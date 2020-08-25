Гатчина станет библиотечной столицей

Библиотеки и другие учреждения культуры Гатчинского района примут коллег и гостей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Тема форума этого года — «Новое библиотечное пространство: ресурсы, сервисы, возможности». Участники обсудят вопросы модернизации библиотек, а также взаимодействие цифровой среды и читательской аудитории, в том числе и удаленное.

Ожидается, что во время форума будут подписаны два важных соглашения: о сотрудничестве общедоступных библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской области и об участии библиотечного сообщества региона в социально-культурной адаптации людей с ограниченными возможностями.