Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

03.09.20 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, Кезевская
дорога, ул. Полевая, ул. Новая, Большой проспект (конец)
03.09.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги, ул. Центральная
03.09.20 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Горки
д. Каушта
03.09.20 с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Пудость, ул. Новая
03.09.20 с 10:00 до 16:00
Таицкое ГП:
д. Истинка, ул. Ореховая
Горка
03.09.20 с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Большое Верево,
д. Пегелево, д. Кирлово
п. Торфопредприятие, СНТ
«Мостовик», «Лесное», «Тайцы», «Тритон», «Ольха», «Тайга», «Радуга», «Азимут»,
Обуховец», «Зайцево»
03.09.20 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ж. п.
«Дружба»