В своё время Леонид Иванович Хаустов был очень популярен среди любителей поэзии (он являлся членом Союза писателей СССР, председателем Ленинградского Союза писателей).

С нашей Дивенской Хаустов был связан еще с послевоенных лет, т.к. его дядя, Леонид Васильевич Хаустов (необыкновенный человек, участник четырех войн), работал в этих местах лесничим (жители вспоминают его с большой добротой). В 2014 г. решением Совета депутатов Рождественского сельского поселения Дивенской сельской библиотеке присвоено имя поэта Леонида Ивановича Хаустова.

Поэт очень любил наш поселок. «Как только потеплеет - сразу на Дивенскую поеду! Нигде мне так хорошо не дышится и не работается! Нигде так родная вятская сторона не вспоминается!» - говорил поэт ранней весной.

Многие стихи им написаны в Дивенской, куда он приезжал в маленький домик на ул. Ленина: «Я люблю, пиджак оставив дома, окунуться в луговой простор»; «Грозовое облачко сирени над моим сгущается окном…» - луговой простор начинался сразу за домиком, окружённым кустами сирени. Одно из стихотворений так и называется «Домик на Дивенской». Здесь он и завещал себя похоронить. На гранитной стеле выбиты слова «Оставляю вам стихи...»

20 августа Дивенской библиотекой совместно с ДК был проведен литературно-поэтический вечер «Я носил тебя в сердце, Россия!», посвящённый 100-летию поэта. Звучали стихи поэта различной тематики: посвящённые России, в которую он всегда верил («Я родился на русской земле», «Я носил тебя в сердце, Россия»); о природе, которую он любил и воспевал («Полевые цветы», «Утро», «Черёмуха»), но особое внимание было уделено военной теме, которая красной нитью проходила через всё его творчество («Живые, пойте о нас!», «Солнце Победы» и др.).

Л.И. Хаустов сам был участником войны, сражался на Ленинградском фронте и защищал знаменитый «Невский пятачок», где был тяжело ранен и чудом остался жить:

С пятачка мы на запад пошли,

И дымиться остались за нами

Сотни метров изрытой земли,

Что потомки засыплют цветами.

На аллее Памяти и Славы, входящей в мемориальный комплекс «Невский пятачок», установлена памятная плита кировчанам, погибшим в боях за Ленинград. На плите выгравированы слова поэта Леонида Хаустова: «Здесь мы стояли, собою прикрыв Ленинград…» (сам поэт родом из Кировской области)

С большим интересом участники встречи прослушали выступление гостя вечера, Дмитрия Сергеевича Давыдова, который был лично знаком с поэтом и часто бывал у него в гостях. Им были представлены сборники с его дарственной надписью и пластинка с живым голосом поэта.

Леонид Иванович Хаустов прожил недолгую жизнь (он немного не дожил до своего 60-летия), но после него остались искренние и проникновенные стихи, написанные настоящим большим поэтом, словом и делом защищавшим горячо любимую им Родину.

В.Е. Герасимова, заведующая Дивенской библиотекой