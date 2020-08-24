Гатчина примет юбилейный фестиваль #ВместеЯрче

Пятый Фестиваль #ВместеЯрче пройдет 5 сентября с 16.00 до 20.00 на площади
Станислава Богданова в микрорайоне Аэродром.
Для гостей фестиваля развернутся
выставочные экспозиции энергокомпаний, ведущие технические вузы представят свои
инновационные разработки. Взрослые и дети смогут принять участие в викторинах,
акциях и других развлечениях. Любителей точных наук привлекут эффектные
научно-популярные шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная Химия».
Мастер-классы по робототехнике, туры виртуальной реальности по объектам
топливно-энергетического комплекса, знакомство с газомоторной техникой — скучать
будет некогда!
Помимо концертной программы, состоится
торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса #Вместеярче, конкурсов на создание
лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок и лучшего видеоролика на тему
«Энерго-лайфхаки», а также других творческих и спортивных состязаний,
проводимых в рамках фестиваля.
Организатором
#ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по
топливно-энергетическому комплексу региона и ГКУ «Центр энергосбережения и
повышения энергоэффективности Ленинградской области».