В Ленинградской области выберут лучших молодых бизнесменов

Заявки на конкурс
принимаются до 31 августа включительно. Для участия необходимо
зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» на мероприятие «Региональный этап
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2020». К заявке
требуется прикрепить ссылку на видео-презентацию своей предпринимательской
практики.
Конкурс проводится по 8-ми
номинациям: «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное
предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство»,
«Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг».
Очный этап конкурса
пройдет 4 сентября в Санкт-Петербурге.
Победители регионального
этапа награждаются ценными призами и дипломами, а также рекомендуются к участию
во Всероссийском этапе конкурса «Молодой
предприниматель России – 2020».
Как отмечают в комитете
по молодежной политике Ленинградской области, основной задачей конкурса
является выявление и тиражирование успешных практик развития молодежного
предпринимательства.