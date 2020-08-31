В День знаний – без света

В связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии:
с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие,
с-ва "Мостовик",
"Лесное", "Тайцы", "Тритон", "Ольха ",
"Тайга", "Радуга", "Азимут", "Обуховец".
с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Монделево, ул. Нагорная,
ул. Суммоловская, Тихий пер.
с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Вохоново хутор, храм.
с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы, ул. Лесная,
д. Сяськелево Новосёлки.