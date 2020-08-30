В понедельник в Гатчине отключат холодную воду

31 августа с 09.00 до окончания работ по адресам:
г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5А, д. 5 к.1;
ул. Чехова д.26;
пр. 25 Октября д.73 (д/сад №26).
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе, 31 августа будет отключена подача холодного водоснабжения в Гатчине.
31 августа с 09.00 до окончания работ по адресам:
г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5А, д. 5 к.1;
ул. Чехова д.26;
пр. 25 Октября д.73 (д/сад №26).
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