«Весёленький дом»

Строительство дома стало возможным в результате многостороннего соглашения, заключенного между органами власти разного уровня и застройщиком в марте 2017 года. По соглашению застройщик завершал проблемный объект на улице генерала Кныша, д.17 в Гатчине, за что получал земельный участок в качестве компенсации.
Всего в Ленинградской области заключено 14 соглашений с инвесторами на достройку проблемных домов за компенсационные земельные участки.
- Гатчина долгое время была на втором
месте после Мурино по количеству обманутых дольщиков. Благодаря в том числе
областному закону № 107-оз до конца текущего года здесь не останется ни одного
обманутого дольщика, - сказал Александр Дрозденко.
Компенсационным домом стал жилой комплекс
«Высший пилотаж» на улице Зверевой. На 12-ти этажах расположены 319 квартир и
20 коммерческих помещений. Общая жилая площадь превышает
25,5 тысяч квадратных метров. Строительство дома уже завершено, заключение о
соответствии выдано 31 июля 2020 года, сегодня застройщик получает разрешение
на ввод.
Генеральный директор компании «Специализированный
застройщик «Лидер» Максим Адамюк рассказал, что ЖК «Высший пилотаж» - необычный
проект по многим параметрам. Треть территории комплекса занимает зеленая зона –
деревья, газоны, декоративные ели, которые под Новый год можно украсить
гирляндами. На парковке предусмотрены места для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Да и в целом дом приспособлен для комфортного проживания и нахождения
маломобильных граждан.
Необычной «фишкой» проекта можно назвать
туалеты, расположенные на первом этаже каждого из трех подъездов для удобства
жителей, гуляющих во дворе с детьми.
Внутренние помещения лифтов на время
ремонта квартир обшиты панелями ДСП, чтобы грузчики и строители не поцарапали
стенки. Утепленные лоджии расположены внутри здания для лучшего сохранения
тепла в квартирах и возможности перепланировки. Входные двери в подъездах и на
этажах – стеклянные, но антивандальные. Предусмотрено отдельное помещение для
управляющей компании, вокруг территории дома также будет смонтирована система
видеонаблюдения.
Дом возведен из сборного железобетона.
Преимущества такого способа строительства – отличное заводское качество и
быстрый темп сборки зданий. В результате, жилой дом был сдан на семь месяцев
раньше срока.
- Надеемся, что люди будут любоваться
новым домом, жить в комфорте и не проверять на прочность его элементы, - сказал
Максим Адамюк.
Исполнительный директор компании Вероника
Адамюк сделала особый акцент на большой и яркой придомовой территории, где
расположены детская и спортивная площадки, тренажеры, зона отдыха для взрослых.
- Мы постарались вложить всю свою душу и
знания в этот проект. Уверена, что у нас получилось, - сказала она.
В ходе экскурсии глава региона высоко
оценил качество строительства и внешний вид дома, назвав его «веселеньким» и
поблагодарил компанию-застройщика.
- Дом красивый, с хорошей площадкой.
Компания «Лидер» возьмет на себя и строительство новой школы в микрорайоне
Аэродром на 1175 мест. Всего здесь будет построено две таких школы, - сказал
Александр Дрозденко.
Компания «Лидер» уже приступила к строительству ЖК «Высший пилотаж – 2», который стилистически напоминает первый дом этой серии, но отличается цветовыми решениями.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ольги
Фирсовой