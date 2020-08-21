Новый детский сад-мечта

Глава региона рассказал, что после первого осмотра «полуруинированного» детского сада обратился в компанию РЖД, в чьем ведении находился объект, с просьбой продать его в региональную собственность.

- Тогда в здании были только стены и крыша, все остальное было разрушено. Увидев фотографии того, что осталось от некогда дошкольного учреждения, руководство компании РЖД приняло грамотное решение о безвозмездной передаче его нам, - рассказал Александр Дрозденко.

На реновацию бывшего железнодорожного детского сада было направлено более 59 млн рублей из районного бюджета в рамках программы «Современное образование Гатчинского муниципального района на 2018-2020 гг.». Еще 11 млн рублей было выделено на закупку мебели, оборудования для пищеблока, учебного и спортивного инвентаря.

Обновленные помещения детского сада, который стал структурным подразделением детского сада № 22, в ходе экскурсии Александр Дрозденко осмотрел вместе с председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Тарасовым и главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим.

Заведующая детским садом № 22 Наталья Евшакова рассказала, что капитальный ремонт здания и внутренних помещений учреждения проводился с февраля 2019 года. В настоящее время идет процедура приемки работ. Гости высоко оценили качество ремонта в игровых комнатах, медицинском кабинете и пищеблоке.

- Сегодня это красивый объект, который станет для детей вторым домом. Сейчас здесь все светлое и праздничное. Отмечу, что в целом по Ленинградской области мы возвращаем под целевое назначение старые детские сады, которые не приватизированы. Один из первых был выкуплен в Тосно, затем в Луге, - сказал Александр Дрозденко.

Обновленный детский сад № 22 в Гатчине откроет свои двери для 70 малышей уже первого сентября. Им, несомненно, повезет, ведь оборудован детский сад по самым высоким современным стандартам.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Фирсовой