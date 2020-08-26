В Ленинградской области выберут лучших молодых бизнесменов

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа включительно. Для участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» на мероприятие «Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2020». К заявке требуется прикрепить ссылку на видео-презентацию своей предпринимательской практики.

Конкурс проводится по 8-ми номинациям: «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг».

Очный этап конкурса пройдет 4 сентября в Санкт-Петербурге.

Победители регионального этапа награждаются ценными призами и дипломами, а также рекомендуются к участию во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2020».

Как отмечают в комитете по молодежной политике Ленинградской области, основной задачей конкурса является выявление и тиражирование успешных практик развития молодежного предпринимательства.