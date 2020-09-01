Гатчина — библиотечная столица региона

Напомним, что проект Ленинградской областной универсальной научной библиотеки «Библиотечная столица Ленинградской области» стартовал шесть лет назад. В 2020 году площадками для проведения форума стали библиотеки Гатчины и района. Тема этого года — «Новое библиотечное пространство: ресурсы, сервисы, возможности».

28 августа в Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла торжественная передача «ключа» от библиотечной столицы. От Выборгской библиотеки, которая принимала форум в 2019 году, директору Пушкинской библиотеки Елене Бабий был вручен символический альбом «Библиотечная столица Ленобласти».

Начало библиотечного единства

Можно с уверенностью сказать, что областной библиотечный форум 2020 года был необычным: впервые в нем принимали участие петербургские библиотекари. И это неслучайно: 28 августа в Гатчине было подписано соглашение о сотрудничестве общедоступных библиотек Петербурга и Ленобласти. Подписи под документом поставили директор Центральной городской библиотеки имени Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова и директор Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирина Семенова.

Зоя Чалова напомнила, что библиотечные фонды Санкт-Петербурга были открыты для жителей Ленинградской области еще в 2019 году.

- Многие приезжают из области в город и читают в наших библиотеках. И мы приняли новые правило – записываем всех без всяких формальностей на абонементы, выдаем книги на дом. Казалось бы, мелочь, но мы к ней шли десятилетиями, – заметила Зоя Васильевна. - Благодаря сегодняшнему соглашению мы подошли к той черте, когда приглашаем вас вступить в нашу ассоциацию – Петербургское библиотечное общество. Это означает единство каталога города и области, единую читательскую базу. Это сложное, трудное дело, но я уверена, что мы можем с этим справиться, нам нечего делить. Будем дружить!

Пространство библиотеки должно быть стильным

Участников Форум поприветствовал председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. Он рассказал о предстоящей реконструкции гостевого дома-усадьбы Всеволожских под Ленинградскую областную библиотеку.

- Мне кажется, доступность библиотеки во всех смыслах - это очень важный параметр, - считает Владимир Олегович. - И я уверен, что библиотечная сфера в Ленобласти должна развиваться гармонично вместе с другими направлениями.

По словам Владимира Цоя, в 2019 году областной комитет по культуре поднял вопрос о финансировании библиотек.

- Мы думаем серьезно увеличить финансирование на формирование фондов, - отметил Владимир Олегович. - Экономика Ленобласти развивается стабильно. И мы понимаем что увеличить финансирование очень важно.

В день открытия Форума в Гатчине участники обсуждали вопросы модернизации библиотек, а также взаимодействие цифровой среды и читательской аудитории, в том числе и удаленное. Как считает директор Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирина Семенова, пространство библиотеки должно быть стильным, и необходимо очень строго и ответственно подходить к его формированию.

- Раньше я говорила, что подход к библиотечному делу состоит из трех составляющих: это человек, пришедший в библиотеку - читатель, это человек, работающий в библиотеке - библиотекарь, и это — книга, - заметила Ирина Семенова. - Теперь я добавляю четвертую составляющую — это пространство библиотеки, та палитра, на которой пишется картина нашего библиотечного обслуживания.

С приветственным словом к гостям Гатчины обратилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Гатчинскому району действительно удалось сохранить всю библиотечную сеть, - подчеркнула Людмила Николаевна. - У нас сегодня функционирует 41 библиотека. И это благодаря в том числе директору Пушкинской библиотеки Елене Леонидовне Бабий и большой команде влюбленных в свою профессию людей.

Людмила Нещадим рассказала, что в будущем районные власти намерены включить в каждую муниципальную программу пункт, направленный на обеспечение доступности библиотек.

Безбарьерная среда в библиотеке

Почетным гостем библиотечного форума стала председатель Совета благотворительного фонда «Место под солнцем», директор областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

- Мы с вами не просто единомышленники и соучастники, мы находимся на одной волне соучастия, сопереживания, – отметила она. – Первой моей мыслью, когда я вошла в этот зал, было реализовать на этой чудесной площадке проект авторского чтения «Читайте вслух».

Ирина Дрозденко напомнила, что на сегодняшний день самой уязвимой, не обеспеченной условиями доступной среды категорией являются тотально невидящие люди.

- В мире более 39 миллионов таких людей, - отметила она. - И я уверена, что вы никогда не рассматривали их как посетителей своих библиотек. Однако это возможно.

«За бортом» доступной инфраструктуры остаются и многие люди с другими нарушениями здоровья, в том числе, ментальными.

- На самом же деле понятие универсальной безбарьерной среды такое же широкое, как само пространство, – убеждена Ирина Дрозденко. - Ощущать себя комфортно должны люди с самыми различными нарушениями здоровья. Конечно, сейчас можно лишь исправлять допущенные ранее, по незнанию, конструктивные ошибки – но это станет большим шагом вперед.

- Я призываю вас относиться к изменениям пространства с вниманием, - обратилась она к представителям библиотечного сообщества. - Нужно развивать не только библиотечные фонды, но и универсальную доступную среду, привлекая специалистов и создавая грамотные, профессиональные проекты.

В этот день в Гатчине было подписано еще одно важное соглашение - между Ленинградской областной универсальной научной библиотекой и Мультицентром социальной и трудовой интеграции - об участии библиотечного сообщества региона в социально-культурной адаптации людей с ограниченными возможностями.

Круглый стол, доклады, экскурсии

В рамках библиотечного форума его участники посетили и другие библиотеки Гатчины и района. В тот же день в городской библиотеке им. А.И. Куприна прошел круглый стол, на котором прозвучали доклады, связанные с главной темой Форума.

О том, какое место занимает в библиотеке автор, писатель — классик или ныне живущий — рассказали председатель Союза писателей Ленинградской области Сергей Порохов и сотрудник библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Григорьева. О легендах городов Ленинградской области поведал директор Санкт-Петербургского Дома писателя Евгений Лукин. Об устройстве библиотек в исторических зданиях рассказал генеральный директор архитектурно студии «АСМ» Алексей Михайлов. Особенности проектирования современных библиотек раскрыли представители архитектурной мастерской «БАМ» Мария и Евгений Кошевые. О событийности в пространстве библиотеки рассказали директор Ассоциации краеведов ленинградской области Станислав Низов и генеральный директор «Панорама ТВ» Алексей Блинов.

Гости Форума познакомились с гатчинской детской библиотекой и поучаствовали в буккроссинге в библиотечном сквере. Затем представители библиотечного сообщества отправились в Вырицу, где посетили сразу две библиотеки — Вырицкую поселковую им. И.А. Ефремова и детскую библиотеку. В последний день форума, 29 августа, его участники совершили поездку по районным библиотекам, навестив Кобрино и поселок Сиверский.

Форум завершился культурной программой. В культурном центре «Дом Исаака Шварца» для библиотекарей прозвучал концерт живой музыки. В музее-усадьбе «Рождествено» их ждала экскурсия по дому и усадьбе Рукавишниковых-Набоковых.



