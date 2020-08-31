Трудовые коллективы сыграли в мини-футбол

В первом дивизионе взяли старт девять коллективов.

В группе «А», при равенстве очков, первое место, благодаря одному забитому мячу, заняла команда Комитета образования, второе место досталось команде в\ч 41480 «Звезда».

В группе «Б» судьба первого места решилась во встрече между командами «Динамо» и 218 АРЗ, которая завершилась ничьей 2:2. В матче за 3-е место «Динамо» оказалось сильнее «Звезды» (3:1). В финале же команда Комитета образования смогла оказать сопротивление команде 218 АРЗ лишь в первом тайме, завершившимся со счетом 0:0. Во втором тайме тотальное преимущество 218 АРЗ привело к итоговой победе.

Во втором дивизионе выступили восемь команд.

В группе «А» первое место разыграли команды «ГСДЦ» и «Интергаз». Работники спортивно-досугового центра оказались сильнее, выиграв со счётом 4:2, тем самым завоевав путевку в финал.

В группе «Б» у трёх первых команд оказалось равное количество очков: лишь по дополнительным показателям первое место в группе заняла команда «Галина», второе «МЧС», третьими стали игроки из Гатчинского КМБ.

В игре за третье место «Интергаз» обыграл МЧС со счётом 3:1. Финал получился упорным, в нём победу с минимальным преимуществом одержала команда «ГСДЦ».

Итоговое расположение команд:

Первый дивизион:

1. 218 АРЗ

2. Комитет образования

3. Динамо

4. Звезда

5. Гатчинские электрические сети

6. Электроприбор

7. ПИЯФ

8. Буревестник

9. РайДЮСШ

Второй дивизион:

1. ГСДЦ

2. Галина

3. Интергаз

4. МЧС

5. Логия

6. Гатчинский КМБ

7. Прометей

8. ИФНС