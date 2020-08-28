«Красиво, нарядно, с бантами и на открытом воздухе» - такими будут школьные линейки

- Все будет красиво, нарядно, с бантами и на открытом воздухе, - сообщила председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. - Может быть, еще проведем линейки для 5-х и 9-х классов. Это по решению школы. Все остальные ученики в День знаний пойдут на классный час и Урок Победы, который будет транслироваться из Москвы.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, во время проведения торжественной линейки родителей просят оставаться с наружной части школьной территории.

Перестроили работу и сами педагогические коллективы, в том числе методическую.

- Мы даже традиционный августовский педсовет провели в дистанционном режиме при строгом соблюдении мер безопасности. Собрали на педсовет те же 400 человек, но не в кинотеатре «Победа», а на восьми площадках в актовых залах, где присутствовало не более 50 человек на социальной дистанции. Очень важно всем соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не было вспышки заболевания и не уйти на дистанционное обучение, - подчеркнула Елена Глыбина.

Татьяна Можаева