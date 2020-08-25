Гатчина станет библиотечной столицей

Библиотеки и другие
учреждения культуры Гатчинского района примут коллег и гостей из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Тема форума этого года —
«Новое библиотечное пространство: ресурсы, сервисы, возможности». Участники
обсудят вопросы модернизации библиотек, а также взаимодействие цифровой среды и
читательской аудитории, в том числе и удаленное.
Ожидается, что во время
форума будут подписаны два важных соглашения: о сотрудничестве общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской области и об участии библиотечного
сообщества региона в социально-культурной адаптации людей с ограниченными возможностями.