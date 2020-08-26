Семья Марченко на празднике детства

Каждая из семей
подготовила что-то свое. Одни пели гимн своей семьи, другие вышивали бисером,
третьи инсценировали сказки… Семья Марченко представила свои изделия из глины и
керамики.
Праздник развернулся на
семи игровых площадках, где для юных ленинградцев и их родителей были
организованы мастер-классы и концертно-игровая программа с участием артистов и
веселых скоморохов. Особым подарком для гостей фестиваля стал спектакль «Я
озвучиваю мультик» в исполнении артистов театра «На Литейном».
В ходе рабочего визита в
Волосовский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также
присоединился к участникам фестиваля «День детства».
- Праздник, посвященный
детям и многодетным семьям, мы проводим уже второй год подряд. Наша задача,
чтобы большие семьи — гордость Ленинградской области — были счастливы, чтобы
счастливы были наши ребята и достигли всего в жизни, — сказал глава региона.
В рамках фестиваля
депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор проекта
«Крепкая семья» Людмила Тептина наградила победителей фотоконкурса «Моя семья».
- Было очень приятно, что
многие семьи региона откликнулись и приняли участие в конкурсе. Мы увидели
дружные, счастливые большие семьи, объединяющие несколько поколений. Решено
конкурс сделать традиционным, ведь он направлен на повышение престижа семьи и
семейных ценностей, а это – основа здорового общества, - сказала Людмила
Тептина.
Фестиваль «День детства»
в этом году реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области
при поддержке Комитета по печати.