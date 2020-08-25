Гатчина. Лето. Пляжный волейбол

В турнире приняли участие 52 пары из Ленинградской области, Санкт – Петербурга, Москвы и Великого Новгорода. Местом проведения турнира стала новая спортивная площадка для пляжного волейбола на улице Нестерова вблизи парковой зоны.

Соревнования длились три дня - с 22 по 24 августа. Свое спортивное мастерство и волю к победе продемонстрировали спортсмены и любители разного уровня подготовки и разного возраста.

Открывая турнир, с приветственным словом к участникам обратились глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.

- Рада приветствовать всех на первом турнире по волейболу на приз главы администрации Гатчинского района. Сердечно благодарю инициаторов создания такой замечательной спортивной площадки. Сегодня мы берем на себя обязательства развивать эту тему и создавать максимально комфортные условия, чтобы жители со всей Ленинградской области, а, может и из других регионов, стремились к нам, чтобы проявить себя в пляжном волейболе, - сказала Людмила Нещадим.

Первыми были подведены итоги в категории VIP. Победила пара - А. Москалец/Д. Козлов, 2 место - Т. Погосян/М. Мателега, 3 место – В. Сергиенко/А. Литвинов.

В соревнованиях смешанных пар победили Сазонов/Зажигина (микст медиум) и Капитонов/Одорова (микст хард). В женские парах победу одержали Коломийцева/Ахметова. У мужчин первое место заняла пара Андрей Болгов / Егор Кириллов.

Первый турнир прошел при поддержке АО ПЗ «Красногвардейский», АО «Гатчинское», комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района, благотворительного фонда «Благо Дари» и ООО «Строй-Актив».

В планах проводить турнир по пляжному волейболу на Кубок главы администрации Гатчинского района ежегодно. Мероприятие будет проходить на пяти площадках, построенных в соответствии со всеми стандартами, таким образом этот спортивный объект может принимать соревнования всероссийского уровня.