В Гатчине пройдет областной велофестиваль

Сбор
участников фестиваля в 11 часов около стелы «Гатчина город воинской славы», в
12 часов начнется торжественное открытие VELO-47. Затем колонна велосипедистов
направится к мемориалу защитникам и освободителям Гатчины на площади Победы,
мемориалу воинской славы на улице Солодухина и завершится фестиваль возложением
цветов у стелы «Гатчина город воинской славы».
Фестиваль
продолжает инициативы, связанные с созданием инфраструктуры велодвижения в
регионе, способствует эффективной пропаганде здорового образа жизни, развитию
туризма и патриотизма.
Проект
реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке
консультативно-совещательных органов при Законодательном собрании (Молодежного
парламента, Совета представителей некоммерческих организаций и Консультативного
совета предпринимателей) и комитета по печати Ленобласти. Организатор-
военно-патриотический центр «47рубеж».
Справки
по телефону +7 911 916 45 48. Зарегистрироваться можно до 4 сентября.