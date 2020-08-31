За неделю – два лесных пожара

За неделю – два лесных пожара

С 25 по 31 августа на территории Гатчинского района произошло 6 пожаров.

Рубрики : Происшествия     31 Aug 2020

26 августа в деревне Большое Рейзино сгорел ангар с соломой на площади 800 кв. метров. Проводится проверка.

На следующий день в садоводстве «Кировец-2» массива» Промзона-1» сгорел неэксплуатируемый садовый дом.

28 августа в деревне Шпаньково сгорел заброшенная хозпостройка. Ведётся дознание.

29 августа в садоводстве «ЛОМО» массива «Чаща» обгорела стена в частной бане на площади 4 кв. метра.

За истекший период на территории Гатчинского муниципального района зарегистрировано два лесных пожара: на территории Вырицкого и Дружносельского лесничеств. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района

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