Бесплатное тестирование на антитела к ковиду проходит в Гатчинском районе

Передвижная амбулатория выезжает в Гатчинский район по установленному графику, ежедневно посещая несколько населенных пунктов.

Тест на антитела на соседней улице

С утра 21 августа эта большая «умная» машина остановилась в селе Никольское. К началу приема здесь уже собралась небольшая очередь из местных жителей. Женщины оживленно обсуждали преимущества такой возможности тестирования на наличие антител к ковиду.

- Это очень удобно, конечно, - говорит одна из них. - Но хорошо бы, если бы такое тестирование делали чаще. Сейчас мы понимаем, что не переболели коронавирусом, но вот что будет дальше... Ходишь и не знаешь, что там у тебя в крови спустя какое-то время...

Перед началом забора крови медики, облаченные в защитные костюмы и маски, просят предъявить паспорт и страховой медицинский полис. Сама процедура тестирования проходит очень быстро. Для каждого посетителя приготовлен индивидуальный мининабор — специальный автоматический ланцет, пипетка и тест-полоска, очень напоминающая тест-полоску на беременность. Медсестра берет капельку капиллярной крови из пальца и размещает ее на тест-полоске. Ответ готов практически моментально и тут же фиксируется в выдаваемой на руки официальной справке о результатах тестирования.

- Мы выезжаем строго по регламенту, проводя по два часа в каждом населенном пункте, - говорит медсестра Наталья Махницкая. - Передвижная амбулатория простоит в Никольском с 9 до 11 часов утра, а потом мы поедем в очередной населенный пункт. Желающих пройти такое тестирование очень много — мы принимаем до 50-60 человек в день.

Помочь тем, кто далеко

О работе передвижных амбулаторий с целью так называемой постковидной оценки рассказала заместитель главного врача Гатчинской КМБ Наталья Полуэктова. Наталья Викторовна напомнила, что передвижные амбулатории, или передвижные ФАПы, были поставлены в Гатчинский район еще в конце 2019 года, в рамках национального проекта здравоохранения. Предназначены они, в первую очередь, для того, чтобы оказывать медицинскую помощь людям, живущим в малых и отдаленных населенных пунктах района.

Передвижные амбулатории обеспечены всем необходимым для первичного медицинского приема, включая возможность забора анализов. Здесь есть электрокардиограф, тонометр, аппарат для измерения уровня сахара и холестерина в крови. При необходимости в такой машине можно разместить и аппарат УЗИ.

- На сегодняшний день, в рамках акции «Ленинградское здоровье», которую объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, эти амбулатории временно поменяли свой профиль деятельности, - объясняет Наталья Полуэктова. - Сейчас в них проводятся только профилактические осмотры, так называемая постковидная оценка состояния здоровья населения, которое долгое время не видело медицинской помощи. В течение всего августа мы ездим в отдаленные населенные пункты и проводим экспресс-тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.

Как рассказала Наталья Викторовна, количество индивидуальных тестов, которые закупили для акции в Гатчинском районе - 1350 штук. К 20 августа в районе было протестировано 707 человек. Из них у 16 человек были выявлены антитела к вирусу, то есть они уже перенесли эту инфекцию. Также в отдаленном населенном пункте был выявлен один человек, который находился в острой стадии заболевания. После обследования на антитела у него был взят мазок на анализ ПЦР, который подтвердил заболевание. В данный момент этот пациент проходит лечение.

Попутно медики выслушивают жалобы людей на здоровье, оценивая необходимость планового лечения или экстренной помощи. При необходимости пациенты направляются на прием к врачам-специалистам, которые приезжают в местную амбулаторию.

Что будет дальше?

Экспресс-тест на антитела обладает универсальным спектром возможностей, позволяя выявить несколько разных состояний человека.

- На тест-полоске имеется несколько отметки — М (антитела типа М), G (антитела типа G) и красная контрольная полоска, - объясняет Наталья Полуэктова. - Если в «окошке» тест-полоски появляется одна красная полоска — антитела у человека отсутствуют. Отметка М указывает на острую стадию болезни. Если доходит до М и G - человек переболел ковидом, находится в стадии выздоровления и у него есть антитела к вирусу. Если только G — он уже переболел достаточно давно, и у него имеются антитела к тому штамму коронавирусной инфекции, которая существует сейчас.

По словам Наталья Викторовны, новая коронавирусная инфекция изучена пока не очень хорошо. Мы уже встречались с ней в 2013 году, но она была другая, и что будет дальше, пока не понятно.

- К сожалению, этот вирус склонен к мутациям, - говорит Наталья Викторовна. - Есть вероятность того, что появятся новые штаммы, к которым даже у перенесшего коронавирус человека антител не будет. И тогда он может заболеть снова, как это бывает и в случаях с гриппом. Каждый год мы вынуждены принимать новую версию гриппа, делая каждый раз новую прививку с очередным новым набором его штаммов. Если есть возможность, необходимо проверять свою кровь на наличие антител к коронавирусу с определенной периодичностью - около 6 месяцев.

Напряженность иммунитета — важный показатель

Наталья Полуэктова рассказала, что может дать обширное тестирование на антитела исследователям.

- Возможно, мы узнаем так называемую напряженность иммунитета в Гатчинском районе и, более шире, по всей Ленинградской области, - говорит она. - Мы уже проводили тестирование на антитела в Гатчине в июле, в рамках сотрудничества с институтом Пастера, где изучали напряженность иммунитета. Тогда кровь сдали 300 человек. Сейчас мы сможем обследовать гораздо больше человек, включая тех, кто находится в отдаленных населенных пунктах. На основании этих данных эпидемиологи могут сделать выводы о том, насколько у нас сформирован иммунитет. Эти данные, в свою очередь, отразятся на процессе будущей вакцинации: те, у кого есть антитела к новой коронавирусной инфекции, не нуждаются в такой прививке.

Наталья Полуэктова ответила и на вопрос, касающийся сроков вакцинации. По ее словам, на сегодняшний день идет третий этап клинических испытаний вакцины, на котором будут обследовать врачей и учителей.

- Как только начнут делать вакцину нам - значит, скоро сделают и всем остальным, - улыбается она.- Пока я могу сказать лишь, что мы очень ждем новую вакцину от гриппа, которая должна появиться в ближайшие дни. И мы призываем всех, не дожидаясь вакцинации от новой коронавирусной инфекции, начинать хотя бы с вакцинации против гриппа. Чем раньше мы ее проведем (в августе-сентябре), тем больше шансов, что не заболеем.

По словам Натальи Полуэктовой, любая вакцинация воздействует на иммунитет. По крайней мере, у большинства привитых иммунитет стимулируется. Уже есть данные, что у тех, кто был привит от гриппа в прошлом году, новая коронавирусная инфекция протекала легче.

Информация о графике работы передвижной амбулатории размещена на сайте ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» и на страничке Гатчинской КМБ в социальной сети ВКонтакте.

Юлия Лысанюк