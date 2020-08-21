Новый детский сад-мечта

Глава
региона рассказал, что после первого осмотра «полуруинированного» детского сада
обратился в компанию РЖД, в чьем ведении находился объект, с просьбой продать
его в региональную собственность.
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Тогда в здании были только стены и крыша, все остальное было разрушено. Увидев
фотографии того, что осталось от некогда дошкольного учреждения, руководство
компании РЖД приняло грамотное решение о безвозмездной передаче его нам, -
рассказал Александр Дрозденко.
На
реновацию бывшего железнодорожного детского сада было направлено более 59 млн
рублей из районного бюджета в рамках программы «Современное образование
Гатчинского муниципального района на 2018-2020 гг.». Еще 11 млн рублей было
выделено на закупку мебели, оборудования для пищеблока, учебного и спортивного
инвентаря.
Обновленные помещения детского сада,
который стал структурным подразделением детского сада № 22, в ходе экскурсии
Александр Дрозденко осмотрел вместе с председателем комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым и главой
администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим.
Заведующая
детским садом № 22 Наталья Евшакова рассказала, что капитальный ремонт здания и
внутренних помещений учреждения проводился с февраля 2019 года. В настоящее
время идет процедура приемки работ. Гости высоко оценили качество ремонта в
игровых комнатах, медицинском кабинете и пищеблоке.
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Сегодня это красивый объект, который станет для детей вторым домом. Сейчас
здесь все светлое и праздничное. Отмечу, что в целом по Ленинградской области
мы возвращаем под целевое назначение старые детские сады, которые не
приватизированы. Один из первых был выкуплен в Тосно, затем в Луге, - сказал
Александр Дрозденко.
Обновленный
детский сад № 22 в Гатчине откроет свои двери для 70 малышей уже первого
сентября. Им, несомненно, повезет, ведь оборудован детский сад по самым высоким
современным стандартам.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ольги Фирсовой