Организатор события – Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) в Ленинградской области. Начало онлайн-трансляции в 12:00.

Социальное предпринимательство – новое для России явление. Это бизнес, который помогает решить проблемы социально незащищенных категорий населения. Это особый вид мышления – не проблемами, а возможностями.

Мероприятие откроет личная встреча социальных предпринимателей Гатчинского района с председателем комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланой Ивановной Нерушай, руководителями Фондов поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района и Центра инноваций социальной сферы Ленинградской области. Встреча пройдет в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, д. 28А.

Участникам расскажут об одной из самых востребованных и эффективных мер поддержки – субсидии из областного бюджета социальным предпринимателям. Не менее значимыми являются и нефинансовые меры поддержки: обучение, консультации профильных экспертов, бизнес-планирование и бизнес-продвижение, которые предложит Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области. Также участники узнают, какую помощь могут оказать инфраструктуры поддержки предпринимательства бизнесменам в социальной сфере.

Второй частью мероприятия станет онлайн-трансляция вебинара «Социальное предпринимательство – инициатива, которую поддержат».

Участники трансляции получат ответы на самые актуальные вопросы: сложно ли трудоустроить человека с инвалидностью, реально ли начать своё собственное дело выпускнику детского дома или пенсионеру, человеку предпенсионного возраста или с инвалидностью, одинокому многодетному родителю?

Программа вебинара обещает быть содержательной и разнообразной. Профильные эксперты объяснят, что такое социальное предпринимательство и как оно устроено. Успешные социальные бизнесмены поделятся тем, как они, решая личную проблему, пришли к идее помощи другим, как научились зарабатывать и остались верными социальной миссии. По итогам вебинара желающие создать своё дело смогут записаться на консультацию в Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области.

Для участия в вебинаре приглашаются:

- действующие предприниматели из числа социально незащищенных слоев населения;

- многодетные или одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе родители детей-инвалидов;

- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

- выпускники детских домов;

- малоимущие граждане.

Участие в вебинаре бесплатное.

Регистрация на вебинар по ссылке: https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1399727/.