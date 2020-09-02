Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, 3 сентября будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе .

Рубрики : ЖКХ     02 Sep 2020

03.09.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, Кезевская дорога, ул. Полевая, ул. Новая, Большой проспект (конец)

 

03.09.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Пудомяги, ул. Центральная

 

03.09.20 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Горки

д. Каушта

 

03.09.20 с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Пудость, ул. Новая

 

03.09.20 с 10:00 до 16:00

Таицкое ГП:

д. Истинка, ул. Ореховая Горка     

 

03.09.20 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Большое Верево,

д. Пегелево, д. Кирлово

п. Торфопредприятие, СНТ «Мостовик», «Лесное», «Тайцы», «Тритон», «Ольха», «Тайга», «Радуга», «Азимут», Обуховец», «Зайцево»

 

03.09.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ж. п. «Дружба»

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+