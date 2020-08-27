Гатчинские студенты верят в победу!

Образовательное учреждение принимало участников компетенций «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Дошкольное воспитание».

Впервые в этом году соревнования прошли в дистанционном формате, поэтому к технической готовности регионов предъявляли повышенные требования. Накануне соревнований состоялась проверка работоспособности видеокамер, осуществляющих передачу данных в центры управления соревнований, установили связь с командой управления компетенцией во главе с главным экспертом, зарегистрировали конкурсантов на цифровой платформе соревнований.

Победитель IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Дошкольное воспитание» студентка Гатчинского педколледжа Любовь Понкратова выступала на отборочных соревнованиях во вторник, 18 августа. Ей предстояло выполнить два задания, продемонстрировав все свои навыки, которых в ее копилке уже множество. Впервые Люба принимала участие в соревнованиях «Молодые профессионалы» в 2018 года в качестве волонтера. В 2019 году на региональном чемпионате по компетенции «Дошкольное воспитание» она заняла второе место, в феврале 2020 года стала лучшей в Ленинградской области. В результате, ей доверили право представлять регион на отборочных соревнованиях для участия в финале национального чемпионата.

- Конечно, я волнуюсь, но верю в победу, - сказала она перед началом своих конкурсных испытаний.

Всего в России в отборочных соревнованиях по компетенции «Дошкольное воспитание» приняли участие 52 студента, среди которых будут выбраны 16 человек для участия в финале.

Днем ранее, 17 августа, в отборочных соревнованиях в компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры» принимала участие Анна Тиханова из Гатчинского лицея № 3, которая также выступала от имени всего региона.

По соглашению Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского с Районным центром детского творчества, на протяжении всего учебного года школьники могли проходить соответствующее обучение по программе дополнительного образования для участия в региональном чемпионате. По компетенции «Дошкольное воспитание» обучались пятеро школьников из Гатчинского района: двое – из Гатчинского лицея № 3 и трое – из Веревской школы. По итогам регионального чемпионата победительницей была признана Анна Тиханова. В отличие от старших товарищей, юниорам предстояло пройти лишь одно конкурсное задание, но и оно было объемным.

- Мне нужно было провести мотивационную беседу с детьми, дидактическую игру, ролевую игру и закрепить пройденный материал, - рассказала Анна.

Всего в России в отборочных соревнованиях по компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры» принимали участие 30 школьников.

- Надеюсь выйти в финал, так как выложилась на все 100 %, использовала все методические материалы и оборудование. Мне очень интересна профессия воспитателя, нравится общаться с детьми, смотреть, как они развиваются. Особенно хочу работать с детьми 5-6 лет – для меня это самый интересный возраст, - призналась Анна.

Победительница компетенции «Преподавание в младших классах – юниоры» Арина Исаева из Гатчинской средней школы № 7 будет выступать сразу же в национальном финале. Отборочных соревнований по этой компетенции не предусмотрено.

В первых числах августа на базе Гатчинского педколледжа также прошли отборочные соревнования по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес». В них приняли участие победители регионального чемпионата в своих компетенциях – выпускница Гатчинского педколледжа Анастасия Ундуск и студентка педколледжа Елизавета Куликова.

Анастасия рассказала, что после 9-ого класса поняла, что хочет работать с детьми, так как эта профессия «дает постоянное движение, развитие, ты никогда не стоишь на месте, стараясь идти в ногу со временем и современными технологиями».

- Участие в чемпионатах доставляет мне огромное удовольствие, потому что я общаюсь с большим количеством интересных людей, получаю новые знания, совершенствую свои навыки, а также провожу время со своими наставниками. Участвуя в движении WorldSkills Russia, получила ценные знания по методикам преподавания учебных предметов, опыт в работе с различными видами интерактивного оборудования, дополнительный опыт работы с детьми. Все это, безусловно, поможет мне в моей работе в школе, - сказала она.

Анастасия в этом году окончила Гатчинский педколледж и, по словам ее педагогов, станет прекрасным наставником своих учеников.

Елизавета Куликова рассказала, что выбрала специальность «Физическая культура, спорт и фитнес», так как с детства спорт был неотъемлемой частью ее жизни.

- Мое участие в конкурсе положительно отразилось на построении и проведении уроков как на практике в школе, так и в самом учебном процессе. Подготовка к отборочным соревнованиям проходила непрерывно, даже в период режима самоизоляции, - рассказала Елизавета.

По итогам выступлений обе девушки, к сожалению, не прошли в национальный финал, но это не отменяет их профессионализма и ответственного подхода к делу. Впереди их ждет еще много профессиональных побед.

Всего в Ленинградской области в отборочных соревнованиях на семи учебных площадках приняли участие 15 конкурсантов. Они соревновались за звание лучшего в ветеринарии, геодезии, дошкольном воспитании, изготовлении прототипов, преподавании в младших классах, сварочных технологиях, строительстве и штукатурных работах, управлении локомотивом, физкультуре, спорте и фитнесе, а также в эксплуатации сельскохозяйственных машин.

Итоги отборочных соревнований будут подведены до конца августа. Тогда же станет известно, кто из участников пополнит команду Ленинградской области на финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в сентябре в Кузбассе. Победители финального этапа попадут в национальную сборную и будут представлять Россию на европейских и мировых первенствах.



