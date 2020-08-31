В День знаний – без света

В День знаний – без света

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных работах в населенных пунктах Гатчинского района 1 сентября.

Рубрики : ЖКХ     31 Aug 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

д. Кирлово,

п. Торфопредприятие,

с-ва "Мостовик", "Лесное", "Тайцы", "Тритон", "Ольха ", "Тайга", "Радуга", "Азимут", "Обуховец".

 

с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Монделево, ул. Нагорная, ул. Суммоловская, Тихий пер.

 

с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново хутор, храм.

 

с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы, ул. Лесная,

д. Сяськелево Новосёлки.

 

 

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