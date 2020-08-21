В Гатчине пройдет областной велофестиваль

Сбор участников фестиваля в 11 часов около стелы «Гатчина город воинской славы», в 12 часов начнется торжественное открытие VELO-47. Затем колонна велосипедистов направится к мемориалу защитникам и освободителям Гатчины на площади Победы, мемориалу воинской славы на улице Солодухина и завершится фестиваль возложением цветов у стелы «Гатчина город воинской славы».

Фестиваль продолжает инициативы, связанные с созданием инфраструктуры велодвижения в регионе, способствует эффективной пропаганде здорового образа жизни, развитию туризма и патриотизма.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке консультативно-совещательных органов при Законодательном собрании (Молодежного парламента, Совета представителей некоммерческих организаций и Консультативного совета предпринимателей) и комитета по печати Ленобласти. Организатор- военно-патриотический центр «47рубеж».

Справки по телефону +7 911 916 45 48. Зарегистрироваться можно до 4 сентября.