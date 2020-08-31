В своё время Леонид Иванович Хаустов был очень популярен среди
любителей поэзии (он являлся членом Союза писателей СССР, председателем Ленинградского
Союза писателей).
С нашей Дивенской Хаустов
был связан еще с послевоенных лет, т.к. его дядя, Леонид Васильевич Хаустов
(необыкновенный человек, участник четырех войн), работал в этих местах лесничим
(жители вспоминают его с большой добротой). В 2014 г. решением Совета депутатов
Рождественского сельского поселения Дивенской сельской библиотеке присвоено имя
поэта Леонида Ивановича Хаустова.
Поэт очень любил наш поселок. «Как только потеплеет - сразу на
Дивенскую поеду! Нигде мне так хорошо не дышится и не работается! Нигде так
родная вятская сторона не вспоминается!» - говорил поэт ранней весной.
Многие стихи им написаны в Дивенской, куда он приезжал в маленький
домик на ул. Ленина: «Я люблю, пиджак оставив дома, окунуться в луговой
простор»; «Грозовое облачко сирени над моим сгущается окном…» - луговой простор
начинался сразу за домиком, окружённым кустами сирени. Одно из стихотворений
так и называется «Домик на Дивенской». Здесь он и завещал себя похоронить. На
гранитной стеле выбиты слова «Оставляю вам стихи...»
20 августа Дивенской библиотекой совместно с ДК был проведен
литературно-поэтический вечер «Я носил тебя в сердце, Россия!», посвящённый
100-летию поэта. Звучали стихи поэта различной тематики: посвящённые России, в которую он всегда верил
(«Я родился на русской земле», «Я носил тебя в сердце, Россия»); о природе,
которую он любил и воспевал («Полевые цветы», «Утро», «Черёмуха»), но особое
внимание было уделено военной теме, которая красной нитью проходила через всё
его творчество («Живые, пойте о нас!», «Солнце Победы» и др.).
Л.И. Хаустов сам был участником войны, сражался на Ленинградском
фронте и защищал знаменитый «Невский пятачок», где был тяжело ранен и чудом
остался жить:
С пятачка мы на запад пошли,
И дымиться остались за нами
Сотни метров изрытой земли,
Что потомки засыплют
цветами.
На аллее Памяти и Славы, входящей в мемориальный комплекс «Невский
пятачок», установлена памятная плита кировчанам, погибшим в боях за Ленинград.
На плите выгравированы слова поэта Леонида Хаустова: «Здесь мы стояли, собою
прикрыв Ленинград…» (сам поэт родом из Кировской области)
С большим интересом участники встречи прослушали выступление гостя
вечера, Дмитрия Сергеевича Давыдова, который был лично знаком с поэтом и часто
бывал у него в гостях. Им были представлены сборники с его дарственной надписью
и пластинка с живым голосом поэта.
Леонид Иванович Хаустов прожил недолгую жизнь (он немного не дожил
до своего 60-летия), но после него остались искренние и проникновенные стихи, написанные
настоящим большим поэтом, словом и делом защищавшим горячо любимую им Родину.
В.Е. Герасимова, заведующая Дивенской библиотекой