В Гатчине пройдет областной велофестиваль

В Гатчине пройдет областной велофестиваль

6 сентября Гатчина встретит участников регионального велофестиваля VELO-47.

Рубрики : Спорт     21 Aug 2020

Сбор участников фестиваля в 11 часов около стелы «Гатчина город воинской славы», в 12 часов начнется торжественное открытие VELO-47. Затем колонна велосипедистов направится к мемориалу защитникам и освободителям Гатчины на площади Победы, мемориалу воинской славы на улице Солодухина и завершится фестиваль возложением цветов у стелы «Гатчина город воинской славы».

Фестиваль продолжает инициативы, связанные с созданием инфраструктуры велодвижения в регионе, способствует эффективной пропаганде здорового образа жизни, развитию туризма и патриотизма.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке консультативно-совещательных органов при Законодательном собрании (Молодежного парламента, Совета представителей некоммерческих организаций и Консультативного совета предпринимателей) и комитета по печати Ленобласти. Организатор- военно-патриотический центр «47рубеж».  

Справки по телефону +7 911 916 45 48. Зарегистрироваться можно до 4 сентября.

 

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