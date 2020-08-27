В Гатчину приедут Вячеслав Бутусов, Чиж&Co и…

На
Фестивале можно будет услышать популярную классику и версии мировых хитов
Metallica, Scorpions, Queen и, конечно, Deep Purple. Ведь свое благословение
фестивалю дали лично Иэн Пейс и Джо Линн Тернер (авторы и исполнители
нетленного хита «Smoke on the water»).
На
сцену фестиваля выйдут легенды русского рока Вячеслав Бутусов и Чиж&Co (в
сопровождении симфонического оркестра), ведущая солистка Мариинского театра
Ольга Пудова в амплуа рок-певицы, победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков, группы
исполняющие балканский, скандинавский и классический русский рок, и почти сотня
классических музыкантов симфонического оркестра Ленинградской области
«Таврический» под управлением Михаила Голикова. Вести шоу будет харизматичный
фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.
В
этом году автор идеи и художественный руководитель фестиваля Михаил Голиков
намерен показать четыре стихии: воду, воздух, землю и огонь. И пятую стихию,
которая все объединяет и побеждает — симфоническую музыку.
Уникальные
природные ландшафты дополнят шоу на воде, байкеры, огромный парящий воздушный
шар, салют над озером и огненное шоу.
Не
забыли организаторы и о самых юных меломанах: для них дневная программа и
любимые песни джаз-поп-рок-оркестра «СмешБэнд» Марины Ланды.
Вход
на все мероприятия свободный, открытие фестиваля в 12.00, а завершение и салют
с огненным шоу – в 20.30.