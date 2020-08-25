На карту Вырицы возвращается имя Леопольда Шудибиля

Шудибиль — так называется излюбленное местными жителями и гостями Вырицы живописное местечко на берегу реки Оредеж. Имя Шудибиля некогда носила и улица, примыкающая к пляжу (после революции 1917 года она была переименована в проспект им. Володарского, не имеющего никакого отношения к истории Вырицы).

Между тем, Леопольд Игнатьевич Шудибиль (1826-1899) был не просто известным жителем Вырицы. Начиная с 1854 года, более тридцати лет он управлял имением князя П.Л. Витгенштейна. При Шудибиле Вырица стала расцветать: здесь появились новые дороги, новый мост через реку Оредеж, деревообрабатывающий завод и многое другое.

Как рассказал нам вырицкий краевед Андрей Степанов, инициатива о возвращении исторического названия родилась после того, как в газете «Гатчинская правда» была опубликована его статья «Леопольд Шудибиль: имя в истории поселка Вырица» (январь 2020 года). Чтобы восстановить историческую справедливость, жители Вырицы обратились за поддержкой в совет депутатов Вырицкого городского поселения. Получив одобрение народных избранников, 9 августа 2020 года вырицкие активисты Андрей Степанов и Юрий Тарасов начали сбор подписей в пользу возвращения проспекту Володарского его исторического названия.

Как говорит Андрей Степанов, особое внимание было уделено сбору подписей и информированию жителей пр. Володарского. Перед началом сбора им были предоставлены соответствующие информационные материалы (копии статьи из нашей газеты).

- Мы были просто поражены всеобщей поддержкой этого начинания, - признается Андрей Степанов. - Абсолютное большинство опрошенных жителей проспекта Володарского подписали наше обращение. Более того, многие нам рассказали, что специально ждали нашего прихода, а некоторые даже позвали соседей, чтобы они тоже подписали. Тронуло до глубины души то, что люди рассказывали об истории своих семей, об истории этой местности. У некоторых сохранились уникальные документы и фотографии... Один из жителей пр. Володарского сказал нам, что тут жили и его дед, и его прадед, и он помнит с самого детства, что эту улицу его родные всегда называли именно проспектом Шудибиля (когда официально это был уже пр. Володарского).

Как говорит Андрей Степанов, на сегодняшний день собрано почти 300 подписей, и сбор их продолжается. Он подчеркивает, что целью инициативной группы было не просто возвратить Вырице одно из исторических имен, но еще и напомнить местным жителям, что значил конкретно этот человек для Вырицы.

Сбор подписей был начат в знаковом месте - у пляжа Шудибиля. А 22 августа на этом же пляже произошло еще одно важное для Вырицы событие. На территории пляжа был открыт информационный стенд, где, кроме правил поведения, размещена и историческая справка о Л.И. Шудибиле. Еще один информационный стенд был открыт в тот же день у другого памятного места Вырицы — на Титовом поле, что на берегу реки Оредеж.

Как сообщает Андрей Степанов, эти стенды были разработаны местными жителями, а изготовлены при поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной. Кстати, Людмила Анатольевна в день открытия стендов лично побывала и на пляже Шудибиль, поздравив своих земляков с этим замечательным событием.

Символично, что открытие стендов произошло в День государственного флага России.

- Под российским триколором вершатся важнейшие события в нашей стране, а историю государства делают люди, - уверена Людмила Тептина. - Для активистов Вырицы очень важно сохранить жемчужины поселка - пляж Шудибиль и Титово поле. Они сохраняют историю этих удивительных мест, проводят субботники и стремятся, чтобы посетители относились к ним бережно. Вот почему я сразу поддержала инициативу жителей и выделила средства на изготовление стендов... Уверена, что эти стенды помогут не только в сохранении чистоты и порядка на Шудибиле и Титовом поле, но и в сохранении истории этих мест, ведь они содержат историческую справку.

Около новых информационных стендов собрались жители Вырицы разных поколений — люди приходили семьями. О важности происходящего в этот день говорили краевед Андрей Степанов, глава Вырицкого поселения Олег Белов, председатель Вырицкого отделения Исторического клуба Ленинградской области, директор народного музея «41-й Стрелковый» Светлана Корешкова, жительница деревни Вырица, бывшая долгие годы председателем уличного комитета, Зоя Лисова, депутат Вырицкого совета Игорь Козьмин.

Глава Вырицкого поселения Олег Белов отметил, что установка подобных объектов является важной задачей для создания комфортной информационной среды для гостей и жителей Вырицкого поселения. Он тепло поблагодарил за оказанную помощь Людмилу Тептину и всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.

- Такая всеобщая поддержка и любовь многих жителей к истории родного края вдохновляет и говорит о том, что мы многое сможем, если будем вместе работать ради общего блага, - уверен Андрей Степанов. - Сердечное вам спасибо, дорогие земляки!