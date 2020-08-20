«Весёленький дом»

Строительство дома стало возможным в результате многостороннего соглашения, заключенного между органами власти разного уровня и застройщиком в марте 2017 года. По соглашению застройщик завершал проблемный объект на улице генерала Кныша, д.17 в Гатчине, за что получал земельный участок в качестве компенсации.

Всего в Ленинградской области заключено 14 соглашений с инвесторами на достройку проблемных домов за компенсационные земельные участки.

- Гатчина долгое время была на втором месте после Мурино по количеству обманутых дольщиков. Благодаря в том числе областному закону № 107-оз до конца текущего года здесь не останется ни одного обманутого дольщика, - сказал Александр Дрозденко.

Компенсационным домом стал жилой комплекс «Высший пилотаж» на улице Зверевой. На 12-ти этажах расположены 319 квартир и 20 коммерческих помещений. Общая жилая площадь превышает 25,5 тысяч квадратных метров. Строительство дома уже завершено, заключение о соответствии выдано 31 июля 2020 года, сегодня застройщик получает разрешение на ввод.

Генеральный директор компании «Специализированный застройщик «Лидер» Максим Адамюк рассказал, что ЖК «Высший пилотаж» - необычный проект по многим параметрам. Треть территории комплекса занимает зеленая зона – деревья, газоны, декоративные ели, которые под Новый год можно украсить гирляндами. На парковке предусмотрены места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Да и в целом дом приспособлен для комфортного проживания и нахождения маломобильных граждан.

Необычной «фишкой» проекта можно назвать туалеты, расположенные на первом этаже каждого из трех подъездов для удобства жителей, гуляющих во дворе с детьми.

Внутренние помещения лифтов на время ремонта квартир обшиты панелями ДСП, чтобы грузчики и строители не поцарапали стенки. Утепленные лоджии расположены внутри здания для лучшего сохранения тепла в квартирах и возможности перепланировки. Входные двери в подъездах и на этажах – стеклянные, но антивандальные. Предусмотрено отдельное помещение для управляющей компании, вокруг территории дома также будет смонтирована система видеонаблюдения.

Дом возведен из сборного железобетона. Преимущества такого способа строительства – отличное заводское качество и быстрый темп сборки зданий. В результате, жилой дом был сдан на семь месяцев раньше срока.

- Надеемся, что люди будут любоваться новым домом, жить в комфорте и не проверять на прочность его элементы, - сказал Максим Адамюк.

Исполнительный директор компании Вероника Адамюк сделала особый акцент на большой и яркой придомовой территории, где расположены детская и спортивная площадки, тренажеры, зона отдыха для взрослых.

- Мы постарались вложить всю свою душу и знания в этот проект. Уверена, что у нас получилось, - сказала она.

В ходе экскурсии глава региона высоко оценил качество строительства и внешний вид дома, назвав его «веселеньким» и поблагодарил компанию-застройщика.

- Дом красивый, с хорошей площадкой. Компания «Лидер» возьмет на себя и строительство новой школы в микрорайоне Аэродром на 1175 мест. Всего здесь будет построено две таких школы, - сказал Александр Дрозденко.

Компания «Лидер» уже приступила к строительству ЖК «Высший пилотаж – 2», который стилистически напоминает первый дом этой серии, но отличается цветовыми решениями.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Фирсовой