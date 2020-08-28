Новый учебный год – теперь по-новому

- Мы поздравляем наших первоклассников и всех школьников и дошкольников! Первое сентября состоится! Новый учебный год начнется в очной форме при строгом соблюдении всех мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции, - обратилась к детям и родителям председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.

Для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора в образовательных организациях приобретены необходимые средства профилактики. На это было затрачено 17,6 млн рублей из местного бюджета.

Сейчас школы активно готовятся к началу нового учебного года. Проводится генеральная уборка после ремонта, учителя составляют расписание, устанавливаются локтевые санитайзеры, рециркуляторы, закупаются дезсредства, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры.

- Дети соскучились по школе. Учителя и школа - по детям. Сейчас нужно максимально разъединить учащихся, чтобы больше не уходить на дистанционное обучение, и образовательный процесс шел по максимуму в штатном режиме. С 1 по 6 класс дети будут заниматься только в своем классе. Может быть, с 1 по 8 класс, если получится, потому что, к сожалению, у нас есть ряд городских школ, которые перегружены. С 8 класса на занятия по физике, химии и биологии дети будут ходить в специализированные классы, - сообщила Елена Глыбина.

Каждая школа принимает свое решение по организации образовательного процесса. Накануне 1 сентября директор Гатчинской школы №7 Марина Шутова рассказала об изменениях, которые будут внесены в жизнь ее школы.

- Первого сентября в школу будут заходить по расписанию, - подчеркнула Марина Викторовна. - У каждого класса - свое время классного часа. В школе достаточно выходов и входов, поэтому разграничить потоки у нас есть возможность. Мы продумали расписание уроков. Для этого будет две полноценных смены. В школу будут приходить не все одновременно, а по особому расписанию. Первая смена начнется с 8 утра и будет заканчиваться в 13 часов. Вторая смена будет начинаться с 14 часов. Между сменами час для влажной уборки во всех помещениях школы.

Школа №7 уже закупила передвижные аппараты для обеззараживания воздуха. Они будут работать в классах по составленному графику. Локтевые дозаторы будут установлены при входе в школу, в столовой и в туалетных комнатах. Также закуплено достаточное количество дезинфицирующих средств, бесконтактные термометры. Составлен график проветривания.

Утренний фильтр в школе обязателен и для обучающихся, и для сотрудников школ. При выявлении детей с признаками респираторного заболевания, они будут изолированы в медкабинет, если требуется, будет вызвана скорая помощь.

- Помимо этого составлен график посещения столовой. Все столы будут обрабатываться до и после приема пищи. Персонал пищеблока имеет маски, перчатки и одноразовые халаты. Массовые мероприятия планируем проводить дистанционно или по классам в актовом зале. Будет ограничен доступ родителей: они могут приходить к учителю только по предварительной записи, соблюдая все меры предосторожности – маска, перчатки, измерение температуры, - сообщила Марина Шутова.

У учителей сейчас сложное время выстраивания расписания в новых условиях. Перед 1 сентября необходимая информация будет размещена на сайтах школ, в группах в социальных сетях. Как только в классах пройдут онлайн родительские собрания, классные руководители вывесят расписание.

Татьяна Можаева



