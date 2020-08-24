Билайн расширяет покрытие сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

За
восемь месяцев 2020 года построено больше половины из запланированных 1500
вышек. Новые базовые станции появились в районах Петербурга: Кировском,
Московском, Фрунзенском, Невском, Красногвардейском, Калининском, Приморском,
Василеостровском, Петроградском, Курортном, в Кронштадте, а также в пригородах
Кудрово и Мурино.
Для
того, чтобы обеспечить качественной связью клиентов на дачах и в городах
Ленинградской области были смонтированы дополнительные базовые станции в
Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Всеволожске, Волхове, Тосно, Луге, а также
в садоводческих массивах и поселках Мшинская, Чаща, Сиверский, Синявино,
Дунай, Яковлево, Горьковское, Тарасово и многих других.
Строительство
новой инфраструктуры планируется с учетом потребностей клиентов компании и на
основе их оценки качества услуг Билайн. Отдельное внимание оператор уделит
оставшимся «белым пятнам» в покрытии, а также новостройкам в городе и области.
В местах, где мобильный интернет пользуется особенно высоким спросом, оператор
увеличивает емкость сети, разворачивая такие технологии как LTE MIMO 4*4 и
Carrier Aggregation для того, чтобы
мобильный интернет был доступен на высокой скорости всем клиентам даже при
возрастающем объеме трафика.
Важным
этапом «СуперСити» станет развертывание сети в перегонах петербургского метро в
рамках трёхстороннего соглашения с другими операторами связи. На данный момент
у Билайн есть связь и мобильный интернет в вестибюлях метро и на
платформах станций, а текущие работы позволят обеспечить абонентов оператора
устойчивым сигналом в перегонах между станциями.
Также
Билайн продолжает работу над улучшением покрытия и устанавливает дополнительные
базовые станции на трассе М-11, КАД и ЗСД, чтобы клиенты компании в дороге
оставались на связи с близкими.
Напомним, что ранее, в мае 2020 года, Билайн объявил об
завершении масштабной модернизации мобильной сети в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Программа была реализована за 2,5 года и, помимо работ
по обновлению оборудования, включала в себя строительство 2000 новых базовых
станций LTE, а также 1600 новых станций второго и третьего поколения.
Общая сумма инвестиций в этот проект составила свыше 3,7 млрд рублей.