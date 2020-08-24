Бесплатное тестирование на антитела к ковиду проходит в Гатчинском районе

Передвижная
амбулатория выезжает в Гатчинский район по установленному графику, ежедневно
посещая несколько населенных пунктов.
С
утра 21 августа эта большая «умная» машина остановилась в селе Никольское. К
началу приема здесь уже собралась небольшая очередь из местных жителей. Женщины
оживленно обсуждали преимущества такой возможности тестирования на наличие
антител к ковиду.
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Это очень удобно, конечно, - говорит одна из них. - Но хорошо бы, если бы такое
тестирование делали чаще. Сейчас мы понимаем, что не переболели коронавирусом,
но вот что будет дальше... Ходишь и не знаешь, что там у тебя в крови спустя
какое-то время...
Перед
началом забора крови медики, облаченные в защитные костюмы и маски, просят
предъявить паспорт и страховой медицинский полис. Сама процедура тестирования проходит очень быстро. Для
каждого посетителя приготовлен индивидуальный мининабор — специальный
автоматический ланцет, пипетка и тест-полоска, очень напоминающая тест-полоску
на беременность. Медсестра берет капельку капиллярной крови из пальца и
размещает ее на тест-полоске. Ответ готов практически моментально и тут же
фиксируется в выдаваемой на руки официальной справке о результатах
тестирования.
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Мы выезжаем строго по регламенту, проводя по два часа в каждом населенном
пункте, - говорит медсестра Наталья Махницкая. - Передвижная амбулатория
простоит в Никольском с 9 до 11 часов утра, а потом мы поедем в очередной
населенный пункт. Желающих пройти такое тестирование очень много — мы принимаем
до 50-60 человек в день.
О
работе передвижных амбулаторий с целью так называемой постковидной оценки
рассказала заместитель главного врача Гатчинской КМБ Наталья Полуэктова.
Наталья Викторовна напомнила, что передвижные амбулатории, или передвижные
ФАПы, были поставлены в Гатчинский район еще в конце 2019 года, в рамках
национального проекта здравоохранения. Предназначены они, в первую очередь, для
того, чтобы оказывать медицинскую помощь людям, живущим в малых и отдаленных
населенных пунктах района.
Передвижные
амбулатории обеспечены всем необходимым для первичного медицинского приема,
включая возможность забора анализов. Здесь
есть электрокардиограф, тонометр, аппарат для измерения уровня сахара и
холестерина в крови. При необходимости в такой машине можно разместить и
аппарат УЗИ.
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На сегодняшний день, в рамках акции «Ленинградское здоровье», которую объявил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, эти амбулатории временно
поменяли свой профиль деятельности, - объясняет Наталья Полуэктова. - Сейчас в
них проводятся только профилактические осмотры, так называемая постковидная
оценка состояния здоровья населения, которое долгое время не видело медицинской
помощи. В течение всего августа мы ездим в отдаленные населенные пункты и
проводим экспресс-тестирование на наличие антител к новой коронавирусной
инфекции.
Как
рассказала Наталья Викторовна, количество индивидуальных тестов, которые
закупили для акции в Гатчинском районе - 1350 штук. К 20 августа в районе было протестировано 707 человек.
Из них у 16 человек были выявлены антитела к вирусу, то есть они уже перенесли
эту инфекцию. Также в отдаленном населенном пункте был выявлен один человек,
который находился в острой стадии заболевания. После обследования на антитела у
него был взят мазок на анализ ПЦР, который подтвердил заболевание. В данный
момент этот пациент проходит лечение.
Попутно
медики выслушивают жалобы людей на здоровье, оценивая необходимость планового
лечения или экстренной помощи. При необходимости пациенты направляются на прием
к врачам-специалистам, которые приезжают в местную амбулаторию.
Экспресс-тест
на антитела обладает универсальным спектром возможностей, позволяя выявить
несколько разных состояний человека.
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На тест-полоске имеется несколько отметки — М (антитела типа М), G (антитела
типа G) и красная контрольная полоска, - объясняет Наталья
Полуэктова. - Если в «окошке» тест-полоски появляется одна красная полоска —
антитела у человека отсутствуют. Отметка М указывает на острую стадию болезни.
Если доходит до М и G - человек переболел ковидом, находится в стадии
выздоровления и у него есть антитела к вирусу. Если только G — он уже переболел достаточно давно, и у него имеются
антитела к тому штамму коронавирусной инфекции, которая существует сейчас.
По
словам Наталья Викторовны, новая коронавирусная инфекция изучена пока не очень
хорошо. Мы уже встречались с ней в 2013 году, но она была другая, и что будет
дальше, пока не понятно.
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К сожалению, этот вирус склонен к мутациям, - говорит Наталья Викторовна. -
Есть вероятность того, что появятся новые штаммы, к которым даже у перенесшего
коронавирус человека антител не будет. И тогда он может заболеть снова, как это
бывает и в случаях с гриппом. Каждый год мы вынуждены принимать новую версию
гриппа, делая каждый раз новую прививку с очередным новым набором его штаммов.
Если есть возможность, необходимо проверять свою кровь на наличие антител к
коронавирусу с определенной периодичностью - около 6 месяцев.
Наталья
Полуэктова рассказала, что может дать обширное тестирование на антитела
исследователям.
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Возможно, мы узнаем так называемую напряженность иммунитета в Гатчинском районе
и, более шире, по всей Ленинградской области, - говорит она. - Мы уже проводили
тестирование на антитела в Гатчине в июле, в рамках сотрудничества с институтом
Пастера, где изучали напряженность иммунитета. Тогда кровь сдали 300 человек.
Сейчас мы сможем обследовать гораздо больше человек, включая тех, кто находится
в отдаленных населенных пунктах. На основании этих данных эпидемиологи могут
сделать выводы о том, насколько у нас сформирован иммунитет. Эти данные, в свою
очередь, отразятся на процессе будущей вакцинации: те, у кого есть антитела к
новой коронавирусной инфекции, не нуждаются в такой прививке.
Наталья
Полуэктова ответила и на вопрос, касающийся сроков вакцинации. По ее словам, на сегодняшний день идет третий этап
клинических испытаний вакцины, на котором будут обследовать врачей и учителей.
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Как только начнут делать вакцину нам - значит, скоро сделают и всем остальным,
- улыбается она.- Пока я могу сказать лишь, что мы очень ждем новую вакцину от
гриппа, которая должна появиться в ближайшие дни. И мы призываем всех, не
дожидаясь вакцинации от новой коронавирусной инфекции, начинать хотя бы с
вакцинации против гриппа. Чем раньше мы ее проведем (в августе-сентябре), тем
больше шансов, что не заболеем.
По
словам Натальи Полуэктовой, любая вакцинация воздействует на иммунитет. По
крайней мере, у большинства привитых иммунитет стимулируется. Уже есть данные,
что у тех, кто был привит от гриппа в прошлом году, новая коронавирусная
инфекция протекала легче.
Юлия
Лысанюк