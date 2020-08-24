Билайн расширяет покрытие сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

За восемь месяцев 2020 года построено больше половины из запланированных 1500 вышек. Новые базовые станции появились в районах Петербурга: Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Красногвардейском, Калининском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Курортном, в Кронштадте, а также в пригородах Кудрово и Мурино.

Для того, чтобы обеспечить качественной связью клиентов на дачах и в городах Ленинградской области были смонтированы дополнительные базовые станции в Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Всеволожске, Волхове, Тосно, Луге, а также в садоводческих массивах и поселках Мшинская, Чаща, Сиверский, Синявино, Дунай, Яковлево, Горьковское, Тарасово и многих других.

Строительство новой инфраструктуры планируется с учетом потребностей клиентов компании и на основе их оценки качества услуг Билайн. Отдельное внимание оператор уделит оставшимся «белым пятнам» в покрытии, а также новостройкам в городе и области. В местах, где мобильный интернет пользуется особенно высоким спросом, оператор увеличивает емкость сети, разворачивая такие технологии как LTE MIMO 4*4 и Carrier Aggregation для того, чтобы мобильный интернет был доступен на высокой скорости всем клиентам даже при возрастающем объеме трафика.

Важным этапом «СуперСити» станет развертывание сети в перегонах петербургского метро в рамках трёхстороннего соглашения с другими операторами связи. На данный момент у Билайн есть связь и мобильный интернет в вестибюлях метро и на платформах станций, а текущие работы позволят обеспечить абонентов оператора устойчивым сигналом в перегонах между станциями.

Также Билайн продолжает работу над улучшением покрытия и устанавливает дополнительные базовые станции на трассе М-11, КАД и ЗСД, чтобы клиенты компании в дороге оставались на связи с близкими.

Напомним, что ранее, в мае 2020 года, Билайн объявил об завершении масштабной модернизации мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Программа была реализована за 2,5 года и, помимо работ по обновлению оборудования, включала в себя строительство 2000 новых базовых станций LTE, а также 1600 новых станций второго и третьего поколения. Общая сумма инвестиций в этот проект составила свыше 3,7 млрд рублей.