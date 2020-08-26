Организатор
события – Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) в Ленинградской области.
Начало онлайн-трансляции в 12:00.
Социальное предпринимательство
– новое для России явление. Это бизнес, который помогает решить проблемы социально
незащищенных категорий населения. Это особый вид мышления – не проблемами, а
возможностями.
Мероприятие
откроет личная встреча социальных предпринимателей Гатчинского района с председателем комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланой
Ивановной Нерушай, руководителями Фондов поддержки малого и среднего
предпринимательства Гатчинского района и Центра инноваций социальной сферы
Ленинградской области. Встреча пройдет в Фонде поддержки малого и среднего
предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» по адресу: Гатчина,
проспект 25 Октября, д. 28А.
Участникам расскажут об одной из самых
востребованных и эффективных мер поддержки – субсидии из областного бюджета
социальным предпринимателям. Не менее значимыми являются и нефинансовые меры
поддержки: обучение, консультации профильных экспертов, бизнес-планирование и
бизнес-продвижение, которые предложит Центр инноваций социальной сферы
Ленинградской области. Также участники узнают, какую помощь могут оказать
инфраструктуры поддержки предпринимательства бизнесменам в социальной сфере.
Второй частью мероприятия станет онлайн-трансляция вебинара
«Социальное предпринимательство – инициатива, которую поддержат».
Участники
трансляции получат ответы на самые актуальные вопросы: сложно ли трудоустроить
человека с инвалидностью, реально ли начать своё собственное дело выпускнику
детского дома или пенсионеру, человеку предпенсионного возраста или с
инвалидностью, одинокому многодетному родителю?
Программа вебинара
обещает быть содержательной и разнообразной. Профильные эксперты объяснят, что
такое социальное предпринимательство и как оно устроено. Успешные социальные бизнесмены
поделятся тем, как они, решая личную проблему, пришли к идее помощи другим, как
научились зарабатывать и остались верными социальной миссии. По итогам вебинара
желающие создать своё дело смогут записаться на консультацию в Центр инноваций
социальной сферы Ленинградской области.
Для
участия в вебинаре приглашаются:
- действующие
предприниматели из числа социально незащищенных слоев населения;
- многодетные или одинокие родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе родители детей-инвалидов;
- пенсионеры и граждане
предпенсионного возраста;
- инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья;
- выпускники детских домов;
- малоимущие граждане.
Участие
в вебинаре бесплатное.
Регистрация
на вебинар по ссылке: https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1399727/.