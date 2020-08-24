«Над Родиной взмывает триколор!»

Мероприятие, посвященное Дню флага России, началось ровно в полдень, когда на пересечении улиц Красной и Соборной собрались горожане. В честь праздника волонтеры Гатчинского Дворца молодежи развернули три полотнища, составляющие большой флаг нашей страны. К флаг-шоу присоединились и зрители, которым раздали ленточки «триколор», флажки и сувениры с государственной символикой.

В честь знаменательной даты гатчинцев приветствовали руководители Гатчинского района и представители областного депутатского корпуса.

- Дорогие друзья, гатчинцы и гости нашего города! - обратилась к собравшимся глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Сегодня традиционно мы отмечаем очень молодой праздник - День Государственного флага. Этот праздник имеет глубокие исторические корни, и в этом — огромный смысл. В разные времена цвета «триколора» трактовались по-разному. Но суть однозначно остаётся одна: цвета нашего флага — это цвета мужества, верности и веры, это символ чистоты наших помыслов.

Людмила Николаевна зачитала поздравительный адрес от имени правительства Ленинградской области.

- Государственное знамя всегда считалось символом веры, чести и победы нашего государства, - напомнил в своем поздравлении глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко. - Со знаменем шли в бой, знамя спасали, за него дрались. А это знамя еще и символизирует часть наших братских народов — Белую, Малую и Великую Россию.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области гатчинцев поздравила Татьяна Бездетко.

- Еще с середины XVII века российский «триколор» говорил о том, что российский народ — дружный, свободолюбивый, героический, - напомнила Татьяна Викторовна. - Немало подвигов совершено под этим флагом. И в этот день я хочу пожелать здоровья, счастья и благополучия каждой российской семье.

Над Гатчиной, под гимн Российской Федерации, было торжественно поднято полотнище «триколора». Почетное право поднять флаг России было предоставлено кандидату в мастера спорта по бадминтону, победителю первенства России, призеру первенства Европы Игорю Башкарёву и учащемуся гатчинского лицея №3, победителю регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике, физике и астрономии Макару Третьякову.

Официальная часть мероприятия продолжилась концертом, в котором приняли участие творческие коллективы и исполнители из Гатчины, Гатчинского района и других городов России.

Юлия Лысанюк