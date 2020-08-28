«Красиво, нарядно, с бантами и на открытом воздухе» - такими будут школьные линейки

- Все будет красиво,
нарядно, с бантами и на открытом воздухе, - сообщила председатель комитета
образования Гатчинского района Елена Глыбина. - Может быть, еще проведем
линейки для 5-х и 9-х классов. Это по решению школы. Все остальные ученики в
День знаний пойдут на классный час и Урок Победы, который будет транслироваться
из Москвы.
Чтобы избежать
распространения коронавирусной инфекции, во время проведения торжественной
линейки родителей просят оставаться с наружной части школьной территории.
Перестроили работу
и сами педагогические коллективы, в том числе методическую.
- Мы даже традиционный
августовский педсовет провели в дистанционном режиме при строгом соблюдении
мер безопасности. Собрали на педсовет те же 400 человек, но не в кинотеатре
«Победа», а на восьми площадках в актовых залах, где присутствовало не более 50
человек на социальной дистанции. Очень важно всем соблюдать все рекомендации
Роспотребнадзора, чтобы не было вспышки заболевания и не уйти на дистанционное
обучение, - подчеркнула Елена Глыбина.
Татьяна Можаева