Трудовые коллективы сыграли в мини-футбол

В первом дивизионе взяли
старт девять коллективов.
В группе «А», при
равенстве очков, первое место, благодаря одному забитому мячу, заняла команда Комитета
образования, второе место досталось команде в\ч 41480 «Звезда».
В группе «Б» судьба
первого места решилась во встрече между командами «Динамо» и 218 АРЗ, которая
завершилась ничьей 2:2. В матче за 3-е место «Динамо» оказалось сильнее «Звезды»
(3:1). В финале же команда Комитета образования смогла оказать сопротивление
команде 218 АРЗ лишь в первом тайме, завершившимся со счетом 0:0. Во втором
тайме тотальное преимущество 218 АРЗ привело к итоговой победе.
Во втором дивизионе
выступили восемь команд.
В группе «А» первое место
разыграли команды «ГСДЦ» и «Интергаз». Работники спортивно-досугового центра
оказались сильнее, выиграв со счётом 4:2, тем самым завоевав путевку в финал.
В группе «Б» у трёх
первых команд оказалось равное количество очков: лишь по дополнительным
показателям первое место в группе заняла команда «Галина», второе «МЧС»,
третьими стали игроки из Гатчинского КМБ.
В игре за третье место «Интергаз»
обыграл МЧС со счётом 3:1. Финал получился упорным, в нём победу с минимальным
преимуществом одержала команда «ГСДЦ».
Итоговое расположение
команд:
Первый дивизион:
1. 218 АРЗ
2. Комитет образования
3. Динамо
4. Звезда
5. Гатчинские
электрические сети
6. Электроприбор
7. ПИЯФ
8. Буревестник
9. РайДЮСШ
Второй дивизион:
1. ГСДЦ
2. Галина
3. Интергаз
4. МЧС
5. Логия
6. Гатчинский КМБ
7. Прометей
8. ИФНС