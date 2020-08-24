«Над Родиной взмывает триколор!»

Мероприятие,
посвященное Дню флага России, началось ровно в полдень, когда на пересечении
улиц Красной и Соборной собрались горожане. В честь праздника волонтеры
Гатчинского Дворца молодежи развернули три полотнища, составляющие большой флаг
нашей страны. К флаг-шоу присоединились и зрители, которым раздали ленточки
«триколор», флажки и сувениры с
государственной символикой.
В
честь знаменательной даты гатчинцев приветствовали руководители Гатчинского
района и представители областного депутатского корпуса.
-
Дорогие друзья, гатчинцы и гости нашего города! - обратилась к собравшимся
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Сегодня традиционно
мы отмечаем очень молодой праздник - День Государственного флага. Этот праздник
имеет глубокие исторические корни, и в этом — огромный смысл. В разные времена
цвета «триколора» трактовались по-разному. Но суть однозначно остаётся одна:
цвета нашего флага — это цвета мужества, верности и веры, это символ чистоты
наших помыслов.
Людмила
Николаевна зачитала поздравительный адрес от имени правительства Ленинградской
области.
-
Государственное знамя всегда считалось символом веры, чести и победы нашего
государства, - напомнил в своем поздравлении глава Гатчинского района и города
Гатчины Виталий Филоненко. - Со знаменем шли в бой, знамя спасали, за него
дрались. А это знамя еще и символизирует часть наших братских народов — Белую,
Малую и Великую Россию.
От
имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области гатчинцев
поздравила Татьяна Бездетко.
-
Еще с середины XVII века российский «триколор» говорил о том, что
российский народ — дружный, свободолюбивый, героический, - напомнила Татьяна
Викторовна. - Немало подвигов совершено под этим флагом. И в этот день я хочу
пожелать здоровья, счастья и благополучия каждой российской семье.
Над
Гатчиной, под гимн Российской Федерации, было торжественно поднято полотнище
«триколора». Почетное право поднять
флаг России было предоставлено кандидату в мастера спорта по бадминтону,
победителю первенства России, призеру первенства Европы Игорю Башкарёву и
учащемуся гатчинского лицея №3, победителю регионального этапа Всероссийской
Олимпиады школьников по математике, физике и астрономии Макару Третьякову.
Официальная часть мероприятия
продолжилась концертом, в котором приняли участие творческие коллективы и
исполнители из Гатчины, Гатчинского района и других городов России.
Юлия
Лысанюк