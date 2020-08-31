За неделю – два лесных пожара

26
августа в деревне Большое Рейзино сгорел ангар с соломой на площади 800 кв.
метров. Проводится проверка.
На
следующий день в садоводстве «Кировец-2» массива» Промзона-1» сгорел
неэксплуатируемый садовый дом.
28
августа в деревне Шпаньково сгорел заброшенная хозпостройка. Ведётся дознание.
29
августа в садоводстве «ЛОМО» массива «Чаща» обгорела стена в частной бане на
площади 4 кв. метра.
За
истекший период на территории Гатчинского муниципального района
зарегистрировано два лесных пожара: на территории Вырицкого и Дружносельского
лесничеств. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района