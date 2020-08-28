Активное лето Кобринского поселения

Ремонт дорог

С восстановлением транспортных артерий в Кобринском поселении решили не затягивать и оперативно провели все конкурсные процедуры.

- Мы хотели выполнить основные ремонтные работы летом, когда погодные условия позволяют сделать более качественный ремонт, да и жителям так удобнее, - сказал Вячеслав Викторович.

В результате ремонтом занимались сразу пять подрядных организаций: ООО «Олимп-Строй», ООО «СтройТехТорг», ООО «КонДор», ООО «СК ИнвестСтрой» и индивидуальный предприниматель Любовь Комарова.

На средства, выделенные из бюджета Ленинградской области, был выполнен ремонт участка автомобильной дороги по улице Меньковской в деревне Меньково. В поселке Кобринское сделали ремонт асфальтобетонного покрытия на улице Зеленой (на участках от магазина «Кипарис» до дома № 1, от улицы Школьной до дома № 10) , автомобильной дороги по улице Въезд, автомобильной дороги по улице Торфяной (участок от улицы Некрасова до улицы Новой), автомобильной дороги по улице Некрасова (участок от улицы Торфяной до дома № 4 по улице Некрасова). В поселке Карташевская выполнили ремонт автомобильной дороги по улице Красной от ж/д переезда до дома № 27 и по Среднему проспекту от дома № 1 до дома № 20. Все замечания в ходе ремонта, поступающие от Технадзора подрядчики устраняли в оперативном порядке. Продолжается ремонт дорог в щебеночном исполнении по заявкам, поступившим в 2019 году, за счет средств регионального, районного и местного бюджетов.

- В этом году мы сделали упор на организацию подъездных дорог к участкам, выделенным многодетным семьям по областному закону № 105-оз. Благодарю главу администрации Гатчинского района Людмилу Нещадим за выделение необходимых средств из районного бюджета, - сказал Вячеслав Викторович.

В результате, были обустроены новые дороги в щебеночном исполнении в поселке Карташевская – улиц Шварца и Печковского, а также в поселке Суйда – улиц Пушкина и Ганнибала (подъезды к 55 участкам).

Благоустройство и ТКО

За летний период в поселении спилили большинство аварийных деревьев, в том числе по заявкам местных жителей, появился новый пожарный водоем, три были отремонтированы и прочищены.

В населенных пунктах Суйда и Меньково установили дорожные знаки «Жилая зона», которые устанавливают максимальную скорость движения автомобилей не более 20 км/ч и однозначное преимущество пешеходов.

За счет средств, выделенных депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым, будет выполнена работа по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 35 и № 36 по улице Олейниковой в поселке Высокоключевой.

- Также хочу выразить благодарность участникам добровольной пожарной дружины, которые помогают нам бороться с незаконным палом травы весной, - сказал глава администрации.

Кобринское поселение выполнило работы по организации мест под установку новых типовых площадок для сбора ТКО: где-то территорию отсыпали щебнем, где-то уложили плиты. Осталось дождаться финансирования для строительства и обустройства 35 площадок. Открытым остается вопрос со строительством площадок для сбора ТКО в населенных пунктах Старое Колено и Пижма, где невозможно построить контейнерные площадки.

- По итогам встречи с гражданами местная администрация написала письмо Единому оператору по обращению с отходами в Ленинградской области с просьбой испытать «веерный способ» сбора ТКО в этих населенных пунктах. Он подразумевает размещение пухто в деревне в определенные дни на несколько часов, в течение которого жители смогут выбросить туда весь накопившийся мусор, - сказал Вячеслав Федорченко.

Расселение аварийного жилья

Кобринское поселение первым в регионе выполнило свой план в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». В результате было расселено 16 квартир в Кобринском, Суйде, Высокоключевой, Карташевской и переселены 48 человек.

Благодаря этому поселению дополнительно была выделена субсидия из бюджета Ленинградской области на расселение еще двух многоквартирных домов, признанных аварийными в 2017 и 2018 годах. В результате, будет расселено еще девять квартир, а благоустроенное жилье получат 38 человек.

- Стараемся приобретать квартиры взамен аварийных в нашем же поселении, чтобы не было убыли населения. При этом учитываем мнение жителей, если они хотят переехать в другое поселение. Также у нас выделен земельный участок под строительство многоквартирного дома, но пока нет инвестора, - отметил Вячеслав Викторович.

Газификация

Начались работы по газификации поселка Высокоключевой, до конца года все магистрали должны быть построены, чтобы в следующем году уже могли подключаться жители. На прошлой неделе в п. Высокоключевой состоялась встреча местных жителей с представителями администрации, компанией – подрядчиком и компанией «Газпром газораспределение Ленинградской области» по вопросу благоустройства территории после окончания строительства. По итогам встречи жителей заверили, что все дороги будут оперативно восстановлены после выполнения работ.

Началось проектирование газопровода для деревень Погост и Новокузнецово. В этом году получена проектная документация газификации населенных пунктов Кобрино и Кобринское, сейчас подготавливается документация для выполнения строительно-монтажных работ.

Детские площадки

В Кобринском поселении отремонтировали детские площадки, а родители маленьких жителей поселения во время пандемии проявили инициативу и покрасили все игровые элементы.

- Мы были приятно удивлены, когда к нам стали обращаться за помощью – сначала жители Суйды, затем Кобринского, Высокоключевой, Меньково. Мы купили для них краску и все, что было необходимо, - рассказал Вячеслав Викторович.

В следующем году новые детские площадки запланированы в Карташевской, Кобринском и Высокоключевом. В текущем году детскую площадку оборудуют в Прибытково. Сегодня жители занимаются выбором игровых элементов, которые они хотят видеть на площадке. За счет средств, выделенных депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Людмилой Тептиной, были установлены спортивные элементы на детской площадке в п. Суйда.

Культура

В июле текущего года состоялась рабочая встреча председателя комитета по культуре Ленинградской области Владимира Цоя с Вячеславом Федорченко по вопросу комплексного развития усадьбы Ганнибала в поселке Суйда. Осмотрев старинное здание и парк вокруг него, Владимир Цой сказал, что эту территорию необходимо развивать как мекку пушкинских мест, тем более что исторических фактов здесь предостаточно.

Более десяти лет решается вопрос строительства в п. Кобринское Дома культуры. Сегодня документы вновь поданы в областной комитет по АПК на выделение средств на проектирование нового социального объекта на 150 мест. Сегодня Дом культуры располагается в одном здании с администрацией, Советом депутатов, МФЦ, библиотекой. Все соседи хоть и живут дружно, но лучше бы воспитанников художественных и музыкальных студий переселить в свой новый комфортный дом. Кстати, МФЦ недавно переехал на первый этаж здания для удобства пожилых и маломобильных граждан.

Памятные места Кобринского поселения

Через нашу газету Вячеслав Федорченко выражает благодарность местным предпринимателям, которые приняли активное участие в восстановлении и благоустройстве памятников.

В селе Воскресенское на братской могиле ополченцев Советских воинов 1941-1945 гг. представители авторской мастерской – кузни из деревни Пижма Александр и Дмитрий Гавриловы изготовили и установили декоративную ветвь на памятнике. В деревне Меньково на братском захоронении предприниматели из села Воскресенское Андрей Савченко, Андрей Жентимир и Виктор Ермошин изготовили и установили на стелу орден «Отечественной войны».

- Отрадно, что жители сами проявили инициативу, взяли все затраты на себя и обещали курировать памятные места и следить за их состоянием в дальнейшем, - сказал Вячеслав Викторович.

Кстати, недавно кузнецы Гавриловы также безвозмездно изготовили и установили на крыльце администрации поселения арт-объект вазон «Велосипед».

Борщевик

По словам главы администрации, самая большая проблема в борьбе с Борщевиком заключается в полях на территории поселения – бывших сельхозугодиях совхоза «Память Ильича». Процедура банкротства предприятия продолжается уже много лет, земли с недавних пор переданы в федеральную собственность, но эти поля так и не обрабатывают. Администрация Кобринского поселения неоднократно обращалась в Россельхознадзор с просьбой помочь решить проблему.

- Мы обрабатываем свои территории так же, как и другие добросовестные собственники, но семена с бывших совхозных полей продолжают распространяться по округе, а обрабатывать чужие земли мы не имеем права из-за нецелевого расходования средств, - пояснил Вячеслав Федорченко.

Пандемия

Самоизоляция из-за распространения коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в работу местного Совета депутатов и администрации. Все запланированные встречи с населением пришлось отложить, но не отменить. По словам главы администрации, сейчас, когда Гатчинский район вышел из «красной» зоны, встречи с населением возобновятся, и многие назревшие вопросы будут рассмотрены на общих собраниях.

- Отдельная благодарность волонтеру Владиславу Архипову, который живет в Карташевской и работает при храме. Он до сих пор продолжает помогать пожилым жителям поселения с закупкой продуктов и лекарств, - сказал Вячеслав Викторович.

Главное – это команда

Глава администрации Кобринского поселения выразил благодарность своим коллегам и депутатам поселения за поддержку и совместную работу, направленную на достижение общих целей. Благодаря этому Кобринское поселение принимает участие во всех конкурсных отборах, подает документы на получение всех возможных субсидий. Это напрямую влияет на бюджет поселения, реализацию различных государственных программ и создание комфортных условий для жизни.

Кстати, Вячеслав Викторович самостоятельно ведет официальные страницы администрации Кобринского поселения в ВКонтакте и Телеграм. Вот что значит современный подход.

Фото из официальной группы администрации Кобринского поселения ВКонтакте