Синёвы – Почётная семья Ленинградской области

- Почетной
семьей стать не просто. Это не только семья, где хорошо воспитаны дети, но
семья, которой гордятся все, семья, ставшая примером для других, семья,
неравнодушная к жизни окружающих, — отметил, обращаясь к собравшимся,
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - В этом году мы готовим
новый документ, который законодательно будет гарантировать социальную
стабильность всем — в том числе, нашим семьям. Я уверен, что если будут крепкие
семьи — будет крепкая область.
Дипломы
и ценные подарки почетным семьям вручили заместитель председателя правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель
комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.
В семье Натальи Сергеевны и Дмитрия Павловича
Синевых из Дружногорского поселения – трое детей: Алена, Владислав и Яна. Все
детки не только хорошо учатся в школе, но еще и успешно занимаются спортом и
творчеством, а также во всем помогают родителям.
Для
участников праздника была организована насыщенная конкурсно-развлекательная и
концертная программа и экскурсия по музею-заповеднику «Прорыв блокады
Ленинграда».
Чествование
почетных семей Ленинградской области проводится в регионе уже более 10 лет. За
эти годы 252 семьи были поощрены за заслуги в воспитании детей и сохранение
семейных традиций.