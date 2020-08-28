Новый учебный год – теперь по-новому

- Мы поздравляем наших
первоклассников и всех школьников и дошкольников! Первое сентября состоится! Новый учебный год
начнется в очной форме при строгом соблюдении всех мер безопасности в связи с
распространением коронавирусной инфекции, - обратилась к детям и родителям
председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.
Для выполнения рекомендаций
Роспотребнадзора в образовательных организациях приобретены необходимые
средства профилактики. На это было затрачено 17,6 млн рублей из местного
бюджета.
Сейчас школы активно готовятся к
началу нового учебного года. Проводится генеральная уборка после ремонта,
учителя составляют расписание, устанавливаются локтевые санитайзеры,
рециркуляторы, закупаются дезсредства, средства индивидуальной защиты,
бесконтактные термометры.
- Дети соскучились
по школе. Учителя и школа - по детям. Сейчас нужно максимально разъединить
учащихся, чтобы больше не уходить на дистанционное обучение, и образовательный
процесс шел по максимуму в штатном режиме. С 1 по 6 класс дети будут заниматься
только в своем классе. Может быть, с 1 по 8 класс, если получится, потому что,
к сожалению, у нас есть ряд городских школ, которые перегружены. С 8 класса на
занятия по физике, химии и биологии дети будут ходить в специализированные
классы, - сообщила Елена Глыбина.
Каждая школа
принимает свое решение по организации образовательного процесса. Накануне 1
сентября директор Гатчинской школы №7 Марина Шутова рассказала об изменениях, которые
будут внесены в жизнь ее школы.
- Первого сентября в школу будут заходить по
расписанию, - подчеркнула Марина Викторовна. - У каждого класса - свое время
классного часа. В школе достаточно выходов и входов, поэтому разграничить
потоки у нас есть возможность. Мы продумали расписание уроков. Для этого будет две
полноценных смены. В школу будут приходить не все одновременно, а по особому
расписанию. Первая смена начнется с 8 утра и будет заканчиваться в 13 часов.
Вторая смена будет начинаться с 14 часов. Между сменами час для влажной уборки
во всех помещениях школы.
Школа №7 уже
закупила передвижные аппараты для обеззараживания воздуха. Они будут работать в
классах по составленному графику. Локтевые дозаторы будут установлены при входе
в школу, в столовой и в туалетных комнатах. Также закуплено достаточное количество
дезинфицирующих средств, бесконтактные термометры. Составлен график
проветривания.
Утренний фильтр в
школе обязателен и для обучающихся, и для сотрудников школ. При выявлении детей
с признаками респираторного заболевания, они будут изолированы в медкабинет,
если требуется, будет вызвана скорая помощь.
- Помимо этого составлен
график посещения столовой. Все столы будут обрабатываться до и после приема
пищи. Персонал пищеблока имеет маски, перчатки и одноразовые халаты. Массовые
мероприятия планируем проводить дистанционно или по классам в актовом зале.
Будет ограничен доступ родителей: они могут приходить к учителю только по предварительной
записи, соблюдая все меры предосторожности – маска, перчатки, измерение температуры,
- сообщила Марина Шутова.
У учителей сейчас
сложное время выстраивания расписания в новых условиях. Перед 1 сентября необходимая
информация будет размещена на сайтах школ, в группах в социальных сетях. Как
только в классах пройдут онлайн родительские собрания, классные руководители вывесят
расписание.
Татьяна Можаева