В последний день лета - без света

с 09:00 до 18:00
д. Пудомяги, ул. Солнечная, ул. Сиреневая, ул. Кленовая.
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно.
с 10:00 до 17:00
п. Елизаветино, ж.п. Дружба, школа, магазины.
с14.00 до 17.00
п. Елизаветино, ул.Новая, ул.Александровская
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 31 августа в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
с 09:00 до 18:00
д. Пудомяги, ул. Солнечная, ул. Сиреневая, ул. Кленовая.
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно.
с 10:00 до 17:00
п. Елизаветино, ж.п. Дружба, школа, магазины.
с14.00 до 17.00
п. Елизаветино, ул.Новая, ул.Александровская
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