олег Малащенко отметил, что переработка - основополагающее
направление.
-
Мы сегодня видели производство осетра. А начиналось это производство с 1,5 млн
рублей. Сегодня потратили 10 млн и пошли дальше: теперь это переработка. Мы
готовы поддержать. Да, много есть хозяйственных вопросов, которые сегодня нужно
решать. В первую очередь, это дороги. В этом году на дороги было выделено
порядка 190 млн рублей. Что-то уже спланировали на следующий год. Это все
вместе позволит вывести культуру сельскохозяйственного производства в
Ленобласти на новый уровень, - уверен Олег Малащенко.
Татьяна
Можаева