Синёвы – Почётная семья Ленинградской области

- Почетной семьей стать не просто. Это не только семья, где хорошо воспитаны дети, но семья, которой гордятся все, семья, ставшая примером для других, семья, неравнодушная к жизни окружающих, — отметил, обращаясь к собравшимся, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - В этом году мы готовим новый документ, который законодательно будет гарантировать социальную стабильность всем — в том числе, нашим семьям. Я уверен, что если будут крепкие семьи — будет крепкая область.

Дипломы и ценные подарки почетным семьям вручили заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.

В семье Натальи Сергеевны и Дмитрия Павловича Синевых из Дружногорского поселения – трое детей: Алена, Владислав и Яна. Все детки не только хорошо учатся в школе, но еще и успешно занимаются спортом и творчеством, а также во всем помогают родителям.

Для участников праздника была организована насыщенная конкурсно-развлекательная и концертная программа и экскурсия по музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда».

Чествование почетных семей Ленинградской области проводится в регионе уже более 10 лет. За эти годы 252 семьи были поощрены за заслуги в воспитании детей и сохранение семейных традиций.