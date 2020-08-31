Коронавирус прощается с летом, но не с гатчинцами

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+2)

- д. Белогорка (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Новосиверская (+1)

- п. Пригородный (+1)

По Гатчинскому району на 31 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 1882 человек, 1314 из их числа – 69,8 % - выздоровели, зарегистрировано 23 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 545 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 31 августа коронавирусная инфекция диагностирована у 6811 человек (за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом), 4580 человек поправился, 79 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 67,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 693 человека (выздоровели 563),

- г. Коммунар – 133 человека (выздоровели 65),

- п. Вырица – 113 человек (выздоровели 87),

- п. Сиверский– 108 человек (выздоровели 86),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 61 человек (выздоровели 29),

- п. Новый Свет – 58 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 33 человека (выздоровели 10),

- п. Пудость, д. Малое Верево – по 31 человек,

- д. Лампово, с. Никольское – по 27 человек,

- п. Войсковицы – 24 человека (выздоровели 14),

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка – 12 человек,

- п. Семрино – 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины, п. Лукаши, д. Жабино, д. Монделево, п. Сусанино – по 8 человек,

- д. Покровская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, с. Рождествено – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово, д. Вайялово, д. Черново – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, Новосиверская, п. Пригородный – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, Вайя, п. Борницкий лес, д. Тяглино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, п. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», д. Корпиково - по 1 человеку.