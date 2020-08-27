В Гатчину приедут Вячеслав Бутусов, Чиж&Co и…

На Фестивале можно будет услышать популярную классику и версии мировых хитов Metallica, Scorpions, Queen и, конечно, Deep Purple. Ведь свое благословение фестивалю дали лично Иэн Пейс и Джо Линн Тернер (авторы и исполнители нетленного хита «Smoke on the water»).

На сцену фестиваля выйдут легенды русского рока Вячеслав Бутусов и Чиж&Co (в сопровождении симфонического оркестра), ведущая солистка Мариинского театра Ольга Пудова в амплуа рок-певицы, победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков, группы исполняющие балканский, скандинавский и классический русский рок, и почти сотня классических музыкантов симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Вести шоу будет харизматичный фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

В этом году автор идеи и художественный руководитель фестиваля Михаил Голиков намерен показать четыре стихии: воду, воздух, землю и огонь. И пятую стихию, которая все объединяет и побеждает — симфоническую музыку.

Уникальные природные ландшафты дополнят шоу на воде, байкеры, огромный парящий воздушный шар, салют над озером и огненное шоу.

Не забыли организаторы и о самых юных меломанах: для них дневная программа и любимые песни джаз-поп-рок-оркестра «СмешБэнд» Марины Ланды.

Вход на все мероприятия свободный, открытие фестиваля в 12.00, а завершение и салют с огненным шоу – в 20.30.