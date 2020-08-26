Семья Марченко на празднике детства

Семья Марченко на празднике детства

В Волосово 22 августа прошел второй областной фестиваль «День детства». Участниками масштабного фестиваля, проходящего в Волосовском районе на территории школы искусств им. Н.К. Рериха, стали семьи из 11 районов Ленинградской области. Гатчинский район представляла семья Марченко (Гайдамович) из Сиверского городского поселения.

Рубрики : Общество     26 Aug 2020

Каждая из семей подготовила что-то свое. Одни пели гимн своей семьи, другие вышивали бисером, третьи инсценировали сказки… Семья Марченко представила свои изделия из глины и керамики.

Праздник развернулся на семи игровых площадках, где для юных ленинградцев и их родителей были организованы мастер-классы и концертно-игровая программа с участием артистов и веселых скоморохов. Особым подарком для гостей фестиваля стал спектакль «Я озвучиваю мультик» в исполнении артистов театра «На Литейном».

В ходе рабочего визита в Волосовский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также присоединился к участникам фестиваля «День детства».

- Праздник, посвященный детям и многодетным семьям, мы проводим уже второй год подряд. Наша задача, чтобы большие семьи — гордость Ленинградской области — были счастливы, чтобы счастливы были наши ребята и достигли всего в жизни, — сказал глава региона.

В рамках фестиваля депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина наградила победителей фотоконкурса «Моя семья».

- Было очень приятно, что многие семьи региона откликнулись и приняли участие в конкурсе. Мы увидели дружные, счастливые большие семьи, объединяющие несколько поколений. Решено конкурс сделать традиционным, ведь он направлен на повышение престижа семьи и семейных ценностей, а это – основа здорового общества, - сказала Людмила Тептина.

Фестиваль «День детства» в этом году реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Комитета по печати.

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