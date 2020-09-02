Новая полярная станция «Восток»: из Гатчины – в Антарктиду

До минус 100°С

Как рассказал главный специалист производственно-технического отдела ОАО «Запсибгазпром» Алексей Кузнецов – один из тех, кто собирал станцию, ее изготовление заняло чуть больше полугода. Начали в середине января, и к концу августа станция была готова. «Запсибгазпром» взял на себя весь комплекс работ – от начала проектирования и до контрольной сборки и будущего строительства на станции «Восток» в Антарктиде.

- Большая часть конструктивных решений, которые здесь воплощены, это разработка нашей группы «Запсибгазпром», – пояснил Алексей Кузнецов. – Проектирование выполнялось смежно с изготовлением. Проектировщики для начала выдали конструктив – каркасы. Просчитали, начиная от опор и заканчивая кровлей. Потом уже внутри разместили оборудование и инженерные коммуникации. В основу станции заложены металлоконструкции: от фундамента – до блок-модулей. Металлические конструкции, в свою очередь, обшиваются утеплителем. Изнутри стены отделаны высокотехнологичным материалом. Завершает образ станции навесная фасадная система алюминиевых панелей. Каждый металл (в основном, это нержавеющая сталь), используемый здесь, мы испытывали при температуре минус 100 градусов.

Помимо того, что сам металл, использовавшийся в конструкции станции, выдержал испытания стоградусным морозом, комплекс рассчитан на антарктические условия – чтобы при любых температурах за бортом внутри станции было комфортно. Для этого в стенах проложен утеплитель толщиной 80 см.

- Минимальная температура на станции «Восток» была зафиксирована в 1960 годах – минус 89 градусов. Соответственно, на данную температуру новый зимовочный комплекс рассчитан. Если на улице будет 89, то внутри – не менее плюс 20°С, – заверил Алексей Кузнецов.

Почему выбрали гатчинский завод?

- Потому что основа этой станции – блок-модуль, – объяснил главный специалист. – Гатчинский завод как раз специализируется на изготовлении модульных зданий. Плюс удачное расположение: близко к порту в Санкт-Петербурге. Транспортировать будем станцию в разобранном виде – весь конструктив, включая запасные элементы, погрузим на корабль.

На гатчинском заводе выполнены конструкции блок-модулей, каркасы. На других заводах Ленинградской области, а также в Воронеже были изготовлены металлические конструкции основания. Фасад делали в Красноярске.

- На данном этапе полностью завершена контрольная сборка станции. Сейчас начнется ее разборка, погрузка на корабль и в течение трех строительных сезонов (а строительный сезон в Антарктиде длится с декабря по январь) будет проходить сборка комплекса. То есть к 2023 году мы получим готовое к эксплуатации здание, которое передадим полярникам, – сказал Алексей Кузнецов.

Как будет проходить монтаж

- В течение первого строительного сезона на станции «Восток» будут работать 66 человек. Для их размещения мы построим временный жилой городок: административно-бытовой комплекс и вагончики для проживания. За бортом в период австралийского лета будет минимум 35-40 градусов. В таких условиях мы строили и в Арктике, – поделился Кузнецов. – У нас задействовано два крана специального арктического исполнения грузоподъемностью 80 тонн, которые способны реализовывать грузоподъемные операции при температуре до минус 60 градусов. Каждый кран весит 96 тонн. Чтобы перевезти два крана, нужно минимум шесть аэротраков, которые за 12-14 суток дойдут от станции «Прогресс» до станции «Восток». На период, когда мы уезжаем, краны будут консервироваться – в специальных гаражах, которые делаются в толще снега и покрываются утеплителем.

Сауна, бильярд, фитнес-зал…

Станция рассчитана на 15 человек в зимний период – с февраля по декабрь. На период пересменки полярников на станции может комфортно разместиться 35 человек. Это включая научных сотрудников и технический персонал. Станция стоит на высоких опорах, благодаря чему ей не страшны снежные заносы. Первый этаж – технический, второй – жилой. Каждому полярнику – отдельная комната. Летом они набирают материал, а потом всю зиму его исследуют. Есть комнаты, совмещенные с лабораторией. Помимо лаборатории, центра управления, котельной, кухни, столовой и других рабочих помещений, на станции есть фитнес-зал, сауна, бильярд. И мини-больница. Площадь лазарета – почти 80 квадратных метров, на которых помещается даже стоматологический кабинет и операционная.

Станция подразумевает полную автономию. Полярники зависят только от доставки топлива и еды. Воду делают из снега сами в снегоплавильных установках. Запаса воды хватает минимум на 20 дней – без вылазки за пределы станции за новым снегом. Склад горюче-смазочных материалов может обеспечить автономное существование станции в течение двух лет.

Полная автономия

Главный инженер ОАО «Запсибгазпром» Константин Кондратьев провел экскурсию в сердце станции – в главном энергоцентре.

- Здесь находятся три дизельные машины, которые вырабатывают электроэнергию для всей станции, – говорит Константин Владимирович. – Дизели – российского производителя КамАЗа, генератор тоже российский – Баранчинского завода. Все электричество и тепло, вырабатываемое станцией, утилизируется вот здесь – это котлы-утилизаторы. Они обеспечивают теплом всю станцию, для обогрева которой используется 300 кВт тепловой энергии.

Расчетная нагрузка – предполагаемая – составит 146 кВт. Одна машина способна обеспечить эту мощность при 75% загрузке. Остальные два дизеля нужны, чтобы обеспечить резервирование, техническое обслуживание машин. Если что-то пойдет не так, чтобы была возможность в течение всей зимовки безаварийно снабжать полярников электроэнергией и теплом.

Но это – основной энергоцентр. А есть еще резервный – еще одна машина, полностью идентичный комплекс. И, помимо этого, два аварийных дизеля будут располагаться на улице. Если что, всегда можно будет выйти, завести их и обеспечить станцию энергией. Вообще, этот энергоцентр рассчитан на 25-30 лет безаварийной работы.

Как объяснил Константин Кондратьев, в разных помещениях станции поддерживается разная температура – от +24°С до +5°С, в зависимости от назначения. Есть и морозильная камера: минус 40°С. Зачем в Антарктиде морозилка? Некоторые продукты необходимо хранить при стабильной температуре, и ни к чему лишний раз выходить наружу при минус 80°С.

В Антарктиде, как известно, пониженное содержание кислорода, и нетренированного человека может настигнуть горная болезнь. Но внутри станции за счет того, что температура воздуха нормальная, будет дышаться намного комфортнее, чем на улице при минус 50°С.

Центр управления «Востоком»

Комплекс – полностью автоматизированный. В центре управления контролируются все параметры – начиная от температуры наружного воздуха, подающегося в вентиляцию, и заканчивая расходом воды. На мониторах видны все помещения: здесь – снеготайка, здесь – жилая зона, рабочая, здесь – медцентр. Дежурный механик не только отслеживает визуально, где что происходит, но и контролирует, как, например, работают системы вентиляции, дизельные установки. В любой момент можно проверить состояние пожарной безопасности, или сколько станция потребляет электроэнергии. Доступ в помещения контролируется, все программируется. В случае чего поступит сигнал.

Уникальная станция строилась в Гатчине не случайно

Для осмотра новой антарктической станции прибыли заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

Отвечая на вопросы журналистов, Виктория Абрамченко призналась, что станция ее впечатлила.

- Это новая страница в наших исследованиях Антарктиды. Мы сейчас сосредоточены на подготовке плана-реализации стратегии, и как раз с этой станцией связываем большие надежды, – поделилась Виктория Валерьевна. – Это изучение климата, биоразнообразия, это новые наработки в части развития нашего рыбохозяйственного комплекса. И – да, действительно, хотелось бы там побывать. Только что мы связывались с полярниками, которые работают сейчас в Антарктиде: они там выращивают овощи. Доложили, сколько вырастили петрушки и укропа…

Министр природных ресурсов и экологии уверен: тот объект, который все увидели в Гатчине, это небо и земля по сравнению с тем, как сегодня живут наши полярники.

- Да, русский человек создаст уют даже в Антарктиде, но речь идет о совершенно новом модуле, новых условиях жизни, других научных исследованиях, которые можно будет себе позволить. Конечно, хочется, чтобы все полярные станции были не хуже, чем «Восток», – сказал Дмитрий Кобылкин и поблагодарил губернатора Ленинградской области за предоставленную возможность создать такую станцию на территории региона. – Сначала станцию проектировали немецкие инженеры, но потом за работу взялись наши специалисты, потому что оказалось, они более продвинутые и подкованные в этом плане, – заметил Дмитрий Николаевич. Он подчеркнул, что станция – уникальная, в мире аналогов нет. Она автономна и надежна – за безопасность полярников можно не беспокоиться.

А что будет с корпусами старой станции?

- Их уже не достать. Они останутся на месте и будут для чего-нибудь приспособлены, – сказал Дмитрий Кобылкин.

Председателя правления компании «Новатэк» Леонида Михельсона спросили, какова причина его финансового участия в этом проекте.

- Причина одна: я там был, – ответил Леонид Викторович. – В Антарктиде. Был на Южном полюсе, на американской станции – у них попроще с логистикой. «Восток» находится на расстоянии 1500 км от берега: чтобы тонну топлива довезти, надо три тонны топлива истратить. Этот новый комплекс уникален тем, что расход энергии на кубатуру помещения на человека минимален. Я в какой-то степени формулировал техническое задание станции и просил трех-четырехкратный резерв по электричеству, по теплу, а достигли шести- и восьмикратного резерва. Это полная гарантия того, что люди 10 месяцев в году будут находиться в нормальных условиях на станции. …Я сегодня ее первый раз увидел. Это впечатляет, – признался Леонид Михельсон.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, почему была выбрана именно гатчинская площадка для строительства зимовочного комплекса.

- Ничего случайного нет. Гатчинский завод строительных конструкций уже не один год работает с крупными российскими компаниями, в том числе и с «Новатэком», по строительству модульных городков для проживания специалистов и рабочих в суровых условиях. Опыт есть, нареканий не было. Я разговаривал с руководством завода: заказы есть до 2022 года, в том числе и от крупных российских компаний, которые работают в суровых условиях Севера – добывают газ и нефть, строят дороги. По крайней мере, завод точно планирует расширяться, – ответил Александр Юрьевич.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что одной такой станции, безусловно, недостаточно.

- Сейчас существует пять полярных станций. У нас в стратегии развития деятельности в Антарктиде заложены мероприятия по реновации еще четырех станций, – сказал Игорь Анатольевич. – Да, как правильно заметил Дмитрий Николаевич, полярники умеют создавать уют, но они должны жить и работать в условиях, достойных настоящих профессионалов.

…В сентябре станцию демонтируют, на 1-е октября запланировано начало погрузки на корабль, и «Восток» отправится в Антарктиду. В ноябре специалисты «Запсибгазпрома» приступят к первой части сборки.