Гатчинский центр занятости: клиентов прибыло

- Мы
ведем прием, но по предварительной записи. Постановка на учет происходит
дистанционно – через портал «Работа в России». Если человек по каким-то
причинам не в состоянии самостоятельно зарегистрироваться, можно подойти в
службу занятости – мы предоставим компьютер, и наш специалист поможет пройти
регистрацию.
Перерегистрация
граждан в качестве безработных и начисление пособия также проходит
дистанционно, являться в службу занятости для этого не надо. Все начисления,
приказы видно в личном кабинете соискателя. Человек может самостоятельно
посмотреть, когда у него перерегистрация, начислены ли ему деньги. Если
начислены, значит, в ближайшее время после обработки списков банком они будут
зачислены на его расчетный счет.
В
службу занятости в основном сейчас приходят граждане, которые хотят получить
справку о том, что они состоят на учете. Хотя у нас есть и такая услуга: мы
можем эту справку отправить на электронную почту – либо соискателю, либо
работодателю. Если непременно нужен бумажный вариант с живой печатью, мы
подготовим справку и выдадим ее на следующий день после заказа.
Кроме
справок, граждане приходят за получением услуг по профориентации: кто-то
потерял работу, кто-то хочет записаться на тренинг, а многим нужна
психологическая поддержка.
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Пандемия прибавила вам работы?
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Да, клиентов у нас прибыло. На сегодняшний день на учете состоит около 3700
безработных – это те, кто имеет статус безработного и получает пособие. И еще
порядка 400 человек – без статуса. Либо они получат статус в ближайшее время,
либо это пенсионеры, которые хотят найти работу, получить услугу по
профессиональной переподготовке, профориентации – почему бы и нет. Или это
граждане, которым не нужен статус, они просто хотят подыскать подходящее место
работы. Среди них есть работающие – те, кто обращается в службу занятости,
чтобы мы оказали содействие в смене профессии.
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Елена Юрьевна, напомните, пожалуйста, телефон службы занятости.
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Номер прежний: (81371) 45-616. Многие жалуются, что мы не берем трубку, потому
что идут длинные гудки. Но это не так: длинные гудки означают, что наш телефон
занят, таковы особенности этой линии. Звонков у нас очень много, перезвонить мы
не можем, так как телефон этот – стационарный, и номер звонившего не
определяется. Просто надо набраться терпения и дозваниваться.
Есть
мобильный телефон: 8-901-376-7028, там номер абонента определяется, и мы
перезваниваем позже, как только поток звонков прервется. Не бывает так, чтобы
мы кому-то не оказали услугу. Мы открыты для всех!