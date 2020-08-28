Новые пользователи «Госуслуг» смогут зарегистрироваться онлайн

На портале госуслуг уже зарегистрировано более 1 млн жителей Ленинградской области старше 14 лет. Только в этом году число пользователей увеличилось на 80 тысяч человек. При этом дистанционный способ регистрации выбирает половина новых пользователей портала госуслуг.

Подтвержденная регистрация в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации — обеспечивает защищенный доступ ко всем сервисам портала госуслуг, а также к другим государственным ресурсам через единый логин и пароль.

Ранее для подтверждения учетной записи приходилось лично обращаться в МФЦ, отделения Почты России, Пенсионного фонда или банков.

Сейчас подтвердить регистрацию можно полностью удаленно с помощью банковских приложений Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка. Сервис доступен клиентам этих шести банков. Он позволяет как зарегистрироваться «с нуля», так и повысить уровень имеющейся на портале госуслуг стандартной учетной записи. Количество банков, через которые можно зарегистрироваться удаленно, будет увеличиваться.

К концу 2021 года 40% госуслуг будут отвечать принципам проактивности и не потребуют личного посещения госучреждений. До 2024 года 95% госуслуг будут переведены в цифровой вид.

Задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Напомним, что для получения стандартной учетной записи на сайтах gosuslugi.ru или gu.lenobl.ru нужно кликнуть кнопку «Зарегистрироваться» или «Учетная запись в ЕСИА». Затем указать данные паспорта и СНИЛС в личном кабинете и дождаться завершения автоматической проверки личных данных. Такая регистрация обеспечивает доступ к ограниченному количеству электронных госуслуг. Все услуги и сервисы портала госуслуг и других государственных ресурсов доступны только пользователям с подтвержденной учетной записью.