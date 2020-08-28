Новые пользователи «Госуслуг» смогут зарегистрироваться онлайн

На портале госуслуг уже
зарегистрировано более 1 млн жителей Ленинградской области старше 14 лет.
Только в этом году число пользователей увеличилось на 80 тысяч человек. При
этом дистанционный способ регистрации выбирает половина новых пользователей
портала госуслуг.
Подтвержденная
регистрация в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации —
обеспечивает защищенный доступ ко всем сервисам портала госуслуг, а также к
другим государственным ресурсам через единый логин и пароль.
Ранее для подтверждения
учетной записи приходилось лично обращаться в МФЦ, отделения Почты России,
Пенсионного фонда или банков.
Сейчас подтвердить
регистрацию можно полностью удаленно с помощью банковских приложений Сбербанка,
ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка. Сервис
доступен клиентам этих шести банков. Он позволяет как зарегистрироваться «с
нуля», так и повысить уровень имеющейся на портале госуслуг стандартной учетной
записи. Количество банков, через которые можно зарегистрироваться удаленно,
будет увеличиваться.
К концу 2021 года 40%
госуслуг будут отвечать принципам проактивности и не потребуют личного
посещения госучреждений. До 2024 года 95% госуслуг будут переведены в цифровой
вид.
Задача по предоставлению
приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена
в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика».
Напомним, что для
получения стандартной учетной записи на сайтах gosuslugi.ru или gu.lenobl.ru
нужно кликнуть кнопку «Зарегистрироваться» или «Учетная запись в ЕСИА». Затем
указать данные паспорта и СНИЛС в личном кабинете и дождаться завершения
автоматической проверки личных данных. Такая регистрация обеспечивает доступ к
ограниченному количеству электронных госуслуг. Все услуги и сервисы портала
госуслуг и других государственных ресурсов доступны только пользователям с
подтвержденной учетной записью.