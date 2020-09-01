По дороге знаний смело путь держи!

В Рождественской школе за
парты сели 328 детей. В этом году здесь два выпускных 9-х класса: 39 мальчишек
и девчонок. Первый раз в первый класс пришел 21 первоклассник. Вместе с ними на
линейке были пятиклассники, чей формат обучения после окончания начальной школы
сильно поменялся.
Под аплодисменты
собравшихся забавных первоклассников с самыми большими букетами вывела в центр
расчерченного мелом школьного двора первая учительница Зоя Юрьевна Манеркина. В
этот день им – все внимание.
В торжественной линейке
приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко, исполняющий
обязанности главы администрации Рождественского поселения Сергей Агафонов,
председатель Совета ветеранов Зинаида Живодрова.
Первые напутствия
прозвучали и от нового директора Рождественской школы Олега Прокуратова. Для
него это тоже первая линейка в новом статусе.
Как отметил Виталий
Филоненко, история образования в Рождествено имеет глубокие корни. В 2021 году
ей будет 235 лет. В 1972 году школа переехала в новое здание. С 1993 года стала
областной экспериментальной площадкой по созданию модели личностно ориентированной
сельской школы. Школа гордится своими медалистами, победами в конкурсах и
успешным участием во всех федеральных проектах нацпроекта «Образование»,
которые реализуются на региональном уровне.
Шуточная церемония
посвящения в первоклассники завершилась громким: «Обещаю!» А обещали: хорошо
учиться, не лениться, быть дружными и радовать хорошими оценками.
Рождественская школа
вместе со школами всей страны салютовала в честь Дня знаний воздушными
шариками. Кульминацией праздника стал первый звонок. Почетную миссию - сделать
круг почета с звенящим школьным колокольчиком - выполнили выпускники Александра
Иваненко и Сергей Сафронов. Им помогали первоклассники Валерия Бабинич и Артем
Фролов.
В торжественной церемонии
открытия «Точки роста» вместе с почетными гостями участвовали старшеклассники.
Символическую ленточку перерезал Виталий Филоненко. Он поздравил Рождественскую
школу с хорошим приобретением – «Точка роста» была открыта здесь в числе первых
в районе, а школьников - с новыми возможностями, которые перед ними
открываются.
Для реализации проекта в
Рождественской школе были проведены ремонтные работы на 2 млн рублей.
Оборудован отдельный блок для центра, дизайн которого выполнен в соответствии с
всероссийским брендбуком. Помещения получились красивыми и современными.
Закуплена стильная мебель, новое оборудование для преподавания информатики,
ОБЖ, технологии. На базе центра будет вестись работа по дополнительному
образованию.
Первая обзорная экскурсия
произвела на школьников большое впечатление. В оснащенном по последнему слову
науки и техники кабинете проектной деятельности их встретил новый сотрудник
школы – инженер, программист и системный администратор Денис Владимирович. Он
будет помогать ученикам и учителям в работе со сложным оборудованием и вести
кружок по 3D-технологиям.
Напомним, что в прошлом
году были открыты и запущены в действие «Точки роста» в Большеколпанской и
Пригородной школах.
Фото Ольги Фирсовой