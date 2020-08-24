Гатчинский центр занятости: клиентов прибыло

- Мы ведем прием, но по предварительной записи. Постановка на учет происходит дистанционно – через портал «Работа в России». Если человек по каким-то причинам не в состоянии самостоятельно зарегистрироваться, можно подойти в службу занятости – мы предоставим компьютер, и наш специалист поможет пройти регистрацию.

Перерегистрация граждан в качестве безработных и начисление пособия также проходит дистанционно, являться в службу занятости для этого не надо. Все начисления, приказы видно в личном кабинете соискателя. Человек может самостоятельно посмотреть, когда у него перерегистрация, начислены ли ему деньги. Если начислены, значит, в ближайшее время после обработки списков банком они будут зачислены на его расчетный счет.

В службу занятости в основном сейчас приходят граждане, которые хотят получить справку о том, что они состоят на учете. Хотя у нас есть и такая услуга: мы можем эту справку отправить на электронную почту – либо соискателю, либо работодателю. Если непременно нужен бумажный вариант с живой печатью, мы подготовим справку и выдадим ее на следующий день после заказа.

Кроме справок, граждане приходят за получением услуг по профориентации: кто-то потерял работу, кто-то хочет записаться на тренинг, а многим нужна психологическая поддержка.

- Пандемия прибавила вам работы?

- Да, клиентов у нас прибыло. На сегодняшний день на учете состоит около 3700 безработных – это те, кто имеет статус безработного и получает пособие. И еще порядка 400 человек – без статуса. Либо они получат статус в ближайшее время, либо это пенсионеры, которые хотят найти работу, получить услугу по профессиональной переподготовке, профориентации – почему бы и нет. Или это граждане, которым не нужен статус, они просто хотят подыскать подходящее место работы. Среди них есть работающие – те, кто обращается в службу занятости, чтобы мы оказали содействие в смене профессии.

- Елена Юрьевна, напомните, пожалуйста, телефон службы занятости.

- Номер прежний: (81371) 45-616. Многие жалуются, что мы не берем трубку, потому что идут длинные гудки. Но это не так: длинные гудки означают, что наш телефон занят, таковы особенности этой линии. Звонков у нас очень много, перезвонить мы не можем, так как телефон этот – стационарный, и номер звонившего не определяется. Просто надо набраться терпения и дозваниваться.

Есть мобильный телефон: 8-901-376-7028, там номер абонента определяется, и мы перезваниваем позже, как только поток звонков прервется. Не бывает так, чтобы мы кому-то не оказали услугу. Мы открыты для всех!

Екатерина Дзюба