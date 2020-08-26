В Гатчину придёт метро?

Объяснив политическую и экономическую нецелесообразность полного слияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области, глава региона сообщил, что процесс по преображению Гатчины в областную столицу идет планомерно.

- Мы должны понимать, что нас ждет большая интеграция с Петербургом, но не объединение. Ленинградской области нужна столица, и Гатчина для этой роли подходит лучше всего, прежде всего, по соображениям транспортной логистики. Если взять карту Ленинградской области, то Гатчина лучше всего расположена для того, чтобы со всех районов области через ту же кольцевую дорогу, объездную дорогу, федеральные трассы добираться до Гатчины. А учитывая идею, которую мы вместе вынашиваем с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, руководителем Курчатовского центра, и рядом других руководителей, - сделать, по примеру Москвы и Московской области, скоростную электричку или уличное метро между Гатчиной - Петербургом, тогда у нас вообще будет прекрасная логистика. И потом, мы смотрим историю: Гатчина, хоть и в маленький период, но была столицей Российской Империи, - отметил Александр Дрозденко.

Постепенно в Гатчине решаются и другие транспортные вопросы.

- На сегодняшний день я выполнил два больших обещания — строительство виадука и объездной дороги. В 2021 году 75 млн рублей будут направлены на ремонт районных дорог – отремонтируют более 17 км. В 2022 году будет отремонтировано еще около 20 км дороги Красное село – Гатчина - Павловск, - сообщил глава региона.

Глава региона также проинформировал, что 25 августа правительство Ленинградской области подпишет соглашение с компанией «Газпром» по газификации Гатчинского района: 32 млрд рублей на реализацию проекта предоставит компания, еще 12 млрд рублей будут выделены из бюджета региона.

В Гатчинском районе действует программа расселения ветхого и аварийного жилья до 2025 года. Согласно планам, будут расселены 112 домов - 1157 человек получат новое жилье.

В 2020-2022 годах продолжится ремонт кровель, фасадов, инженерных сетей и лифтов жилых домов. На эти цели из областного бюджета предусмотрено более 1 млрд рублей.

Кроме жилищного строительства, в Гатчине появится «большая тройка» спортивных объектов – стадион, бассейн и ледовый дворец. Уже сейчас началось обновление стадиона «Спартак», достраивается новый бассейн на Аэродроме, после чего приступят к строительству ледового дворца. Плюс к этому планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Чехова стоимостью 86 млн рублей.