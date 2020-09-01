По дороге знаний смело путь держи!

Школы Гатчинского района подготовились к встрече - похорошели, приобрели современное оборудование. В первый день нового учебного года на базе Коммунарской школы №3 и Рождественской школы открылись еще два центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

В Рождественской школе за парты сели 328 детей. В этом году здесь два выпускных 9-х класса: 39 мальчишек и девчонок. Первый раз в первый класс пришел 21 первоклассник. Вместе с ними на линейке были пятиклассники, чей формат обучения после окончания начальной школы сильно поменялся.

Под аплодисменты собравшихся забавных первоклассников с самыми большими букетами вывела в центр расчерченного мелом школьного двора первая учительница Зоя Юрьевна Манеркина. В этот день им – все внимание.

В торжественной линейке приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко, исполняющий обязанности главы администрации Рождественского поселения Сергей Агафонов, председатель Совета ветеранов Зинаида Живодрова.

Первые напутствия прозвучали и от нового директора Рождественской школы Олега Прокуратова. Для него это тоже первая линейка в новом статусе.

Как отметил Виталий Филоненко, история образования в Рождествено имеет глубокие корни. В 2021 году ей будет 235 лет. В 1972 году школа переехала в новое здание. С 1993 года стала областной экспериментальной площадкой по созданию модели личностно ориентированной сельской школы. Школа гордится своими медалистами, победами в конкурсах и успешным участием во всех федеральных проектах нацпроекта «Образование», которые реализуются на региональном уровне.

Шуточная церемония посвящения в первоклассники завершилась громким: «Обещаю!» А обещали: хорошо учиться, не лениться, быть дружными и радовать хорошими оценками.

Рождественская школа вместе со школами всей страны салютовала в честь Дня знаний воздушными шариками. Кульминацией праздника стал первый звонок. Почетную миссию - сделать круг почета с звенящим школьным колокольчиком - выполнили выпускники Александра Иваненко и Сергей Сафронов. Им помогали первоклассники Валерия Бабинич и Артем Фролов.

В торжественной церемонии открытия «Точки роста» вместе с почетными гостями участвовали старшеклассники. Символическую ленточку перерезал Виталий Филоненко. Он поздравил Рождественскую школу с хорошим приобретением – «Точка роста» была открыта здесь в числе первых в районе, а школьников - с новыми возможностями, которые перед ними открываются.

Для реализации проекта в Рождественской школе были проведены ремонтные работы на 2 млн рублей. Оборудован отдельный блок для центра, дизайн которого выполнен в соответствии с всероссийским брендбуком. Помещения получились красивыми и современными. Закуплена стильная мебель, новое оборудование для преподавания информатики, ОБЖ, технологии. На базе центра будет вестись работа по дополнительному образованию.

Первая обзорная экскурсия произвела на школьников большое впечатление. В оснащенном по последнему слову науки и техники кабинете проектной деятельности их встретил новый сотрудник школы – инженер, программист и системный администратор Денис Владимирович. Он будет помогать ученикам и учителям в работе со сложным оборудованием и вести кружок по 3D-технологиям.

Напомним, что в прошлом году были открыты и запущены в действие «Точки роста» в Большеколпанской и Пригородной школах.





Фото Ольги Фирсовой