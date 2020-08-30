В последний день лета - без света

В последний день лета - без света

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 31 августа в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     30 Aug 2020

с 09:00 до 18:00

д. Пудомяги, ул. Солнечная, ул. Сиреневая, ул. Кленовая.

 

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно.

  

с 10:00 до 17:00

п. Елизаветино, ж.п. Дружба, школа, магазины.     


с14.00 до 17.00

п. Елизаветино, ул.Новая, ул.Александровская

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