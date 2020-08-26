ЕИРЦ в Гатчине меняет прописку

Офис переезжает из здания на ул. Чкалова по новому адресу: г. Гатчина, Чехова д. 23 (торговый комплекс «Гатчинский», вход со стороны ул. Чехова).

В целях предупредительных мер по распространению коронавирусной инфекции, очное обслуживание граждан приостановлено до перехода Гатчинского района в «зелёную зону».

Для удаленной связи с сотрудниками ЕИРЦ обеспечено несколько возможных каналов обслуживания:

– по телефону:8(81371)45-600, 45-601, 45-602

– через форму обратной связи на в Личном кабинете: epd47.ru

– по электронной почте: support@epd47.ru

Кроме того, сервис Личный кабинет клиента позволяет удаленно решить следующие вопросы:

- передать показания ИПУ;

– оплатить квитанцию с минимальной комиссией 0,7%

– распределить сумму по услугам в необходимых вам пропорциях;

– контролировать операции на счете;

– анализировать формулы начислений и применяемые тарифы (вкладка «расчеты»)

– задать вопрос специалисту ЕИРЦ.

3 шага для регистрации в Личном кабинете клиента:

1. пройдите по ссылке: https://lk.epd47.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

2. заполните регистрационную форму

3. зайдите в личный кабинет и привяжите лицевой счет.