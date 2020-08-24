Гатчина примет юбилейный фестиваль #ВместеЯрче

Пятый Фестиваль #ВместеЯрче пройдет 5 сентября с 16.00 до 20.00 на площади Станислава Богданова в микрорайоне Аэродром.

Для гостей фестиваля развернутся выставочные экспозиции энергокомпаний, ведущие технические вузы представят свои инновационные разработки. Взрослые и дети смогут принять участие в викторинах, акциях и других развлечениях. Любителей точных наук привлекут эффектные научно-популярные шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная Химия». Мастер-классы по робототехнике, туры виртуальной реальности по объектам топливно-энергетического комплекса, знакомство с газомоторной техникой — скучать будет некогда!

Помимо концертной программы, состоится торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса #Вместеярче, конкурсов на создание лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок и лучшего видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки», а также других творческих и спортивных состязаний, проводимых в рамках фестиваля.

Организатором #ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по топливно-энергетическому комплексу региона и ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».