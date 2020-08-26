ЕИРЦ в Гатчине меняет прописку

Офис
переезжает из здания на ул. Чкалова по новому адресу: г. Гатчина, Чехова д. 23
(торговый комплекс «Гатчинский», вход со стороны ул. Чехова).
В
целях предупредительных мер по распространению коронавирусной инфекции, очное
обслуживание граждан приостановлено до перехода Гатчинского района в «зелёную
зону».
Для
удаленной связи с сотрудниками ЕИРЦ обеспечено несколько возможных каналов обслуживания:
–
по телефону:8(81371)45-600, 45-601, 45-602
–
через форму обратной связи на в Личном кабинете: epd47.ru
– по
электронной почте: support@epd47.ru
Кроме
того, сервис Личный кабинет клиента позволяет удаленно решить следующие
вопросы:
- передать
показания ИПУ;
–
оплатить квитанцию с минимальной комиссией 0,7%
–
распределить сумму по услугам в необходимых вам пропорциях;
–
контролировать операции на счете;
–
анализировать формулы начислений и применяемые тарифы (вкладка «расчеты»)
–
задать вопрос специалисту ЕИРЦ.
3
шага для регистрации в Личном кабинете клиента:
1. пройдите по ссылке:
https://lk.epd47.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
2. заполните регистрационную форму
3. зайдите в личный кабинет и привяжите
лицевой счет.